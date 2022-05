Une étude approfondie du marché des abrasifs non tissés couvre la demande et les préférences jusqu’en 2027

Aperçu du marché :

Les abrasifs non tissés sont principalement utilisés pour la finition de surface des pièces métalliques et pour le nettoyage. Ces abrasifs sont faits de toile de filament de nylon ouverte qui est incorporée avec les grains d’oxydes d’aluminium, de diamant, de zircon et de carbone. Selon le rapport récemment publié par Market Research Future (MRFR), le marché mondial des abrasifs non tissés devrait croître à un TCAC notable de 6,5% au cours de la période de prévision 2020-2027.

Moteurs et contraintes du marché :

L’utilisation intensive d’abrasifs non tissés pour effectuer diverses opérations telles que l’ébavurage et le nettoyage afin de fournir une finition sur différentes surfaces métalliques et non métalliques est le principal moteur du marché mondial des abrasifs non tissés. Les abrasifs non tissés peuvent être utilisés sur une large gamme de métaux tels que le laiton, le cuivre, le nickel, l’aluminium, l’acier inoxydable, le titane et autres, et sont également utilisés sur des matériaux difficiles à broyer tels que le verre, le plastique et la céramique. Cette large gamme d’applications d’abrasifs non tissés induit une forte demande pour ces abrasifs dans divers secteurs industriels, ce qui alimente à son tour la croissance du marché mondial des abrasifs non tissés.

Les abrasifs non tissés sont utilisés dans diverses industries d’utilisation finale telles que le bâtiment et la construction, les transports, l’électricité et l’électronique, les machines industrielles et autres. Le développement rapide des infrastructures et l’expansion des industries du transport et de l’électronique génèrent une demande pour les abrasifs non tissés sur le marché mondial, ce qui conduit à l’expansion du marché mondial des abrasifs non tissés. Cependant, les matières premières utilisées pour la fabrication d’abrasifs non tissés sont dérivées du pétrole brut. Par conséquent, la fluctuation du prix du pétrole brut freine considérablement la croissance du marché mondial des abrasifs non tissés.

Segmentation du marché :

Le marché mondial des abrasifs non tissés a été segmenté sur la base du substrat cible et de l’utilisation finale. Sur la base du substrat cible, le marché des abrasifs non tissés est segmenté en métal, verre, plastique, composite et bois. Sur la base de l’utilisation finale, le marché mondial des abrasifs non tissés est segmenté en transport, bâtiment et construction, électricité et électronique, machines industrielles et autres. Le segment des transports devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché mondial des abrasifs non tissés au cours de la période de prévision.

Analyse régionale :

Géographiquement, le marché mondial des abrasifs non tissés a été segmenté en cinq grandes régions telles que l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique latine. Le marché des abrasifs non tissés dans la région Asie-Pacifique est considéré comme le marché à la fois le plus important et à la croissance la plus rapide et représente la majeure partie de plus de 40% du marché mondial des abrasifs non tissés. La recrudescence de la demande pour les abrasifs non tissés par les principales industries d’utilisation finale telles que l’électricité et l’électronique, l’automobile, le bâtiment et la construction et d’autres alimentent la croissance du marché des abrasifs non tissés dans cette région.

L’expansion rapide de l’industrie du transport et l’augmentation des activités de construction dans la région de l’Amérique du Nord conduisent à l’expansion significative du marché des abrasifs non tissés dans cette région. L’Europe, étant la première région de la production automobile, prévoit une croissance notable sur le marché mondial des abrasifs non tissés.

Le marché des abrasifs non tissés dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique devrait se développer à un rythme soutenu au cours de la période de prévision. Alors que les instabilités politiques et économiques apaisantes ont un impact positif sur l’expansion du marché des abrasifs non tissés dans la région de l’Amérique latine.

Tableau de bord concurrentiel :

Le marché mondial des abrasifs non tissés est très concurrentiel en raison de la présence d’un grand nombre d’acteurs qui se concentrent sur l’expansion des entreprises grâce au lancement de produits innovants en augmentant les dépenses de recherche et développement. Les fusions et acquisitions stratégiques aident les acteurs à maintenir l’environnement concurrentiel du marché mondial des abrasifs non tissés.

Les principaux acteurs présentés par MRFR dans le rapport sur le marché mondial des abrasifs non tissés 3M (États-Unis), Saint-Gobain 1998-2020 (États-Unis), Mirka Ltd. (Canada), Sia Abrasives Industries AG (Royaume-Uni), DEWALT (États-Unis), Hermes Schleifmittel GmbH (Allemagne), ARC ABRASIVES, INC. (États-Unis), Zhengzhou Kingshark Abrasives Co., Ltd. (Chine), NIHON KENSHI Co., LTD (Japon), Kanai Juyo Kogyo Co. Ltd. (Japon), Jiangsu Sanling Abrasive Co., Ltd. (Chine), Tailin (Philippines) et autres.

