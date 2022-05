Le marché du polyéthylène téréphtalate amorphe va générer un TCAC substantiel en 2028

Marché mondial du polyéthylène téréphtalate amorphe – Vue d’ensemble

Market Research Future (MRFR) prévoit que le marché mondial du polyéthylène téréphtalate amorphe enregistrera un taux de croissance annuel composé lucratif et atteindra une valorisation de marché significative au cours de la période prévue de 2020-2 028.

Le marché du polyéthylène téréphtalate amorphe (APET) est un thermoplastique qui, en raison de sa résistance mécanique, de son excellente clarté, de sa faible absorption de saveur, de sa légèreté et de ses caractéristiques de fluage favorables, trouve une myriade d’applications dans l’emballage, en particulier dans les industries alimentaires et des boissons et pharmaceutiques. Cela devrait propulser la croissance du marché mondial du polyéthylène téréphtalate amorphe. Le polyéthylène téréphtalate amorphe a été approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis en tant que matériau d’emballage efficace.

Marché mondial du polyéthylène téréphtalate amorphe – Acteurs de premier plan

Petro Polymer Shargh (Iran), le groupe de sociétés Quadrant (Suisse), LOTTE Chemical CORPORATION (Corée), JBF Industries Ltd. (Inde), Reliance Industries Limited (Inde), China Petroleum & Chemical Corporation (Chine), Covestro AG (Allemagne), Jiangsu Sanfangxiang Group Co., Ltd. (Chine), M&G Chemicals (Italie), Polisan Holding (Turquie), TEIJIN LIMITED (Japon), Equipolymers (Allemagne), Alpek Polyester (États-Unis) et d’autres sont des acteurs clés du marché mondial du polyéthylène téréphtalate amorphe sont quelques-uns des principaux acteurs profilés dans l’analyse MRFR et sont à l’avant-garde de la concurrence sur le marché mondial du polyéthylène téréphtalate amorphe.

Opportunité de marché :

En raison de son inertie vis-à-vis de l’azote, de l’oxygène et du dioxyde de carbone, le polyéthylène téréphtalate est considéré comme une substance d’emballage sous atmosphère modifiée (MAP) appropriée, ce qui est crucial pour maintenir la durée de conservation des produits pharmaceutiques. Par conséquent, il est utilisé dans l’emballage de produits pharmaceutiques, comme les capsules et les comprimés. De plus, en raison de ses propriétés antibactériennes, il est utilisé dans l’emballage des aliments et des boissons, comme les boissons gazeuses (CSD) et les boissons énergisantes. MRFR a prévu que ceux-ci sont susceptibles de stimuler le marché mondial du polyéthylène téréphtalate amorphe. L’augmentation de la demande pour des automobiles et des appareils électroniques plus efficaces et plus légers, et en ce qui concerne les réglementations sur les émissions de gaz à effet de serre et de dioxyde de carbone imposées par les gouvernements, à travers le monde, devrait générer une augmentation de l’adoption du polyéthylène téréphtalate amorphe dans l’industrie automobile. Il s’agit d’un autre facteur crucial qui devrait accélérer la croissance du marché mondial du polyéthylène téréphtalate amorphe. D’autres facteurs, tels que le nombre croissant de consommateurs d’aliments prêts à l’emploi, l’évolution du mode de vie et des habitudes alimentaires, l’horaire chargé de la population de bureaux et l’augmentation du pouvoir d’achat des consommateurs peuvent stimuler la croissance du marché dans les délais prévus.

D’un autre côté, la fluctuation des prix des matières premières pour la production de polyéthylène téréphtalate amorphe et les problèmes liés à sa recyclabilité sont certains défis qui peuvent entraver la prolifération du marché dans les années à venir. Par conséquent, l’Asie-Pacifique est également un marché solide pour l’industrie du polyéthylène téréphtalate amorphe. Le market peut exister pour l’analyse du marché polyéthylène téréphtalate amorphe dans toute la région Asie-Pacifique, mais la demande maximale, les ventes et les revenus pour ce marché se produisent en Chine, en Inde et au Japon.

Marché du polyéthylène téréphtalate amorphe – Segments:

L’analyse segmentaire du marché mondial du polyéthylène téréphtalate amorphe nourrit notre client avec un examen holistique du marché qui permet aux clients de rechercher les opportunités de croissance du marché. Le marché mondial du polyéthylène amorphe est segmenté en additifs, application et industrie d’utilisation finale.

Sur la base des additifs, le marché mondial du polyéthylène téréphtalate a été classé en prolongateurs de chaîne, agents nucléants, accélérateurs à déclaration solide, agents nucléants, modificateurs d’impact et autres.

Sur la base des applications, le marché mondial du polyéthylène téréphtalate a été divisé en bouteilles, emballages, carters d’engrenages, sièges et couvercles de moteur, etc.

Sur la base des industries d’utilisation finale, le marché du polyéthylène téréphtalate a été segmenté en aliments et boissons, produits pharmaceutiques, automobile, textiles, électronique et électrique, etc.

Marché polyéthylène téréphtalate amorphe – Analyse régionale:

Les perspectives régionales sur le marché mondial du polyéthylène téréphtalate amorphe fournissent une compréhension complète du progrès régional du marché, ce qui aide nos clients à prédire les opportunités de croissance et à préparer des stratégies de progrès. Sur la base de la région, l’étude de marché mondiale du polyéthylène téréphtalate amorphe a été réduite à l’Asie-Pacifique, à l’Amérique du Nord, à l’Europe, à l’Amérique latine et au Moyen-Orient et à l’Afrique.

De nombreuses industries d’utilisation finale telles que l’automobile, les textiles, les aliments et les boissons opérant dans des économies émergentes comme l’Inde, la Chine et le Japon dans la région Asie-Pacifique devraient tirer le marché régional du polyéthylène téréphtalate amorphe. Le marché du polyéthylène téréphtalate amorphe de l’APAC devrait être à l’avant-garde dans les années à venir.

Le marché nord-américain du polyéthylène téréphtalate amorphe devrait détenir la deuxième plus grande taille de marché. La forte pénétration du polyéthylène téréphtalate amorphe dans les aliments et les boissons et les industries pharmaceutiques sont des facteurs susceptibles de soutenir le marché régional. En outre, la hausse du revenu disponible aux États-Unis et au Canada peut avoir une forte influence sur l’expansion du marché régional. La prolifération de l’industrie alimentaire et des boissons, au Mexique, gagne du terrain sur le marché du polyéthylène téréphtalate amorphe en Amérique latine.

La demande croissante de polyéthylène téréphtalate amorphe par l’industrie automobile, pour la fabrication de véhicules légers, en Europe est prévue comme un moteur régional du marché du polyéthylène téréphtalate amorphe pour les années à venir.

