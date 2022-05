Analyse du marché du dioxyde de titane 2022 | Opportunités commerciales, tendances actuelles et prévisions de restrictions 2030

Analyse de marché

Le marché du dioxyde de titane devrait atteindre 44,954 milliards USD à un TCAC de 14,28% entre 2022 et 2030, selon le nouveau rapport de Market Research Future (MRFR). Le dioxyde de titane ou TiO est un oxyde de titane qui se produit naturellement. Il est également connu sous le nom de pigment blanc ou blanc de titane et est principalement extrait de l’anatase, du rutile et de l’ilménite. L’oxyde de titane a de larges applications dans les additifs alimentaires, les cosmétiques, le papier, les pigments, les photo-électrodes, les plastiques, les revêtements, les peintures et autres.

Divers facteurs propulsent la croissance du marché mondial du dioxyde de titane. Selon le nouveau rapport MRFR, ces facteurs incluent l’utilisation croissante dans l’industrie du plastique pour fabriquer des mélanges-maîtres, l’utilisation croissante comme agent blanchissant sur le marché de la redécoration, la demande de revêtements anticorrosion et l’augmentation des investissements pour le développement des infrastructures. En outre, l’utilisation croissante de revêtements antimicrobiens dans les industries de l’alimentation et de la santé, et l’utilisation croissante dans l’application de pigments dans différentes industries, et dans l’industrie automobile et de la construction ajoute également la croissance du marché.

Une augmentation des prix des produits, des réglementations environnementales et de la disponibilité de substituts tels que le lithopone, les carbonates, l’oxyde de zinc et l’oxyde d’antimoine est susceptible d’entraver la croissance du marché mondial du dioxyde de titane au cours de la période de prévision. En outre, l’épidémie de COVID-19 qui prévaut a affaibli la demande de peintures et de revêtements dans diverses industries telles que la construction et l’automobile, ce qui a de nouveau eu un impact sur la croissance du marché dans une certaine mesure.

Segmentation du marché

Le rapport MRFR donne une analyse segmentaire inclusive du rapport sur le marché mondial du dioxyde de titane en fonction de l’utilisateur final et de l’application.

Par application, le marché mondial du dioxyde de titane est segmenté en additifs alimentaires, cosmétiques, papier, pigments, photo-électrodes, plastiques, revêtements, peintures et autres. Parmi ceux-ci, les peintures et les revêtements domineront le marché au cours de la période de prévision.

Par utilisateur final, le marché mondial du dioxyde de titane est segmenté en industrie de la construction, aliments et boissons, produits pharmaceutiques, soins personnels et automobile. Parmi ceux-ci, le segment automobile dominera le marché au cours de la période de prévision.

Analyse régionale

Sur la base de la région, le rapport sur le marché mondial du dioxyde de titane couvre les opportunités de croissance et les tendances récentes en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique (APAC) et dans le reste du monde (RoW). Parmi ceux-ci, la région APAC dominera le marché au cours de la période de prévision. L’augmentation des investissements dans le développement des infrastructures, la croissance du secteur de la construction résidentielle et commerciale et la demande croissante dans de multiples applications telles que le papier, les pigments, les photo-électrodes, les plastiques et les peintures contribuent à la croissance du marché mondial du dioxyde de titane dans la région. La Chine et le Japon ont une part maximale dans la région.

Le marché mondial du dioxyde de titane en Europe devrait détenir la deuxième plus grande part au cours de la période de prévision. La présence de plusieurs constructeurs automobiles en Allemagne et en France, associée à la préférence croissante pour les voitures électriques et légères, contribue à la croissance du marché mondial du dioxyde de carbone dans la région.

Le marché mondial du dioxyde de titane en Amérique du Nord devrait connaître une croissance saine au cours de la période de prévision. La demande croissante de peintures et de revêtements, en particulier du secteur des infrastructures, l’installation photovoltaïque croissante, la sensibilisation croissante à la conservation de l’énergie et les investissements croissants du gouvernement dans la recherche et le développement ajoutent au marché du dioxyde de titane dans la région. Les États-Unis ont la part maximale du marché pour la demande croissante de véhicules légers.

Le marché mondial du dioxyde de titane dans le RoW devrait connaître une croissance constante au cours de la période de prévision.

Acteurs clés

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché mondial du dioxyde de titane comprennent Tayca Corporation (Japon), Evonik Industries (Allemagne), Huntsman International LLC. (États-Unis), Argex Titanium Inc. (Amérique du Nord), Shandong Doguide Group Co., Ltd (Chine), NL Industries, Inc (États-Unis), The Chemours Company Chemours (États-Unis), CRISTAL (Arabie saoudite), Tronox Limited (États-Unis) et DuPont (États-Unis).

