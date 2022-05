Les produits pharmaceutiques auront une influence considérable sur le marché des produits chimiques chiraux Augmenter

mondial des produits chimiques chiraux – Aperçu

Market Research Future (MRFR) a publié un rapport indiquant quele marché des produits chimiques chiraux devrait atteindre plus de 50 000 millions de dollars américains d’ici la fin de l’année de prévision. Le marché des produits chimiques chiraux devrait enregistrer un TCAC de 14% d’ici l’année de prévision 2030.

Par conséquent, l’augmentation de la demande pour ces produits chimiques dans l’industrie pharmaceutique en expansion rapide favorise principalement la croissance du marché mondial des produits chimiques chiraux. L’application croissante de produits chimiques chiraux pour la fabrication de produits agrochimiques et la pénétration croissante des produits dans l’industrie agrochimique propulsent la croissance du marché mondial des produits chimiques chiraux. Les acteurs du marché mondial des produits chimiques chiraux augmentent leurs investissements dans les activités de recherche et de développement afin d’identifier de nouveaux domaines d’application des composés chiraux et de développer des médicaments avancés à partir de ces produits chimiques. Cela a créé de multiples opportunités de croissance pour le marché mondial des produits chimiques chiraux. L’avènement de la synthèse bio-catalytique des composés chiraux contribue également à l’expansion du marché mondial des produits chimiques chiraux. Cependant, les préoccupations concernant les effets environnementaux néfastes causés par les pesticides chiraux et le cadre réglementaire strict concernant la production de ces produits chimiques sont susceptibles d’agir comme des facteurs limitant l’expansion du marché mondial des produits chimiques chiraux.

Tableau de bord de la concurrence:

Johnson Matthey PLC, W. R. Grace et Co., Chiracon GmbH, Solvias AG, Chiral Technologies, BASF SE, The Dow Chemical Company, Codexis Inc., Rhodia, Strem Chemicals, PerkinElmer Inc., Bayer AG Inc., Nanjing Legend Pharmaceuticals, Flamma SpA, Tyche Industries Limited et bien d’autres. sont quelques-uns des principaux acteurs profilés dans l’analyse MRFR et sont à l’avant-garde de la concurrence sur le marché mondial des produits chimiques chiraux.

Parallèlement à cela, le secteur connaît également un coup de pouce du secteur de la recherche et du développement, où les multinationales et les gouvernements investissent massivement dans la production de produits essentiels à l’aide de produits chimiques. En outre, les nouvelles technologies ont abouti à la synthèse biocatalytique des produits chimiques chiraux qui ont un potentiel de marché important.

Cependant, les gouvernements imposent maintenant des réglementations strictes pour interdire l’utilisation de pesticides chiraux. L’adoption de produits biologiques respectueux de l’environnement gagne du terrain, ce qui peut constituer un obstacle pour le marché et entraver les prévisions.

Tendance de l’industrie :

L’industrie investit massivement dans la recherche et le développement dans la recherche de meilleurs produits. En cela, les efforts déployés par les chimistes de Scripps Research peuvent être considérés comme exemplaires. Ils ont mis au point une méthode qui faciliterait la fabrication de molécules chirales. Maintenant, sans enzymes, l’exploit peut être réalisé, ce qui est révolutionnaire dans plusieurs contextes et peut ouvrir des dimensions qui étaient auparavant interdites en chimie.

Marché des produits chimiques chiraux – Segments:

Le marché mondial des produits chimiques chiraux est segmenté sur la base de la technologie et de l’application.

Sur la base de la technologie, le marché peut être segmenté en méthode de séparation traditionnelle, méthode de préparation asymétrique et méthode de séparation biologique.

En ce qui concerne l’application, le marché comprend les produits pharmaceutiques, agrochimiques, les arômes, les parfums,etc. La demande de produits chimiques chiraux dans les produits pharmaceutiques porte le sous-segment à la crête.

Marché des produits chimiques chiraux – Analyse régionale:

Au niveau régional, le marché mondial des produits chimiques chiraux s’étend sur l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique (APAC), l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique latine (LATAM).

L’Amérique du Nord, en 2016, a le plus grand marché. En générant 32 025,3 millions de dollars , il s’est assuré la première place. Les États-Unis y contribuent le plus, et avec la présence de plusieurs industries d’utilisation finale dans la région, le pays devrait continuer à croître.

L’APAC montre une possibilité de croissance importante alors que les industries en plein essor ouvrent diverses voies d’expansion du marché. L’augmentation peut être attribuée à l’industrialisation rapide et à l’urbanisation en raison de laquelle le marché s’attend à un TCAC stupéfiant de 17,56% et à une croissance au rythme le plus rapide au cours de la période de prévision.

L’Europe, avec 28 % de part de marché, joue un rôle essentiel sur le marché mondial. L’Allemagne contribue le plus parmi les nombreuses nations européennes. Cependant, la MEA et le LATAM s’attendent à une croissance modérée.

Industrie/ Innovation/ Nouvelles connexes

En juillet 2019, Transphorm Inc., une société qui s’est fait un nom dans la catégorie des semi-conducteurs Chiral Chemicals, a annoncé qu’elle avait remporté un contrat de l’Office of Naval Research (ONR) du département américain de la Défense (DoD) d’une valeur de 18,5 millions de dollars américains pour créer une base de ressources nationales pour cela.

