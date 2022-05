Marché mondial du propylène glycol biosourcé 2022 – Défis, moteurs, perspectives, segmentation – Analyse jusqu’en 2030

Le marché mondial du propylène glycol biosourcé ne cesse de croître, principalement en raison de la demande croissante de produits respectueux de l’environnement. Le propylène glycol biosourcé est l’un des ingrédients les plus utilisés dans les cosmétiques, les produits de soins personnels et les parfums. En outre, il est utilisé pour produire de nombreux aliments tels que des produits de boulangerie emballés, des produits laitiers congelés et autres. Le marché du propylène glycol biosourcé devrait connaître une hausse en raison de la récente pandémie de COVID 19.

La raison en est la consommation accrue de produits essentiels tels que les détergents, les produits de soins personnels et les désinfectants en raison de la propagation du coronavirus. On estime que l’adoption de produits de soins personnels a augmenté en raison de la sensibilisation généralisée à l’hygiène personnelle pendant la pandémie, ce qui entraîne des primes élevées pour les fabricants. Selon Market Research Future (MRFR), le marché mondial du propylène glycol biosourcé devrait connaître une situation importante au cours de la période de prévision (2022 – 2030).

L’utilisation croissante du propylène glycol biosourcé comme intermédiaire chimique, de la résine de polyester insaturée et du solvant dans la production de détergents et de nettoyants ménagers, de cosmétiques et de produits pharmaceutiques accélère ainsi la croissance du marché. Le propylène glycol biosourcé répond aux normes de Certified Biobased Product Label dictées par la Pharmacopée américaine (USP) et le département de l’Agriculture des États-Unis. Par conséquent, il est utilisé comme ingrédient inactif dans la production de médicaments.

En outre, c’est une matière première essentielle pour la production d’antigel et de liquide de refroidissement utilisé dans de nombreuses industries d’utilisation finale, y compris l’automobile et la construction. L’augmentation de la production et des ventes de produits automobiles soutient la croissance du marché du propylène glycol biosourcé. En outre, la demande croissante de fibres de polyester biosourcées et de produits PET est un vent arrière majeur qui stimule la croissance du marché. De plus, la production abondante de glycérine obtenue en tant que sous-produit du biodiesel corrobore la croissance du marché, incitant les fabricants à se concentrer sur la production de propylène biosourcé.

D’autres facteurs soutenant le marché comprennent la demande croissante pour le produit d’industries telles que l’emballage, l’automobile et les textiles, tirée par l’amélioration des conditions économiques, dans le monde entier. La demande croissante d’adhésifs à base de tensioactifs non ioniques et de propylène glycol, d’émulsifiants et de lubrifiants devrait stimuler la croissance du marché.

Marché du propylène glycol biosourcé – Segments

Élargir la portée de la compréhension du marché est segmenté en trois dynamiques;

Par industrie d’utilisation finale : Détergent et ménage, Bâtiment et construction, Cosmétiques, Pharmaceutique, Automobile et autres.

Par application : Solvant, résine de polyester insaturée, intermédiaires chimiques, antigel et liquide de refroidissement, et autres.

Par régions : Amériques, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde.

Marché du propylène glycol biosourcé – Analyse régionale

L’Amérique du Nord et l’Europe sont les principaux marchés mondiaux du propylène glycol biosourcé. Le marché est tiré par les principales industries d’utilisation finale telles que les produits pharmaceutiques et l’automobile dans ces régions. Les réglementations strictes imposées par l’Agence européenne de protection (EPA) et l’Union européenne (UE) sur la fabrication et les utilisations du propylène glycol synthétique favorisent la croissance du marché.

En outre, un nombre croissant de programmes d’exploration spatiale parallèlement à la demande d’antigel et de liquide de refroidissement de haute qualité propulseraient d’énormes ventes sur le marché. En raison de l’augmentation des dépenses de R & D et de la croissance rapide des industries cosmétiques et alimentaires, des pays tels que l’Espagne, le Royaume-Uni, l’Allemagne, les États-Unis, le Canada et le Mexique sont devenus des marchés de premier plan. En outre, d’autres grands pays contributeurs, tels que la Colombie, le Brésil, le Pérou et l’Argentine, connaîtraient une croissance significative au cours de la période de prévision, tirée par l’industrialisation rapide.

Le marché du propylène glycol biosourcé dans les régions Asie-Pacifique et Moyen-Orient et Afrique devrait connaître une croissance modérée au cours de la période d’évaluation. Le marché de l’APAC, soutenu par les industries chimiques en croissance dans cette région, croîtrait à un TCAC élevé au cours de la période de prévision. En outre, l’avantage des matières premières et la disponibilité d’une main-d’œuvre compétitive dans la région propulsent la croissance du marché. Les stratégies de développement croissantes pour répondre à la demande de propylène glycol biosourcé stimulent la croissance du marché régional.

La demande de propylène glycol biosourcé devrait augmenter dans les pays en développement tels que la Chine, le Japon, l’Inde et le Vietnam en raison de la croissance de la construction commerciale et résidentielle. On estime que la région MEA améliore les opportunités commerciales, ce qui est un facteur essentiel de la croissance du marché régional. En outre, les secteurs industriels en plein essor dans les pays du CCG favorisent la croissance du marché dans la région.

Marché du propylène glycol biosourcé – Analyse concurrentielle

Le marché du propylène glycol biosourcé semble être très concurrentiel, avec de nombreux acteurs à petite et grande échelle opérant sur le marché. Pour gagner une plus grande part de la concurrence, les acteurs intègrent des stratégies telles que les fusions et acquisitions, la collaboration, l’expansion et le lancement de produits / technologies. Ils font des investissements substantiels pour stimuler la R&D nécessaire aux développements technologiques et pour étendre leur empreinte mondiale.

Principaux acteurs :

Les acteurs qui dirigent le marché mondial du propylène glycol biosourcé comprennent Archer Daniels Midland Company (États-Unis), The Dow Chemical Company (États-Unis), BASF SE (Allemagne), Huntsman International LLC. (États-Unis), DuPont Tate & Lyle Bio Products (Royaume-Uni), Ashland (États-Unis) et Oleon (Belgique), entre autres.

Industrie/Innovation/Nouvelles connexes :

11 février 2022 — UPM Biofuels (Finlande), l’un des principaux producteurs mondiaux de produits pétrochimiques, a annoncé des investissements dans une nouvelle bioraffinerie pour produire des produits biochimiques à base de bois. La nouvelle bioraffinerie produira une gamme de produits biochimiques 100% à base de bois, de bio-monopropylène glycol (bioMPG) et de sucres industriels, qui permettront de passer de matières premières fossiles à des alternatives durables dans diverses utilisations finales axées sur le consommateur.

Actuellement, l’offre de produits biochimiques est minime, ce qui conduit à des alternatives durables à prix élevé. Une fois opérationnelle, la nouvelle usine permettrait l’approvisionnement durable en produits biochimiques à fort potentiel de croissance. Cette décision est une autre étape majeure dans la transformation d’UPM qui met en valeur ses efforts de R&D ciblés et efficaces. Prévue pour fonctionner d’ici la fin de 2022, la nouvelle installation aura une capacité totale de 220 000 produits chimiques biosourcés.

