Opportunités du marché des teintures pour cuir, analyse de l’industrie, taille, part et segmentation géographique jusqu’en 2027

Les colorants pour cuir sont des colorants ajoutés au cuir synthétique ou naturel pour augmenter son attrait synthétique. Ils sont appliqués sur le matériau après le tannage. Il permet la création de nouveaux tons et teintes. Ils sont utilisés dans l’industrie textile pour renforcer l’attrait du produit et sa résistance à la lumière. Le rapport sur le marché mondial des colorants pour cuir par Market Research Future (MRFR) comprend une liste énumérée des moteurs, des défis, des tendances, des opportunités et des menaces pour la période de 2020 à 2027 (période de prévision).

Portée du marché

Le marché mondial des colorants pour cuir devrait croître à un TCAC de 4,5% au cours de la période de prévision. La demande croissante de produits en cuir est principalement le moteur du marché. L’utilisation de colorants pour ajouter de la brillance, de la douceur et améliorer la texture du produit sera de bon augure pour le marché. L’augmentation des réglementations environnementales et la préférence pour les colorants pour cuir écologiques et non toxiques créeront une pléthore d’opportunités pour les joueurs.

Le développement de colorants à haute solidité est susceptible d’alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision. Ces colorants sont résistants à la température et seront permanents malgré un certain nombre de lavages. Le marché mondial des colorants devrait être primordial dans la demande de colorants pour le cuir. La croissance de l’industrie textile et des petites industries entraînera des investissements de la part du gouvernement et des entreprises privées. L’exportation vers les pays du Japon, de la Suisse, du Royaume-Uni, de la Turquie, de Singapour, de l’Allemagne et des États-Unis peut assurer une demande continue sur le marché.

Cependant, les problèmes de santé posés par les colorants pour cuir peuvent freiner la croissance du marché.

Segmentation

Le marché mondial des colorants pour cuir est segmenté par type et application.

Sur la base du type, le marché mondial a été classé en colorants prémétalliques, colorants directs, colorants basiques, colorants acides, colorants mordants, colorants soufrés et autres.

Sur la base de l’application, le marché mondial a été divisé en cuir naturel et cuir synthétique.

Analyse régionale

Le marché mondial des colorants pour cuir est analysé pour cinq grandes régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique (APAC), l’Europe, l’Amérique latine et le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA).

L’APAC devrait dominer le marché jusqu’en 2027 et affichera un taux de croissance exceptionnel au cours de la période de prévision en raison de l’expansion de l’industrie textile. La Chine est l’un des plus grands consommateurs de colorants pour cuir et sera très lucrative pour le marché dans les années à venir. Cela peut être attribué à l’augmentation des niveaux de revenu disponible des consommateurs et à la demande des consommateurs pour les produits en cuir. L’exportation de cuir de l’APAC peut alimenter la valorisation du marché mondial. Selon le rapport de l’India Brand Equity Foundation (IBEF), les exportations d’articles en cuir en provenance d’Inde ont été évaluées à 3,05 milliards de dollars d’avril à octobre 2018.

L’Europe peut enregistrer une croissance significative en raison de la large utilisation de colorants dans les textiles techniques en cuir, les vêtements et les vêtements domestiques. La présence d’acteurs majeurs tels que Clariant International, Lanxess AG et d’autres est susceptible d’influencer la croissance du marché dans la région.

La région MEA et l’Amérique latine devraient toutes deux afficher des taux de croissance incroyables sur le marché mondial en raison de la montée de l’industrialisation et de l’augmentation des niveaux de revenus consommables des consommateurs.

Perspectives de la concurrence

BASF SE, Synthesia, a.s, Lanxess AG, Krishna Industries, Clariant International Ltd., Dow, J. K. Colors, Colorex Chemical Co., Inc., Kolor Jet Chemical Pvt. Ltd. et Prima Chemicals sont des acteurs clés du marché mondial des colorants pour cuir.

