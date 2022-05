L’utilisation croissante de l’acide stéarique dans les produits cosmétiques et les savons et détergents est susceptible de soutenir la croissance du marché

Marché mondial de l’acide stéarique – Vue d’ensemble

L’acide stéarique est un acide gras saturé présent dans diverses graisses animales et végétales. Il est utilisé dans diverses applications telles que les produits de soins de la peau et des cheveux, les détergents et les savons, les produits pharmaceutiques, les produits alimentaires, le dimensionnement des textiles, les produits agrochimiques et le traitement du caoutchouc. Il est largement utilisé dans les produits cosmétiques en raison de sa capacité à abaisser les tensions superficielles des huiles et à garder les produits puissants s’ils sont stockés pendant une période plus longue. En raison de sa propriété émulsifiante, il est largement préféré dans les produits de soins personnels. L’utilisation du produit dans les détergents et les savons augmente en raison des tensioactifs forts et des propriétés nettoyantes. La demande croissante pour le

marché de l’acide stéarique dans l’industrie textile pour adoucir le tissu stimule la croissance du marché. La croissance de l’industrie des soins de santé alimente la demande de produits pour les suppléments nutritionnels et réduit la graisse viscérale et l’inflammation. Il est de plus en plus utilisé dans les produits pharmaceutiques dans les comprimés, les onguents et les suppositoires. L’acide stéarique trouve une application dans les bougies à la place de la paraffine comme substance durcisseuse lorsqu’il est mélangé avec du sucre et du sirop de maïs. La consommation de produits agrochimiques en tant que fongicides, intermédiaires réactifs et pour améliorer la viscosité propulse la croissance du marché.

Marché mondial de l’acide stéarique – Acteurs de premier plan

Wilmar International Ltd (Singapour), Croda International Plc (Royaume-Uni), Akzo Nobel N.V. (Pays-Bas), Deeno Group (Chine), Emery Oleochemicals (Malaisie), Godrej Industries (Inde), Oleon (Belgique), Pacific Oleochemicals Sdn Bhd (Malaisie), Kaula Lumpur Kepong Berhad (Malaisie), kao Corporation (Japon), Cayman Chemical (États-Unis), Procter and Gamble (États-Unis) sont quelques-uns des principaux acteurs profilés dans l’analyse MRFR et sont à l’avant-garde de la concurrence sur le marché mondial de l’acide stéarique.

Opportunité de marché :

Les films de contrôle solaire sont en demande car ils constituent un bon outil de protection contre les rayons ultraviolets (UV). Les dangers des rayons UV augmentent en raison de l'appauvrissement de la couche d'ozone dans l'atmosphère. Les rayons UV excessifs dans l'atmosphère augmentent les risques de cancer de la peau chez les personnes. La forme la plus mortelle de cancer de la peau est le mélanome, et son traitement est si coûteux que le traitementde chaque Américain qui en souffre coûterait 1,5 milliard de dollars américains. Les rayons UV endommagent également des choses comme les meubles, les revêtements de sol et les équipements à proximité du rayonnement. Les gens utilisent des climatiseurs dans leurs maisons et leurs bureaux pour garder leur environnement frais et à l'abri des rayons UV. Cependant, un système pour refroidir tout l'aviont comme, c'est trop beau pour être vrai et trop cher. Par conséquent, les scientifiques recherchent des solutions rentables qui peuvent minimiser autant que possible les rayonnements nocifs. Non seulement l'acide stéarique empêche les rayons UV, mais il offre également une meilleure intimité lors de l'installation dans les maisons. C'est une autre raison pour laquelle cela est si demandé.

La segmentation régionale de l'industrie mondiale de l'acide stéarique est basée sur l'Amérique du Nord, l'Asie-Pacifique, l'Europe et le reste du monde.

marché de l’acide stéarique – Segments:

Le marché mondial de l’acide stéarique est segmenté en applications, en industrie d’utilisation finale et en région.

Sur la base de l’application, le marché mondial de l’acide stéarique est divisé en cosmétiques et soins personnels, détergents et savons, produits alimentaires, produits pharmaceutiques, dimensionnement textile, traitement du caoutchouc, produits agrochimiques et autres.

Basé sur l’industrie de l’utilisation finale, le marché mondial de l’acide stéarique est segmenté en soins personnels, aliments et boissons, soins de santé, textile, automobile, agriculture et autres

Géographiquement, le marché est divisé en cinq régions clés, dont l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique latine et le Moyen-Orient et l’Afrique.

marché acide stéarique – Analyse régionale:

L’Asie-Pacifique est en tête du marché mondial de l’acide stéarique en raison de l’expansion de la base de consommateurs et de la demande croissante pour les cosmétiques. L’augmentation des dépenses de la population jeune en produits cosmétiques pour l’apparence personnelle propulse la croissance du marché. En outre, la demande croissante pour le supplément nutritif en raison des préoccupations croissantes en matière de santé chez les consommateurs stimule la demande de produits dans cette région.

L’Amérique du Nord et l’Europe sont d’autres régions importantes sur le marché avec une industrie des soins personnels et des soins de santé en croissance associée au pouvoir d’achat élevé des consommateurs.

Dernières nouvelles de l’industrie

Récemment, 3M a accueilli des concessionnaires lors de la conférence annuelle window film Dealer Conference en tant qu’hôtes à Phoenix, en Arizona. Lors de cette conférence, 3M a mis sur pied un conseil consultatif des concessionnaires, où des experts de l’industrie ont partagé les meilleures pratiques et les idées sur la façon de développer les affaires et d’augmenter les ventes. Ils ont également organisé une série de prix pour les concessionnaires.

Français Acide stéarique Saint-Gobain (SGOB. PA) devrait prendre une participation importante dans la société suisse Sika AG SIK. S tout en abandonnant sa quête de contrôle, dans un accord qui mettrait fin à une prise de contrôle hostile vieille de près de quatre ans. Le conflit sur le contrôle de Sika a commencé en 2014 lorsque Saint-Gobain a offert 2,75 milliards de francs suisses pour acheter la participation de 53% de la famille fondatrice Burkard.

