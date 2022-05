Marché de l’isolation des toitures 2022: analyse mondiale des principaux fabricants, dynamique et prévisions 2030

Sensibilisation croissante des utilisateurs finaux à l’environnement pour stimuler le marché de l’isolation des toits

L’isolation globale du toit est examinée en détail dans le dernier rapport de recherche de Market Research Future (MRFR). Selon le nouveau rapport, le marché mondial de l’isolation de toit devrait afficher un TCAC solide de 4,12% au cours de la période de prévision jusqu’en 2030.

L’isolation du toit est utilisée dans les bâtiments pour isoler la surface du toit et offre divers avantages, tels que l’isolation thermique et acoustique, ainsi que l’ignifugation. L’isolation de toit est une catégorie spécifique de matériaux d’isolation utilisés spécialement pour les applications de toiture. L’industrie de la construction en pleine croissance est le principal moteur du marché mondial de l’isolation des toits. En dehors de cela, la sensibilisation croissante à l’environnement parmi les acheteurs et les propriétaires de maisons est également un moteur majeur pour le marché mondial de l’isolation des toits. Pour cette raison, la demande d’isolation de toit a augmenté à pas de géant et devrait continuer à croître au cours de la période de prévision jusqu’en 2030.

L’isolation du toit permet de réduire les coûts énergétiques de la maison ou du bâtiment en question en piégeant l’excès de chaleur et en fournissant un effet de réchauffement, protégeant les habitants contre l’excès de fraîcheur. En conséquence, l’isolation s’est avérée particulièrement populaire dans les climats plus froids, faisant des régions septentrionales de la planète un marché majeur pour les produits d’isolation, y compris l’isolation des toits. Plusieurs gouvernements des régions du Nord, comme l’Amérique du Nord et l’Europe, ont également adopté une législation prévoyant des réductions d’impôt et des avantages si les utilisateurs de bâtiments utilisent l’isolation et réduisent ainsi la consommation d’énergie. Cela a également été un moteur majeur pour le marché mondial de l’isolation des toits. La sensibilisation croissante à l’environnement chez les acheteurs de maisons et les propriétaires de bâtiments devrait rester un moteur majeur pour le marché mondial de l’isolation des toits au cours de la période de prévision.

Analyse concurrentielle :

Les principaux acteurs du marché mondial de l’isolation de toit comprennent Paroc, The Dow Chemical Company, Rockwool International, 3M, BASF, Berkshire Hathaway Inc., Owens Corning Corporation, Saint-Gobain, Knauf Insulation GmbH et International A / S. Le développement de produits pour offrir des formes d’isolation plus raffinées et efficaces restera probablement une stratégie majeure pour les acteurs du marché mondial de l’isolation de toit.

Segmentation :

Le marché mondial de l’isolation de toit est segmenté en fonction du matériau, du type de produit, de l’application et de la région.

Par matériau, le marché mondial de l’isolation de toit est segmenté en laine de verre, laine de roche, mousse de plastique et autres. La laine de verre détient la plus grande part du marché mondial de l’isolation des toits et devrait rester la principale entité au cours de la période de prévision.

Par type de produit, le marché mondial de l’isolation de toit est segmenté en matelas et rouleaux, isolation rigide, systèmes réfléchissants et autres. Le segment des lattes et des rouleaux détient la plus grande part du marché mondial de l’isolation des toits.

Par application, le marché mondial de l’isolation de toit est segmenté en toits plats et toits en pente. Le segment des toits plats devrait dominer le marché de l’isolation des toits au cours de la période de prévision en raison de la facilité d’installation de générateurs d’énergie solaire sur les toits plats.

Analyse régionale :

L’Asie-Pacifique a affiché une croissance robuste sur le marché mondial de l’isolation de toit au cours des dernières années et devrait rester une entité de premier plan sur le marché mondial de l’isolation de toit au cours de la période de prévision. L’industrie de la construction en pleine croissance en Asie-Pacifique est le principal moteur du marché mondial de l’isolation des toits. Comme le nombre de ménages et de complexes commerciaux en Asie-Pacifique a augmenté, cela a été suivi par une demande croissante de matériaux de construction secondaires tels que l’isolation des toits. Les coûts de main-d’œuvre bon marché, les faibles coûts d’exploitation et les faibles coûts d’installation d’installations de fabrication en Asie-Pacifique ont également été des moteurs importants pour le marché de l’isolation de toit dans la région.

L’Amérique du Nord est également susceptible d’être un marché régional majeur pour l’isolation des toits au cours de la période de prévision. Les températures plus fraîches en Amérique du Nord nécessitent l’utilisation de toitures et d’autres produits d’isolation pour maintenir la chaleur à l’intérieur des bâtiments. Cela a stimulé la demande du marché de l’isolation de toit dans la région. L’Europe devrait également rester un marché régional clé pour l’isolation des toits.

