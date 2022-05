Marché des systèmes de murs extérieurs 2021 | Aperçu des activités, taux de croissance, facteur de demande et prévisions jusqu’en 2027

Synopsis du marché

Le marché mondial des systèmes de murs extérieurs, selon MRFR, devrait connaître un TCAC de 8,04% au cours de la période de prévision.

Faits saillants du marché

Au cours des deux dernières années, à l’échelle mondiale, la demande de systèmes de murs extérieurs a connu une croissance modérée. Des facteurs tels que le financement gouvernemental pour la construction et la préférence croissante pour les méthodes de construction sèches par rapport aux méthodes de construction humides devraient stimuler la demande de systèmes de murs extérieurs. Les gouvernements du monde entier se concentrent sur l’amélioration de leur infrastructure et leur soutien. En outre, ils continuent de se concentrer sur la mise en œuvre de diverses réformes et réglementations visant à améliorer le développement de leurs infrastructures et de leurs industries immobilières. Ces réformes et réglementations devraient stimuler davantage l’industrie de la construction, ce qui stimule davantage la demande de systèmes de murs extérieurs. L’augmentation des investissements publics et privés par le biais des industries manufacturières, commerciales et résidentielles devrait stimuler considérablement la demande de systèmes extérieurs muraux sur le marché mondial. En outre, des progrès techniques et créatifs dans diverses industries, y compris les fabricants de matières premières, sont prévus au cours de la période de prévision pour stimuler la demande mondiale de systèmes de murs extérieurs. En outre, l’adoption de techniques de construction à sec au lieu de méthodes de construction humide devrait améliorer la demande de systèmes de murs extérieurs dans divers pays du monde. Mais la croissance des entreprises peut être entravée par les réglementations gouvernementales strictes concernant les émissions de carbone et les coûts de fabrication élevés et les investissements en capital.

Segmentation du marché

Le marché mondial du système de mur extérieur a été segmenté en fonction de la forme, de la taille et de l’utilisation finale. Le marché mondial a été segmenté par forme en façade ventilée, systèmes de murs-rideaux et façade non ventilée. Le segment des façades ventilées représentait la plus grande part de marché sur le marché des systèmes de murs extérieurs en 2018 et devrait augmenter au cours de la période de prévision avec le TCAC le plus élevé. L’une des technologies de revêtement extérieur les plus populaires est un système de mur de façade ventilé , qui offre une protection contre l’humidité et les conditions météorologiques défavorables.

Le marché mondial a été divisé en fonction du matériau, en brique et pierre, panneaux métalliques, fibrociment, plaques de plâtre, EIFS, panneaux de verre, panneaux de fibre de verre, panneaux de bois, carreaux de céramique, panneaux stratifiés haute pression (HPL) et autres. En 2018, la catégorie des panneaux de verre détient la plus grande part de marché dans l’industrie des dispositifs de mur extérieur et devrait augmenter avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Le marché mondial a été segmenté en résidentiel, commercial et industriel, en fonction de l’utilisation finale. En raison des différents projets de construction dans les pays en développement, le segment commercial détenait la plus grande part de marché dans le secteur des systèmes de murs extérieurs. En fait, il y a eu une augmentation de l’afflux mondial d’investissements directs étrangers (IDE) dans l’industrie de la construction. Cela a entraîné une augmentation des projets de construction et de la croissance de l’immobilier, ce qui a stimulé la demande mondiale de systèmes de murs extérieurs.

Perspectives régionales

Le marché mondial des systèmes de murs extérieurs a été segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde(roW).

L’Asie-Pacifique détenait la plus grande part de la demande mondiale de systèmes de murs extérieurs en 2018, suivie de l’Amérique du Nord et de l’Europe. Il peut être attribué au nombre croissant de projets de construction, en particulier dans les pays en développement tels que la Chine et l’Inde. La croissance de l’industrie du bâtiment dans la région et le financement gouvernemental pour le développement des infrastructures devraient accroître la demande de systèmes de murs extérieurs en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision.

Tableau de bord concurrentiel

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des systèmes de murs extérieurs sont Nippon Sheet Glass Co., Ltd (Japon), USG BORAL (Singapour), AGC Inc. (Japon), Evonik Industries (Allemagne), Saint-Gobain (France), Kronoplus Limited (Autriche), EGGER Group (Autriche), Fletcher Building (Nouvelle-Zélande), TORAY INDUSTRIES, INC. (Japon) et ELEMENTIA (Mexique). Sika AG (Suisse), LafargeHolcim (Suisse), 3A Composites GmbH (Suisse), CSR Limited (Australie) et Owens Corning (États-Unis).

