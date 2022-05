Le marché mondial des nano-revêtements connaîtra une croissance excédentaire de 2030 Enregistrant un TCAC frappant au cours des années 20 21-2030; Affirme MRFR

Marché mondial des nano-revêtements – Vue d’ensemble

Les nano-revêtements peuvent améliorer les performances des surfaces appliquées avec des propriétés physiques telles que la résistance à la corrosion, aux microbes et à la chaleur, en leur offrant une protection contre les rayons UV, les rayures et l’abrasion. D’autres nanorevêtements offrent également aux surfaces appliquées une gamme de propriétés telles que l’hydrophobicité, l’oléophobicité, la propriété antireflet, la propriété autonettoyante, la propriété antigivrage / dégivrage, la propriété antifouling et la propriété anti-empreintes digitales, entre autres.

Reconnaissant l’énorme traction que le marché recueille actuellement, Market Research Future (MRFR) dans son rapport d’étude récemment publié affirme que le marché des nanorevêtements a été marqué à une valeur de 3327 millions USD en 2015 et qu’il devrait continuer à croître à un TCAC plus élevé de 21% au cours de la période prévue pour représenter une part de marché plus élevée d’environ 13 094 millions USD d’ici la fin de la période de prévision (2021- 2030). De plus, les nanorevêtements sont compatibles avec une large gamme de substrats tels que les métaux et alliages, le plastique, le bois et le béton. En conséquence, ces revêtements remplacent rapidement les revêtements de surface conventionnels dans une gamme d’applications dans diverses industries d’utilisation finale. Par conséquent, le marché des nano-revêtements est en pleine croissance sur la plate-forme mondiale.

Marché mondial des nano-revêtements – Principaux acteurs

Moller Medical GmbH & Co. KG (Allemagne)

CYTONIX (ÉTATS-UNIS)

NanoTech Coatings (États-Unis)

Nanogate SE (Allemagne)

Plasmatreat GmbH (États-Unis)

Inframat Corporation (États-Unis)

NANOFILM (ÉTATS-UNIS)

Revêtements céramiques protecteurs Nanoslic (US)

P2i Ltd. (Royaume-Uni)

Nanovere Technologies, LLC (États-Unis)

Nanowerk (États-Unis)

Opportunité de marché :

Le marché des nano-revêtements est largement tiré par l’industrie électronique et automobile en raison de la qualité anti-empreintes digitales qui a largement adopté la technologie tactile en évolution dans l’industrie électronique (mobiles, ordinateurs portables, systèmes SCADA, réfrigérateurs et écrans) et dans l’industrie automobile (vitres et pare-brise et écrans tactiles).

Les industries florissantes de l’électronique et de l’automobile devraient également stimuler le marché au cours de la période de prévision.

Les applications croissantes des nanorevêtements dans l’industrie de l’optique pour la fabrication de lunettes, de lunettes de soleil, de miroirs, de lentilles de contact et de lentilles d’appareil photo sont une autre force motrice clé de la croissance du marché qui continuera à soutenir le marché tout au long de la période considérée.

En outre, les revêtements faciles à nettoyer et antisalissures entraînent une énorme demande de l’industrie maritime pour les bateaux et les coques de navires. En outre, les revêtements antimicrobiens sont largement préférés et trouvent un large éventail d’applications dans l’industrie des soins de santé et de l’emballage alimentaire, ce qui favorise la croissance du marché des nanorevêtements.

D’autre part, des facteurs tels que le coût élevé des nanorevêtements par rapport aux revêtements de surface conventionnels agissent comme un obstacle à la croissance du marché. Néanmoins, l’énorme demande de nanorevêtements, qui est cumulativement tirée par les industries des utilisateurs finaux, devrait soutenir la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Marché des nano-revêtements – Segments:

MRFR a segmenté son analyse en cinq dynamiques clés pour une compréhension facile;

Par matières premières : alumine (Al2O3), titane (TiO2), chrome (Cr2O3), dioxyde de silicium (SiO2), carbure de tungstène (WC), zircone stabilisée à l’yttria (YSZ), manganite de strontium de lanthane (LSM) et chimies combinées, entre autres.

Par méthodes de revêtement : dépôt chimique en phase vapeur (CVD), dépôt physique en phase vapeur (PVD), dépôt de couche atomique (ALD), auto-assemblage couche par couche (LBL), électropulvérisation et électrofilage, dépôt chimique et électrochimique, entre autres.

Par types : revêtements anticorrosifs, revêtements antimicrobiens, revêtements anti-empreintes digitales, revêtements faciles à nettoyer et antisalissure, revêtements auto-cicatrisants (bioniques et photocatalytiques), revêtements antigivrage et dégivrage, revêtements anti-graffiti, revêtements antireflet, revêtements thermiques et ignifuges, revêtements oléophobes et revêtements hydrophobes, entre autres.

Par industries d’utilisation finale : bâtiment et construction, automobile, aérospatiale, électricité et électronique, soins de santé, emballage, industrie maritime, militaire et défense, énergie renouvelable, produits chimiques et autres.

Par régions : Europe, Amérique du Nord, APAC et reste du monde.

Marché nano-revêtements – Analyse régionale:

La région Asie-Pacifique détient la plus grande part du marché mondial des nano-revêtements. Le Japon est devenu l’acteur majeur de la région, suivi de la Chine, de la Corée du Sud, de Taïwan et de l’Inde en raison de la demande croissante de diverses industries d’utilisation finale telles que le bâtiment et la construction, l’automobile, l’électronique, l’emballage, l’armée et la défense de la santé, et la marine.

L’innovation dans les technologies et le succès obtenu dans la production d’articles électroniques et électriques, entre autres, ont propulsé le marché des nano-revêtements dans la région APAC à poursuivre sa domination sur le marché mondial au cours de la période de prévision 2018-2023.

Alors que le marché des nano-revêtements dans la région nord-américaine suit de près la région APAC en termes de consommation du marché. Ce marché devrait afficher une forte demande au cours de la période de prévision 2018-2023 de la part des industries d’utilisateurs finaux telles que le bâtiment et la construction, les soins de santé, l’aérospatiale et les énergies renouvelables.

D’autre part, le marché des nano-revêtements dans la région européenne émerge rapidement comme un marché prometteur. La région devrait démontrer des perspectives de croissance élevées au cours de la période de prévision, témoin de l’énorme demande des industries telles que l’automobile, la microélectronique et l’industrie des énergies renouvelables.

La région MEA (Moyen-Orient et Afrique) devrait également observer une demande considérable de nanorevêtements au cours de la période d’évaluation en raison de la croissance des industries du bâtiment et de la construction, de la marine et de la chimie.

Alors que le marché des nano-revêtements dans la région de l’Amérique latine devrait être stimulé par la croissance des industries de la construction, de la marine et des énergies renouvelables au cours des périodes de prévision,20 21-20 30.

Industrie/Innovation/Nouvelles connexes

23 octobre 2018 – HZO, Inc. (États-Unis), l’un des principaux acteurs mondiaux des solutions d’étanchéité et de protection électroniques avancées et évolutives, a annoncé l’acquisition de Semblant Limited (Royaume-Uni), un leader des nanorevêtements de protection et de la technologie imperméable.

L’acquisition permettra à HZO d’introduire rapidement des solutions de protection supplémentaires aux clients actuels et futurs des deux sociétés grâce à son portefeuille de solutions Spectrum of Protection qui peuvent offrir une plus grande flexibilité aux fabricants qui cherchent à protéger les composants électroniques à l’aide d’une gamme plus diversifiée de matériaux, d’équipements et de processus de revêtement de protection.



