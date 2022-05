Avec un TCAC de 6% Le marché des films pour fenêtres de contrôle solaire devrait croître à l’échelle mondiale

Marché mondial des films pour fenêtres à contrôle solaire – Vue d’ensemble

Market Research Future (MRFR) a publié un rapport de recherche sur Le marché des films pour fenêtres à contrôle solaire devrait connaître une croissance saine à un TCAC de plus de 9,3% pour atteindre 6,2 milliards USD d’ici 2027. De manière générale, le marché mondial des films pour fenêtres de contrôle solaire est segmenté en type, application, type d’absorbeur et enfin, région. La segmentation basée sur le type du marché mondial des films pour fenêtres à commande solaire couvre les films revêtus sous vide (réfléchissants), les films teints (non réfléchissants) et les films transparents (non réfléchissants). La plupart des utilisateurs utilisent des films teints en raison de sa facilité de fabrication, de la forte demande dans différentes industries et de la production à faible coût.

En ce qui concerne l’application, la segmentation comprend une application automobile, une application de construction, une application décorative, une application graphique, une application marine et un transport. Solar Control Window Films Market sont presque utilisés de manière égale dans tous les domaines. Lorsque leur utilisation est critique et de grande importance, les applications automobiles, de construction, maritimes et de transport sont généralement choisies. Cependant, dans les domaines plus proches des loisirs et de la créativité, les applications graphiques et décoratives sont principalement utilisées tandis que d’autres applications sont occasionnellement utilisées. En fonction de l’application, l’utilisation et le marché des films pour fenêtres à commande solaire peuvent augmenter ou fluctuer en fonction de leurs besoins. La segmentation par type d’absorbeur comprend des éléments organiques, inorganiques et métalliques.

Marché mondial des films pour fenêtres à contrôle solaire – Acteurs de premier plan

3M (États-Unis), The Window Film Company (Royaume-Uni), Eastman Chemical Company (États-Unis), Garware Suncontrol (Inde), Avery Dennison Corporation (États-Unis), Saint-Gobain (France), Madico, Inc (États-Unis, Solar Screen International SA (Luxembourg), Johnson Laminating & Coating, Inc (États-Unis), NEXFILUSA (États-Unis) sont quelques-uns des principaux acteurs profilés dans l’analyse MRFR et sont à l’avant-garde de la concurrence dans le monde Marché des films pour fenêtres à contrôle solaire.

Opportunité de marché :

Les films de contrôle solaire sont en demande car ils constituent un bon outil de protection contre les rayons ultraviolets (UV). Les dangers des rayons UV augmentent en raison de l’appauvrissement de la couche d’ozone dans l’atmosphère. Les rayons UV excessifs dans l’atmosphère augmentent les risques de cancer de la peau chez les personnes. La forme la plus mortelle de cancer de la peau est le mélanome, et son traitement est si coûteux que le traitementde chaque Américain qui en souffre coûterait 1,5 milliard de dollars américains. Les rayons UV endommagent également des choses comme les meubles, les revêtements de sol et les équipements à proximité du rayonnement. Les gens utilisent des climatiseurs dans leurs maisons et leurs bureaux pour garder leur environnement frais et à l’abri des rayons UV. Cependant, un système pour refroidir tout l’aviont comme, c’est trop beau pour être vrai et trop cher. Par conséquent, les scientifiques recherchent des solutions rentables qui peuvent minimiser autant que possible les rayonnements nocifs. Non seulement les films solaires pour fenêtres anti-soleil empêchent les rayons UV, mais ils offrent également une meilleure intimité lors de l’installation dans les maisons. C’est une autre raison pour laquelle cela est si demandé.

La segmentation régionale du marché mondial des films pour fenêtres à commande solaire est basée sur l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe et le reste du monde. En Amérique du Nord, le marché maximum se trouve aux États-Unis d’Amérique (USA) et au Canada. Dans cette région, les consommateurs préfèrent les grandes maisons car les grands espaces ouverts ne peuvent jamais être une contrainte. En raison de l’appauvrissement de la couche d’ozone, toute l’Europe risque de souffrir de rayons UV et plus l’appauvrissement de la couche d’ozone se poursuit, l’Europe se rapproche du danger. Par conséquent, pour la protection, l’installation d’un film de fenêtre de contrôle solaire est nécessaire. Par conséquent, en Europe, la croissance du marché des films pour fenêtres à commande solaire a de fortes chances. Le marché européen a été segmenté en France, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni et dans le reste de l’Europe. Comme toute la région Asie-Pacifique se trouve dans la région tropicale de notre planète, elle est soumise à une chaleur constante et sévère, et les dangers des rayons UV sont plus visibles dans cette région, par rapport à la façon dont ils seront plus visibles en Europe dans les années à venir. Par conséquent, l’Asie-Pacifique est également un marché important pour les films pour fenêtres à commande solaire. Le market peut exister pour les films pour fenêtres à commande solaire dans toute la région Asie-Pacifique, mais la demande, les ventes et les revenus maximaux pour ce marché se produisent en Chine, en Inde et au Japon.

