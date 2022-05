À l’intérieur du marché mondial de l’acrylonitrile butadiène styrène, un rapport d’étude de plongée profonde par MRFR pour20 20 – 2030

butadiène – Vue d’ensemble

Le marché mondial de l’acrylonitrile butadiène styrène est décrit en détail dans le dernier rapport de recherche de Market Research Future (MRFR), offrant aux lecteurs un aperçu complet du marché à travers sa trajectoire de croissance historique, ses conditions actuelles et ses perspectives de croissance future. Les statistiques historiques du marché acrylonitrile butadiène styrène sont détaillées dans le rapport, afin de fournir aux lecteurs un aperçu complet de la trajectoire de croissance historique du marché. Lemarché mondial de l’acrylonitrile butadiène styrène (ABS) devrait se développer à un TCAC solide d’environ 5,70% au cours de la période 2020-2030.

Les statistiques historiques fournies dans le rapport donnent également aux analystes une plate-forme solide pour baser les projections futures sur le marché. Sur la base de cette plate-forme, les projections futures de la trajectoire de croissance du marché de l’acrylonitrile butadiène styrène au cours de la période de prévision sont fournies dans le rapport. Les principaux acteurs du marché mondial de l’acrylonitrile butadiène styrène sont également décrits dans le rapport afin de donner aux lecteurs une analyse complète des principaux acteurs du marché mondial de l’acrylonitrile butadiène styrène. Les principaux moteurs et contraintes affectant le marché mondial de l’acrylonitrile butadiène styrène sont également décrits dans le rapport pour fournir aux lecteurs un aperçu complet de ce qui fait fonctionner le marché et de ce qui freine le marché.

Marché mondial de l’acrylonitrile butadiène styrène – Acteurs de premier plan TORAY INDUSTRIES INC. (Japon), KUMHO PETROCHEMICAL (Corée du Sud), Ravago Americas (États-Unis), SABIC (Arabie saoudite), Trinseo (États-Unis), BASF SE (Allemagne), INEOS Styrolution (Allemagne), Formosa Chemicals & Fibre Corp. (Taïwan), LG Chem. (Corée du Sud), Mitsui Chemicals Inc. (Japon) sont quelques-uns des principaux acteurs profilés dans l’analyse MRFR et sont à l’avant-garde de la concurrence dans le monde Marché de l’acrylonitrile butadiène styrène.

Uncrylonitrile butadiène styrène est un type de polymère à base de thermoplastique et est utilisé dans un large éventail d’applications en raison de sa durabilité physique et de sa résistance aux produits chimiques et à la chaleur. L’acrylonitrile butadiène styrène est obtenu sous la forme d’une poudre amorphe, mais peut être moulé dans n’importe quelle forme imaginable pour être utilisé dans un large éventail d’utilisations finales. La croissance de l’industrie de la construction est susceptible d’être un moteur majeur pour le marché de l’acrylonitrile butadiène styrène au cours de la période de prévision. Unstyrène crylonitrile butadiène est utilisé dans diverses applications dans l’industrie de la construction, car il représente une alternative bon marché aux matériaux plus coûteux et offre des niveaux comparables de résistance à la chaleur et aux produits chimiques. La croissance de la construction résidentielle devrait rester un moteur majeur pour le marché mondial de l’acrylonitrile butadiène styrène.

La demande croissante d’appareils ménagers et de produits de l’industrie électrique et électronique est également susceptible d’être un moteur majeur pour le marché mondial de l’acrylonitrile butadiène styrène au cours de la période de prévision. En raison de ses caractéristiques physiques favorables, l’acrylonitrile butadiène styrène est utilisé dans la production d’une large gamme d’appareils ménagers en plastique. Les composants électriques et électroniques sont également fabriqués à partir d’acrylonitrile butadiène styrène, car il présente une barrière importante contre les courants électriques. Cela devrait rester un moteur majeur pour le marché mondial de l’acrylonitrile butadiène styrène au cours de la période de prévision.

