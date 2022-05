Demande du marché de la glycérine, taux de croissance, tendances récentes, structure de la chaîne, prévisions de l’offre et de la demande jusqu’en 2030

La glycérine est un composé inodore et non toxique largement approuvé dans les produits pharmaceutiques, cosmétiques et de soins personnels. Le rapport sur le marché de la glycérine au Mexique par Market Research Future (MRFR) examine les conditions économiques du pays ainsi que les opportunités d’investissement pour la croissance. Il met en évidence et explore les moteurs, les contraintes et les opportunités pour la période de 2022 à 2030 (période de prévision).

Portée du marché

Le marché de la glycérine devrait afficher un TCAC de 5,10% au cours de la période de prévision. Il s’élevait à 82,9 millions de dollars en 2022. Le marché devrait atteindre une valorisation de 106,4 millions de dollars d’ici 2030. L’augmentation de la population dans l’est du Mexique et la demande des industries des soins personnels, des cosmétiques et de l’alimentation stimuleront la croissance du marché. Selon la population des Nations Unies, la population du Mexique peut atteindre 148 millions d’ici 2030. Les exemptions accordées aux fabricants de produits de soins personnels pendant la pandémie actuelle de COVID-19 devraient alimenter la croissance du marché de la glycérine au Mexique. Les investissements au Mexique par les principaux acteurs de l’industrie peuvent donner à l’industrie un élan bien nécessaire. Ceci est illustré par l’investissement de 500 millions de dollars d’Unilever Indonesia pour la production constante de rafraîchissements alimentaires et de produits de soins personnels.

Cependant, l’application de la glycérine dans la production de biodiesel peut entraver la croissance du marché.

Segmentation

Le marché de la glycérine est segmenté par source, grade et application.

Par source, il est divisé en naturel et synthétique. Le segment de la glycérine naturelle représentait 90% des parts en 2016 et affichera le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. Les applications dans les aliments, les soins personnels et les produits cosmétiques peuvent stimuler la croissance du segment.

Par grade, il est segmenté en brut et raffiné. La qualité brute devrait produire des rendements élevés pour le marché en raison de la production de biodiesel. Mais l’incertitude des prix des matières premières peut dissuader la croissance du segment.

Par application, il est segmenté en tabac, pharmaceutique, cosmétiques et soins personnels, résines alkydes, aliments, polyuréthane et autres. L’application pharmaceutique peut être lucrative pour le marché mexicain de la glycérine en raison du besoin de glycérine dans les aliments et les additifs alimentaires. Son utilisation comme substitut de l’alcool dans les préparations à base de plantes et botaniques peut stimuler la demande de glycérine au cours de la période de prévision.

Analyse régionale

Le nord du Mexique, le sud du Mexique, l’est du Mexique et l’ouest du Mexique sont des régions discutées sur le marché de la glycérine au Mexique.

L’est du Mexique représentait la plus grande part du marché, suivi de l’ouest du Mexique. Il peut présenter un TCAC de 5,39% au cours de la période de prévision en raison de la grande population et de la forte consommation de glycérine dans les produits pharmaceutiques et les aliments et boissons. La demande de produits de soins personnels tels que les bains de bouche, les crèmes de soins de la peau et les dentifrices stimulera la demande de dérivés de la glycérine tels que le monostéarate de glycérol et le marché de la glycérine à son tour.

Perspectives de la concurrence

Cargil Inc., Kao Chemicals, Quimic SA de CV, Quimica Delta, Pemex, Oxiteno Mexico SA de CV sont des acteurs clés du marché de la glycérine. Les acquisitions et les expansions de production sont des stratégies clés des acteurs du marché.

Les producteurs de glycérine ont décidé d’aider pendant la pandémie généralisée de COVID-19. Elle a fourni de la glycérine aux fabricants de désinfectants pour les mains pour une production plus rapide de produits de soins personnels.

