Tendances à la hausse du marché des désémulsifiants, analyse avec les principaux acteurs clés et prévisions mondiales jusqu’en 2027

Les désémulsifiants sont des intermédiaires chimiques ajoutés aux formulations pour faciliter la désémulsification de l’eau dans l’huile. Il empêche la formation d’émulsions d’huile en raison de la résistance mécanique réduite des mélanges et des mélanges. Le rapport sur le marché mondial des désémulsifiants par Market Research Future (MRFR) identifie les applications clés et les nouvelles opportunités pour la période de 2022 à 2030 (période de prévision). Il prend même en compte l’impact de la COVID-19 et de ses conséquences sur la chaîne d’approvisionnement et de valeur.

Portée du marché

Le marché mondial des désémulsifiants peut atteindre une évaluation stupéfiante au cours de la période de prévision en raison de son application dans le pétrole brut, le traitement des boues d’huile, les raffineries de pétrole, les usines à base de pétrole, la fabrication de lubrifiants et autres. La demande massive de véhicules économes en carburant, la propagation rapide de l’industrialisation et l’augmentation des dépenses en recherche et développement sont des moteurs clés du marché. L’augmentation des prix du pétrole brut et les efforts pour son extraction peuvent être une opportunité appropriée pour le marché. Une urbanisation rapide et une forte augmentation des niveaux de revenu par habitant des clients peuvent être de bon augure pour le marché. La demande de lubrifiants automobiles et la mise en place de centrales électriques pour répondre à la demande d’énergie de la population croissante peuvent renforcer la demande globale du marché.

Cependant, des réglementations strictes sur la production de désémulsifiants en raison de leur nature toxique peuvent poser un défi au marché. Mais le développement de désémulsifiants verts peut changer la fortune du marché dans les années à venir.

Segmentation

Le marché mondial des désémulsifiants a été segmenté par type et application.

Sur la base du type, le marché est divisé en huile soluble et soluble dans l’eau.

Sur la base de l’application, le marché des désémulsifiants est classé en pétrole brut, traitement de l’huile de boue, centrales électriques à base de pétrole, raffineries de pétrole, fabrication de lubrifiants et autres. Le pétrole brut détenait près de 35 % des parts de marché en 2016.

Analyse régionale

Les Amériques, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC) et le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) sont des régions prises en considération en ce qui concerne le marché mondial des désémulsifiants .

La région MEA devrait afficher le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la présence de l’industrie pétrolière et gazière. L’adoption de désémulsifiants en Arabie saoudite, au Koweït, en Iran, en Irak et aux Émirats arabes unis par les producteurs de pétrole brut peut alimenter la croissance du marché. Une grande quantité de réserves de gaz de pétrole peut induire la demande sur le marché.

L’Amérique du Nord est la deuxième plus grande région du marché mondial des désémulsifiants en raison de la capacité de production croissante des raffineries de pétrole, du taux de croissance économique des pays et du grand potentiel. Les États-Unis sont l’un des plus grands générateurs de revenus, suivis par le Canada dans la région.

L’Europe suit l’Amérique du Nord dans les classements sur le marché et est tirée par la présence de grands constructeurs automobiles en Allemagne. L’Italie, la France, l’Espagne, le Royaume-Uni et la Russie peuvent contribuer au marché régional. L’augmentation des investissements en R&D pour alimenter l’innovation et l’augmentation du pouvoir d’achat des consommateurs peuvent influencer considérablement la demande du marché.

L’Amérique latine devrait connaître une croissance substantielle en raison de l’augmentation des dépenses en voitures ainsi qu’en technologies de pointe. Enfin, on estime que l’APAC affiche un taux de croissance exceptionnel en raison de la demande de lubrifiants synthétiques.

Perspectives de la concurrence

Croda International Plc, Clariant, The Dow Chemical Company, Halliburton, Baker Hughes Incorporated, Ecolab, Schlumberger Limited, BASF SE, Momentive, Akzo Nobel N.V. et d’autres sont des acteurs clés du marché mondial des désémulsifiants .