Inversement, des facteurs tels que la volatilité des prix et l’écart entre l’offre et la demande des matières premières nécessaires à la production d’ABS agissent comme un vent arrière majeur entravant la croissance du marché. Cependant, les utilisations croissantes du plastique ABS noir, qui est hautement recyclable, soutiendront la croissance du marché, représentant environ la moitié de tous les matériaux plastiques, à l’échelle mondiale.

Marché de l’acrylonitrile butadiène styrène – Segments:

Le marché mondial de l’acrylonitrile butadiène styrène est segmenté en fonction de l’application et de la région.

Par application, le marché mondial de l’acrylonitrile butadiène styrène est segmenté en appareils électroménagers, électricité et électronique, automobile, bâtiment et construction, biens de consommation, équipements sportifs, instruments de musique et autres. Le segment des appareils électroménagers détient la plus grande part du marché mondial de l’acrylonitrile butadiène styrène, suivi du segment électrique et électronique. Le segment des appareils électroménagers représentait 31% du marché mondial de l’acrylonitrile butadiène styrène en 2016. La demande croissante de projets de construction résidentielle est susceptible d’être un moteur majeur pour le marché mondial de l’acrylonitrile butadiène styrène au cours de la période de prévision, car les appareils ménagers sont principalement utilisés dans les projets de construction résidentielle. Les composants électriques et électroniques sont également largement utilisés dans les projets de construction résidentielle, ce qui entraîne une demande croissante d’acrylonitrile butadiène styrène.

Marché Acrylonitrile Butadiène Styrène – Analyse régionale:

La région Asie-Pacifique, qui se dirige vers certaines des industries d’utilisation finale en plein essor telles que l’automobile et le secteur du bâtiment et de la construction, représente le marché leader sur le marché mondial de l’acrylonitrile butadiène styrène. Les pays de l’APAC tels que la Chine, l’Inde, la Corée du Sud et le Japon, soutenus par la plus grande consommation de produits, représentent les principaux contributeurs à la croissance du marché régional.

D’autres facteurs stimulant la croissance du marché régional comprennent la croissance de la population et l’augmentation du revenu par habitant dans la région. En outre, l’avantage des matières premières qui augmente continuellement les investissements et le nombre de sites de fabrication sont quelques-unes des forces motrices dominantes qui permettront à la région de conserver sa domination tout au long de la période de prévision.

Le marché de l’acrylonitrile butadiène styrène dans la région nord-américaine représente le deuxième plus grand marché, au monde. Des facteurs tels que les opportunités de croissance colossales pour l’industrie de la construction et du sport, la présence d’un secteur automobile bien pénétré et l’augmentation soutenue de la demande de produits justifient la croissance du marché régional. Les États-Unis, soutenus par la présence d’industries d’utilisation finale bien établies telles que l’automobile et le sport, constituent le principal moteur de croissance du marché régional.

Le marché européen de l’acrylonitrile butadiène styrène représente un marché en croissance rapide, à l’échelle mondiale. Des facteurs tels que la présence d’une industrie automobile bien développée stimulent la croissance du marché régional, consommant une quantité massive du produit. Certains pays européens tels que l’Allemagne, l’Italie et la France représentent les principaux contributeurs à la croissance du marché régional. De plus, l’industrie aérospatiale en plein essor est responsable de la consommation majeure d’acrylonitrile butadiène styrène dans cette région.

Industrie/ Innovation/ Nouvelles connexes

04 avril 2019 —– Trinseo (États-Unis), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions matérielles et fabricant de plastiques, de liants au latex et de caoutchouc synthétique, a présenté son nouvel alliage d’acrylonitrile butadiène styrène (ABS LGF) renforcé de fibres de verre longues. Le plastique léger innovant peut remplacer le métal dans les composants semi-structurels, offrant jusqu’à 30% d’économies de poids par rapport au magnésium ou à l’aluminium. Trinseo a présenté son nouveau ABS LGF