Solar Control Window Films Market – Segments:

La segmentation du marché mondial des films pour fenêtres à commande solaire englobe l’application, le type et le type d’absorbeur. Les recherches de MRFR sur le marché mettent en évidence de nombreux facteurs du marché en profondeur.

La segmentation basée sur les applications de ce marché peut couvrir les applications automobiles, les applications de construction, les applications décoratives, les applications graphiques, les applications marines et les transports. Les films pour fenêtres à commande solaire sont presque également utilisés dans ces applications. Habituellement, dans les applications automobiles, de construction, maritimes et de transport, l’utilisation de films pour fenêtres à commande solaire est essentielle et revêt une grande importance. Cependant, dans des applications telles que les applications graphiques et les applications décoratives, les films pour fenêtres à commande solaire sont utilisés occasionnellement et selon les besoins. En fonction de l’application, l’utilisation, ainsi que le marché des films pour fenêtres de contrôle solaire, peuvent augmenter ou fluctuer selon leurs besoins.

Par type, le marché a été segmenté en films revêtus sous vide (réfléchissants), films transparents (non réfléchissants) et films teints (non réfléchissants). La plupart des utilisateurs utilisent des films teints car ils peuvent être fabriqués facilement à faible coût. Par conséquent, la demande de films teints est élevée dans différentes industries. Dans le contexte du type d’absorbeur, le marché a été segmenté en métallique, organique et inorganique.

Solar Control Window Films Market – Analyse régionale:

Une description géographique du marché mondial des films pour fenêtres à commande solaire couvre l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le reste du monde(RoW).

En Amérique du Nord, les revenus maximaux du marché proviennent des États-Unis et du Canada, car les consommateurs de ces pays préfèrent les grandes maisons. Par conséquent, les grands espaces ouverts ne peuvent jamais être une contrainte pour installer des films de fenêtre de contrôle solaire. De nombreux acteurs importants du marché sont également basés en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis.

En Europe, le marché peut croître au cours de la période de prévision en raison de l’appauvrissement de la couche d’ozone, ce qui crée un risque de rayonnement UV pouvant nuire à toute l’Europe. L’augmentation de l’appauvrissement de la couche d’ozone rapprochera l’Europe du danger. Par conséquent, l’installation d’un film de fenêtre de contrôle solaire est nécessaire à des fins de protection. Les marchés les plus lucratifs de cette région sont la France, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni. L’enquête sur les autres pays d’Europe présentée dans ce rapport calcule l’inclusion des revenus du marché de ces pays.

Le marché dans la région Asie-Pacifique a une énorme marge de croissance en raison de l’emplacement de cette région dans la région tropicale de la Terre. Par conséquent, cette région est plus sujette aux dangers des rayons UV que les dangers que l’Europe connaîtra dans les années à venir. Bien que toute la région Asie-Pacifique puisse être un marché lucratif pour les films pour fenêtres à commande solaire, la demande maximale du marché, les ventes et les revenus pour ce marché proviennent de chine, d’Inde et du Japon.

Dernières nouvelles de l’industrie

Récemment, 3M a accueilli des concessionnaires lors de la conférence annuelle window film Dealer Conference en tant qu’hôtes à Phoenix, en Arizona. Lors de cette conférence, 3M a mis sur pied un conseil consultatif des concessionnaires, où des experts de l’industrie ont partagé les meilleures pratiques et les idées sur la façon de développer les affaires et d’augmenter les ventes. Ils ont également organisé une série de prix pour les concessionnaires.

Français de fenêtres à commande solaire Saint-Gobain (SGOB. PA) devrait prendre une participation importante dans la société suisse Sika AG SIK. S tout en abandonnant sa quête de contrôle, dans un accord qui mettrait fin à une prise de contrôle hostile vieille de près de quatre ans. Le conflit sur le contrôle de Sika a commencé en 2014 lorsque Saint-Gobain a offert 2,75 milliards de francs suisses pour acheter la participation de 53% de la famille fondatrice Burkard.

