Le marché mondial du silicone de qualité médicale sera témoin d’une croissance fulgurante, affirme MRFR, libérant les prévisions du marché jusqu’à 2030

Le marché mondial du silicone de qualité médicale est principalement stimulé par la demande croissante de dispositifs médicaux fabriqués à partir de substances ininflammables et sûres qui n’interféreront pas avec le médicament prescrit au patient respectif. Le silicone de qualité médicale est un matériau plastique hautement malléable qui peut être moulé dans presque toutes les formes, ce qui le rend parfait pour des applications telles que les tubes d’alimentation et de cathéter, les drains, etc.

Le silicone de qualité médicale est également très peu réactif aux produits chimiques tels que les acides et les bases forts, ce qui le rend important pour une utilisation dans les dispositifs médicaux, où le contact avec des produits chimiques assez forts est normal. La croissance du secteur de la santé dans un certain nombre de pays à travers le monde est donc susceptible d’être un moteur majeur pour le marché mondial du silicium de qualité médicale au cours de la période de prévision. Au fur et à mesure que le secteur de la santé s’est développé, la demande de divers dispositifs et accessoires médicaux a considérablement augmenté. Cela devrait rester un moteur majeur pour le marché mondial du silicone de qualité médicale au cours de la période de prévision. Le rapport présente un aperçu détaillé du marché mondial du silicone de qualité médicale en fournissant un examen historique détaillé du marché, un aperçu complet de la situation actuelle du marché et des projections clés sur la trajectoire de croissance probable du marché dans les années à venir. Les différents facteurs économiques ayant un impact durable sur la croissance du marché du silicone de qualité médicale sont également évalués dans le rapport.

Marché mondial du silicone de qualité médicale – Acteurs de premier plan

3M (États-Unis),,Saint-Gobain Performance Plastics (France),,Koninklijke DSM N.V. (Pays-Bas),,Momentive (États-Unis),,Zodiac Coating SAS (France),,Trelleborg AB (Suède),,Shin-Etsu Chemical Co., Ltd (Japon),,Nusil Technology LLC (États-Unis),,Henkel AG & Co. KGaA (Allemagne),,Polymer Science, Inc. (États-Unis),,Applied Silicone Corporation (États-Unis),,Primasil Silicones Ltd. (Royaume-Uni) sont quelques-uns des principaux acteurs profilés dans l’analyse MRFR et sont à l’avant-garde de la concurrence sur le marché mondial du silicone de qualité médicale.

Opportunité de marché :

Récemment, la demande de coupes menstruelles en silicone de qualité médicale a augmenté de la part de la population féminine, car elles peuvent être facilement nettoyées et réutilisées. Le secteur de la santé des femmes devrait rester un segment clé pour le marché mondial du silicone de qualité médicale, car l’émancipation croissante des femmes à travers le monde en a fait des entités financièrement autonomes qui dépensent des montants croissants en articles cosmétiques et de soins personnels.

Le marché mondial est extrêmement concurrentiel, marqué par la présence de plusieurs fabricants ambitieux. Une base de consommateurs massive ainsi que l’importance de la principale matière première en Asie-Pacifique ont également poussé le niveau concurrentiel sur le marché, car les fusions, les accords et les partenariats entre les acteurs augmentant à un rythme significatif.

marché du silicone de qualité médicale – Segments:

Le marché mondial du silicone de qualité médicale est segmenté en fonction du produit, de l’application et de la région.

Sur la base du produit, le marché mondial du silicone de qualité médicale est segmenté en élastomères, gels, adhésifs médicaux, revêtements médicaux et autres.

Sur la base de l’application, le marché mondial du silicone de qualité médicale est séparé en dispositifs médicaux, rubans médicaux, orthopédies, prothèses et lentilles de contact.

marché silicone de qualité médicale – Analyse régionale:

Le rapport MRFR a mis en évidence quelques régions clés selon lesquelles le marché mondial du silicone de qualité médicale a été analysé, à savoir l’Amérique latine, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Europe.

L’Amérique du Nord est actuellement le leader du marché et maintiendra avec succès sa série de victoires tout au long de la période d’examen. La croissance du marché dans la région est soutenue par la présence d’une foule très urbaine et le taux important d’industrialisation. L’énorme industrie de l’alimentation et des boissons présente aux États-Unis élève également la position sur le marché. L’infrastructure bien établie de la région et l’augmentation subséquente des recherches sur les produits pharmaceutiques et cosmétiques justifient également une croissance substantielle du marché. Certaines des entreprises les plus renommées des industries pharmaceutique et alimentaire et des boissons sont présentes dans la région, ce qui garantit une forte demande pour le marché du silicone de qualité médicale.

Le marché de l’APAC progresse au rythme le plus rapide et assurera des bénéfices considérables dans les années à venir, car des pays émergents comme la Chine et l’Inde utilisent largement l’efficacité du silicone de qualité médicale comme pesticides, fongicides et herbicides. L’industrie des aliments transformés dans la région est florissante à un rythme effréné, ce qui assure également la course prolifique du marché régional. Alors que le taux croissant de consommation de beer dans la région renforce la croissance, la présence d’un grand nombre de fabricants réputés ainsi que la haute disponibilité de matières premières clés ajoutent également à la valeur du marché. La vaste base de consommateurs dans des pays tels que la Chine et l’Inde renforce encore la position du marché dans la région.

L’Europe peut être un gagnant modéré dans les années à venir, encouragée par l’augmentation des dépenses consacrées aux activités de recherche et développement exhaustives dans le secteur pharmaceutique, qui est un utilisateur final majeur. L’accélération du taux de consommation dans les principales industries d’utilisation finale des économies développées telles que la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne renforce le taux d’expansion du marché. La demande substantielle de produits dans le secteur de la transformation des aliments, soutenue par l’approbation de la Commission européenne en vertu de la CE 1333/2008, augmentera également la taille du marché dans la région au cours des années suivantes.

Industrie/ Innovation/ Nouvelles connexes:

25 avril 2018 – Envision TEC (Amérique du Nord), une société de technologie d’impression 3D, a présenté deux matériaux d’impression 3D de haute pureté – caoutchouc de silicone liquide et polyester PCL biodégradable, appropriés pour être utilisés pour les dispositifs médicaux implantables. Ces matériaux après la fabrication des pièces sur les imprimantes de la série 3D-Bioplotter de la société peuvent être implantés chez l’homme.

