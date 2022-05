Le marché des polyoléfines non chlorées augmentera la demande dans les prévisions d’ici 2027

Portée du marché

MRFR (Market Research Future) prévoit que le marché des polyoléfines non chlorées couvrira des terrains importants pour prospérer à un rythme significatif entre 2020 et 2027 (période d’analyse).

Boosters et contraintes du marché

Les polyoléfines non chlorées ou N-CPO facilitent les propriétés d’adhérence élevées dans les revêtements à utiliser dans les applications plastiques en polypropylène. Les N-CPO sont non contaminants, non toxiques et agissent comme des résines favorisant l’adhérence pour les applications de revêtement. Ceux-ci trouvent une demande considérable dans des industries telles que les revêtements, les adhésifs et les peintures pour la fabrication de revêtements OEM, d’apprêts automobiles; revêtements automobiles; revêtements d’emballage; revêtements plastiques; adhésifs; encres, etc.

L’expansion significative des industries de l’automobile et de la construction a changé la donne pour le marché mondial, car ce sont des consommateurs importants de différents types de polyoléfines non chlorées. Au fil des ans, le secteur de l’emballage est devenu l’un des principaux utilisateurs finaux sur le marché des N-CPO, créant une demande massive. il s’agit d’un autre facteur clé qui entraînera une croissance substantielle dans les années à venir.

Les acteurs se concentrent sur l’intégration technique au cours de la chaîne de valeur, ce qui est vanté pour intensifier la rivalité dans l’industrie mondiale. Le déploiement croissant de technologies innovantes telles que les drones, l’Internet des objets (IOT), la robotique, la blockchain, l’intelligence artificielle et l’informatique en nuage devrait changer plusieurs aspects du processus de fabrication non chloré, pour le mieux. L’utilisation de ces technologies a considérablement augmenté pour renforcer le niveau de sécurité, favoriser l’efficacité ainsi que la fiabilité et faciliter une surveillance précise tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Possibilités

Une application plus récente des polyoléfines non chlorées concerne le développement de promoteurs d’adhérence, qui n’ont cessé d’évoluer depuis leur introduction en 2001. Quelques derniers développements sont de nouvelles fonctionnalités, y compris d’excellentes propriétés de résistance chimique et de l’essence. Les promoteurs d’adhérence sont considérés comme sûrs pendant la combustion car ils ne conduisent pas à la formation de dioxines. Cela est vrai car ils n’ont pas de chlore et présentent une propriété de solubilité dans de multiples solvants écologiques, tels que les solutions sans toluène.

Analyse segmentaire

L’industrie des polyoléfines non chlorées a été prise en compte pour les types, les applications et les utilisateurs finaux.

Les principaux types de polyoléfines non chlorées disponibles sur le marché sont le polystyrène non chloré, le polypropylène non chloré, le polyéthylène non chloré, etc.

Certaines des principales applications des polyoléfines non chlorées mentionnées dans le rapport MRFR sont le plastique, les adhésifs, le caoutchouc, les peintures et revêtements, etc. Les adhésifs constituent la plus grande part du marché mondial, car l’utilisation de polyoléfines non chlorées comme adhésif est répandue dans des applications telles que l’encre d’impression, les pare-chocs automobiles, etc. Leur impressionnante propriété chimique et de résistance au feu en fait les adhésifs idéaux dans les tubes thermorétractables tels que les tubes DWFR, les tubes en néoprène et autres.

Les principaux utilisateurs finaux du marché décrits dans l’étude MRFR comprennent l’automobile, l’emballage, le bâtiment et la construction et l’électricité, entre autres. Automotive est le principal utilisateur final sur le marché des polyoléfines non chlorées, représentant la majorité de la consommation mondiale. Le produit est principalement utilisé dans les revêtements automobiles et les peintures automobiles. En outre, l’industrie automobile en constante expansion à travers le monde a augmenté la demande de peintures et de revêtements pour véhicules, encourageant les fabricants à renforcer leur capacité de fabrication, en termes de polyoléfines non chlorées. Dans l’industrie électronique, les polyoléfines non chlorées sont utilisées comme matériaux de revêtement pour plusieurs composants électroniques. Compte tenu de la propriété de résistance élevée à l’abrasion, ces produits offrent une protection aux pièces électroniques délicates. De plus, la propriété d’une excellente résistance électrique de ces produits permet d’éviter d’endommager les composants électriques.

Perspectives régionales

L’industrie des polyoléfines non chlorées peut être répartie géographiquement en Europe, en Asie-Pacifique (APAC), au Moyen-Orient et en Afrique (MEA), en Amérique latine ainsi qu’en Amérique du Nord.

Le marché APAC des polyoléfines non chlorées a pris les devants, bénéficiant de l’utilisation intensive de plastifiants polymères dans le secteur de la construction, en particulier en Chine et en Inde. L’augmentation de la demande de produits dans les industries de la peinture et de l’emballage à Taïwan, en Corée du Sud et au Japon renforce également la position de l’APAC sur le marché mondial.

La deuxième position sur le marché mondial a été assurée par l’Amérique du Nord, compte tenu de la demande croissante de polyoléfines non chlorées dans les principales industries telles que l’électricité, l’automobile et l’électronique. Les fabricants de la région sont extrêmement concentrés sur l’offre de produits de la plus haute qualité, fiables et purs armés de technologies de pointe. Ils se vantent d’une vaste gamme de produits discrets de haute qualité vendus dans des emballages tels que de petites bouteilles et des fûts. Ces acteurs se concentrent également sur la conception de produits personnalisés selon les spécifications, y compris les emballages personnalisés ou en vrac et plus encore. Ces efforts de la part des entreprises de la région ne manqueront pas de jouer en faveur du marché des polyoléfines non chlorées au cours des années suivantes.

Le secteur automobile bien établi en Europe a été responsable de la demande effrénée de polyoléfines non chlorées, tandis que l’industrie de la construction est en train de devenir un utilisateur final clé. Enfin, les marchés du Moyen-Orient et de l’Amérique latine connaissent une croissance saine, car le champ d’application des polyoléfines non chlorées a augmenté rapidement dans le plastique, les adhésifs, le caoutchouc, les peintures et revêtements, etc.

Entreprises aisées

Certaines des entreprises les plus éminentes de l’industrie des polyoléfines non chlorées sont Advanced Polymer, Inc. (États-Unis), S&E Specialty Polymers (États-Unis), TOYOBO CO., LTD. (Japon), Eastman Chemical Company (États-Unis), 3M (États-Unis), Exxon Mobil Corporation (États-Unis), NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD. (Japon), pour n’en citer que quelques-unes.

