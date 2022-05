Le marché du bois lamellé croisé connaîtra une forte croissance au cours de la prochaine année d’ici 2028

Aperçu du marché

Le marché du bois lamellé-croisé devrait atteindre 671,5 milliards USD d’ici la fin de la période de prévision, ce qui a été enregistré à 890 millions USD au cours de la période de prévision historique, à un TCAC de 2,73%. Au cours des dernières années, le marché du bois lamellé-croisé a connu une augmentation de l’expansion de la construction. Les investissements croissants dans des projets résidentiels et commerciaux ont entraîné l’émergence de nouvelles économies et une augmentation de la demande. Les entreprises poursuivent des initiatives d’expansion qui leur permettraient d’accroître leur position sur le marché. Le marché mondial du bois lamellé-croisé explose. Le marché mondial du bois est influencé par plusieurs variables. La préférence des fabricants pour l’acier et le béton par rapport aux matériaux de construction traditionnels est l’une de ces considérations. De plus, en raison de sa stabilité légère et dimensionnelle, de sa durabilité de performance et d’autres caractéristiques, ce bois est préféré à l’acier et au béton.

Selon l’état de la COVID-19, le marché du bois lamellé-croisé subit également une perte importante. Les petites, moyennes et grandes entreprises souffriront grandement si tout est fermé. C’est dans la perte, quelle que soit la taille de l’entreprise. Cependant, on s’attend à ce que les choses reviennent à la normale d’ici la période de prévision, maintenant que le processus d’immunisation a commencé.

Segmentation du marché

Sur la base du type, le marché a été segmenté en CLT collés et CLT à fixation mécanique.

Sur la base de l’application, le marché a été segmenté en résidentiel, commercial et industriel.

Sur la base de la région, le marché a été segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

Classification régionale

L’Europe a la taille de marché du bois lamellé-croisé la plus élevée , selon les perspectives du marché du bois. Les différents projets de construction disponibles dans cette région sont la raison de l’expansion rapide du marché. En outre, les secteurs public et privé augmentent leurs investissements dans les projets d’infrastructure et de construction. En conséquence, le secteur du bois lamellé-croisé est devenu un monopole. L’Amérique du Nord est la région où les tendances du marché du bois lamellé-croisé sont facilement suivies, ce qui se traduit par la deuxième plus grande taille de marché. Au cours de la période prévisible, l’Amérique du Nord devrait croître à un rythme soutenu. Dans les secteurs de l’immobilier et du commerce, plusieurs activités de réparation et de rénovation stimulent la valeur marchande. En raison de l’augmentation du secteur de la construction dans ses zones résidentielles, la région Asie-Pacifique a le plus de potentiel et devrait connaître la plus forte croissance. En outre, les secteurs commercial et industriel sont susceptibles de jouer un rôle important dans la croissance du marché du bois lamellé-croisé.

Principaux acteurs :

Les acteurs leaders du marché CLT comprennent Stora Enso (Finlande), ante-Group, KLH Massivholz GmbH (Autriche), Mayr-Melnhof Holz Holding AG (Autriche), Binderholz Bausysteme GmbH (Autriche), HASSLACHER Holding GmbH (Autriche), Ed. Züblin AG (Allemagne), Structurlam Mass Timber Corporation (Canada), Eugen Decker Holzindustrie KG (Allemagne), W. u. J. Derix GmbH & Co. (Allemagne) et Sterling Lumber Company (États-Unis), entre autres.

Nouvelles de l’industrie

Les principaux acteurs clés du marché sont ante-Group, Stora Enso, KLH Massivholz GmbH, Binderholz Bausysteme GmbH, Mayr-Melnhof Holz Holding AG, HASSLACHER Holding GmbH, Structuralam Mass Timber Corporation, Eugen Decker Holzindustrie KG, Sterling Lumber Company, Ed. Zublin AG et W. u. J. Derix GmbH & Co. Ces principaux concurrents sur le marché mondial emploient une variété de méthodes pour répondre aux demandes croissantes de leurs clients. Les collaborations, les fusions et les acquisitions, la formation d’une coentreprise, l’invention d’une nouvelle technique de fabrication, l’innovation de produits, l’expansion commerciale et le partenariat sont des exemples de ces tactiques. De telles techniques aident à élargir la clientèle mondiale du marché du bois lamellé-croisé.

