Croissance du marché des catalyseurs de raffinerie, principaux fabricants, opportunités et perspectives jusqu’en 2030

Les catalyseurs de raffinerie sont utilisés pendant les processus d’hydrocraquage, d’hydroformage et de craquage catalytique des fluides pour améliorer les performances du pétrole. Le rapport sur le marché mondial des catalyseurs de raffinerie par Market Research Future (MRFR) contient des informations précieuses, des opportunités et des prévisions de revenus pour la période de 2022 à 2030 (période de prévision). La baisse des prix du carburant due à la pandémie de COVID-19 a également été prise en compte dans le rapport.

Portée du marché

Le marché mondial des catalyseurs de raffinerie devrait croître à un TCAC de 4% au cours de la période de prévision. L’utilisation de l’huile dans diverses applications est le principal moteur du marché. L’augmentation des activités d’exploration par l’industrie pétrolière et gazière peut induire la demande de catalyseurs de raffinerie pour le traitement fin des produits finis. L’augmentation de la consommation d’énergie, la demande de dérivés du pétrole et les réglementations strictes relatives à l’environnement sont des facteurs qui devraient définir l’ensemble du marché.

Le marché peut faire face à des défis sous la forme de véhicules électriques et hybrides. Le développement de carburants alternatifs peut également décourager la croissance du marché.

Segmentation

Le marché mondial des catalyseurs de raffinerie est segmenté par type et ingrédient.

Par type, il est segmenté en catalyseurs de reformage catalytique, catalyseurs d’hydrocraquage, catalyseurs d’hydrotraitement et catalyseurs FCC. Les catalyseurs FCC ont conquis la plus grande part du marché mondial des catalyseurs de raffinerie. Cela peut être attribué à son utilisation dans l’altération des distillats et des résidus atmosphériques en huiles moteur. L’énorme demande de fabricants de raffinage en Chine et en Inde peut alimenter la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Basé sur les ingrédients, il est segmenté en métaux, zéolithes et composés chimiques. Parmi eux, le segment des métaux détenait la plus grande part de marché sur le marché des catalyseurs de raffinerie. Cette croissance peut être attribuée à l’utilisation croissante des métaux dans les processus d’hydrocraquage et d’hydrotraitement pour éliminer les impuretés indésirables et la production de gaz dangereux dans l’environnement. Des réglementations environnementales strictes visant à réduire les niveaux de pollution atmosphérique en diminuant la teneur en soufre de l’essence et du diesel devraient également stimuler la demande de métaux sur le marché des catalyseurs de raffinerie.

Analyse régionale

L’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique (APAC), l’Europe et le reste du monde (RoW) sont des régions prises en compte pour l’évaluation du marché.

L’APAC devrait dominer le marché jusqu’à la fin de la période de prévision. La Chine et l’Inde devraient largement contribuer au marché régional des catalyseurs de raffinerie en raison de l’industrialisation rapide et de l’expansion des secteurs pétrolier et gazier et pharmaceutique. L’énorme demande de catalyseurs pour répondre à la demande des grandes entreprises des industries d’utilisation finale peut alimenter la croissance du marché régional.

L’Amérique du Nord suit l’APAC sur le marché. Selon l’American Petroleum Institute, la demande de pétrole était passée à 750 000 barils par jour en 2018. La forte demande de pétrole brut et les développements dans les secteurs de l’aérospatiale et de l’automobile peuvent alimenter la demande de catalyseurs de raffinerie dans la région. Une énorme demande de carburant d’aviation peut induire le besoin d’une méthode de traitement par hydrotraitement .

Perspectives concurrentielles

Axens SA, Clariant International Ltd, W. R. Grace & Co., Honeywell, Uop LLC., Exxon Mobil Corporation, Criterion Catalysts & Technologies L.P., Albemarle Corporation, China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec Corp.), Haldor Topsoe A/S et BASF SE sont des acteurs clés sur le marché mondial des catalyseurs de raffinerie.

