Marché des polyoléfines – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2022-2030)

Les polyoléfines sont des polymères produits par polymérisation de monomères d’oléfines. Des paramètres tels que la fatigue des matériaux, la longue durée de conservation et la résistance élevée aux chocs peuvent soutenir la production de polyoléfines. Leur utilisation varie des articles quotidiens aux applications industrielles spéciales. Le rapport sur le marché mondial des polyoléfines par Market Research Future (MRFR) décrit les moteurs, les opportunités, les tendances et les défis pertinents pour la période de 2022 à 2030 (période de prévision).

Portée du marché

Le marché mondial des polyoléfines devrait atteindre une valorisation de 300 milliards de dollars d’ici 2030. Il peut afficher un TCAC de 7% sur la période de prévision. Elle est motivée par l’utilisation d’emballages écologiques et l’abondance de matières premières dans les économies émergentes. La demande de polyoléfines devrait dépasser la barre des 180 millions de tonnes d’ici 2030 en raison de la réglementation visant à réduire les niveaux d’émission et à optimiser les niveaux d’efficacité énergétique par les organismes de réglementation gouvernementaux. La demande massive pour ces polymères dans le moulage par soufflage, le moulage par injection, le revêtement, le film et la feuille, et d’autres applications peut culminer dans une forte croissance du marché jusqu’en 2030.

Segmentation

Le marché mondial des polyoléfines a été segmenté par type et application.

Par type, il est segmenté en polyéthylène (PE) et polypropylène (PP) polyméthylpentène (PMP). Le segment PE devrait dominer en raison de sa disponibilité facile et de ses prix bas par rapport à ses homologues. Il sera utilisé dans les sacs, les films plastiques et les géomembranes en raison de sa nature malléable.

Par application, il est segmenté en bandes et fibres, films et feuilles, moulage par injection par soufflage et autres. L’application de films et de feuilles peut dominer le marché mondial d’ici 2030 en raison de son application dans les sacs de film soufflé, le thermoformage industriel et l’emballage alimentaire. D’autre part, le moulage par injection par soufflage peut stimuler la croissance du marché en raison de son application de fabrication de HDPE, LDPE, LLDPE, PP et EVA.

Analyse régionale

L’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC) et le reste du monde (RoW) sont des régions étudiées dans le rapport sur le marché mondial des polyoléfines.

L’APAC peut dominer le marché mondial en raison de la demande de plastiques dans diverses industries d’utilisation finale. Il représentait plus de 46% de part de marché en raison de l’industrialisation rapide et de la mise en place de diverses usines par des industries d’utilisation finale de premier plan. Le moulage par film et feuille et par injection dans les industries peut stimuler la demande pour ces polymères et stimuler la demande du marché dans le processus. Une chaîne d’approvisionnement et une demande solides dans les secteurs de l’automobile et de la construction devraient stimuler la demande sur la croissance du marché mondial des polyoléfines. L’accès aux matières premières en raison de la proximité d’entreprises pétrochimiques telles que Sinopec, Chevron et BASF devrait être de bon augure pour le marché de la région.

L’Amérique du Nord détenait une part de marché importante et connaîtra une demande constante du marché jusqu’en 2030. L’Europe et RoW peuvent continuer à développer une demande massive en raison des investissements des industries d’utilisation finale et des percées technologiques.

Perspectives de la concurrence

SABIC, Ineos Group AG, E. I. du Pont de Nemours and Company, ExxonMobil Corporation, Formosa Plastics Corporation, Total S.A., BASF SE, LyondellBasell Industries Holdings B.V., Arkema S.A., China National Petroleum Corporation, The Dow Chemical Co., Sinopec Corporation et Braskem S.A. sont des acteurs notables du marché mondial des polyoléfines.

