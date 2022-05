en Amérique du Nord pour dominer le marché du nitrure de gallium

mondial du nitrure de gallium – Aperçu

Le marché mondial du nitrure de gallium devrait croître à un TCAC sain entre 2016 et 2023, selon le nouveau rapport de Market Research Future (MRFR). Le nitrure de gallium ou GaN, en termes simples, est un matériau semi-conducteur à large bande interdite. Il est largement utilisé pour fabriquer des dispositifs semi-conducteurs comme les transistors à haute mobilité électronique, les diodes électroluminescentes et autres. Les avantages de performance du nitrure de gallium par rapport à ses homologues en silicium comme une tension de fonctionnement plus élevée, une densité de puissance élevée, une fréquence élevée et une température plus élevée, ce qui a augmenté son collecteur de demande. Il a des applications étendues, y compris l’industrie et l’énergie, la santé, la défense et l’aérospatiale, l’électronique grand public, l’automobile et autres.

Divers facteurs contribuent à la croissance du marché du nitrure de gallium . Selon le nouveau rapport MRFR, ces facteurs incluent l’utilisation croissante dans différentes industries d’utilisateurs finaux comme la défense et l’aérospatiale, l’électronique grand public, l’automobile et autres, la demande d’automobiles légères ayant amélioré l’efficacité, l’industrie de l’électronique grand public en plein essor et une utilisation accrue dans la télévision, les ordinateurs portables, les smartphones et autres. Les LED en nitrure de gallium sont très appréciées par rapport aux lampes conventionnelles pour les divers avantages qu’elles offrent, tels que l’efficacité énergétique, la consommation d’énergie, les préoccupations pour l’environnement et la luminosité. Au contraire, le coût élevé et la disponibilité limitée sont des facteurs qui peuvent restreindre la croissance du marché du nitrure de gallium au cours de la période de prévision.

Cree Inc. (États-Unis), GaN systems (Canada), FUJITSU (Japon), Efficient Power Conversion Corporation (États-Unis), IQE plc (Royaume-Uni), Koninklijke Philips N.V. (Pays-Bas), Infineon Technologies Ag (Allemagne), Mitsubishi Chemical Corporation (Japon), ON Semiconductor (États-Unis), Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Taïwan), Panasonic Corporation (Japon), Texas Instruments Incorporated (États-Unis), TOSHIBA CORPORATION (Japon), VisIC (Israël) et Nippon Telegraph and Telephone Corporation (Japon) sont quelques-uns des principaux acteurs profilés dans l’analyse MRFR et sont à l’avant-garde de la concurrence sur le marché mondial du nitrure de gallium.

Marché du nitrure de gallium – Segments:

Le rapport MRFR donne une analyse segmentaire inclusive du rapport sur le marché mondial du nitrure de gallium en fonction de l’industrie et du type d’utilisation finale.

Par type, le marché du nitrure de gallium est segmenté en type n et type p. Parmi ceux-ci, le segment de type n dominera le marché au cours de la période de prévision pour un coût bon marché et une disponibilité facile.

Par utilisateur final, le marché du nitrure de gallium est segmenté en industrie et énergie, soins de santé, défense et aérospatiale, électronique grand public, automobile et autres. Parmi ceux-ci, l’industrie automobile dominera le marché au cours de la période de prévision pour son utilisation excessive dans les feux de circulation, les locomotives et les voitures électriques.

Marché Nitrure de gallium – Analyse régionale:

Sur la base de la région, le rapport sur le marché mondial du nitrure de gallium couvre les opportunités de croissance et les tendances récentes en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique (APAC), en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique (MEA). Parmi ceux-ci, l’Amérique du Nord dominera le marché au cours de la période de prévision. La demande croissante de LED dans divers biens de consommation, y compris les appareils de jeu, les ordinateurs portables, les ordinateurs, la télévision et autres, contribue à la croissance du marché du nitrure de gallium dans la région. Le Canada et les États-Unis ont une part maximale dans la région pour le style de vie sophistiqué et la vie trépidante.

Le marché mondial du nitrure de gallium en Europe devrait avoir la deuxième plus grande part au cours de la période de prévision. Les progrès technologiques croissants dans les sciences spatiales, militaires et de défense ajoutent à la croissance du marché du nitrure de gallium dans la région.

Le marché mondial du nitrure de gallium dans la région APAC devrait croître à un rythme rapide au cours de la période de prévision. La croissance des industries d’utilisateurs finaux en Australie, à Taïwan et en Corée du Sud, les ventes et les revenus élevés en Inde, au Japon et en Chine, la disponibilité facile de fournisseurs offrant des matières premières et la demande croissante d’électronique RF bon marché, performante et efficace ajoutent à la croissance du marché du nitrure de gallium dans la région.

Le marché mondial du nitrure de gallium en Amérique latine et dans la région MEA devrait connaître une croissance solide au cours de la période de prévision.

Industrie/ Innovation/ Nouvelles connexes

En juillet 2019, Transphorm Inc., une société qui s’est fait un nom dans la catégorie des semi-conducteurs en nitrure de gallium, a annoncé qu’elle avait remporté un contrat de l’Office of Naval Research (ONR) du département américain de la Défense (DoD) d’une valeur de 18,5 millions de dollars américains pour créer une base de ressources nationales pour cela.

