Le marché des tissus enduits gagnera du terrain du secteur automobileLe secteur de la défense pour s’assurer que

Marché mondial des tissus enduits – Vue d’ensemble

Le marché des tissus enduits montre un potentiel substantiel pour atteindre un TCAC impressionnant entre 2021 et 2030, déclare Market Research Future (MRFR). Le marché a des possibilités de croissance substantielles qui, si elles sont explorées correctement, peuvent déclencher un meilleur taux de croissance dans les prochains jours.

Les tissus enduits peuvent être décrits comme des matériaux textiles qui peuvent être traités, puis enduits ou recouverts de divers types de matériaux, notamment du caoutchouc, des polymères et autres. Ces tissus enduits sont connus pour leurs meilleures propriétés physiques et mécaniques, notamment l’allongement, l’élasticité, la résistance à la traction et la résistance à l’usure. Le revêtement dépend de l’application du produit. La croissance du marché mondial des tissus enduits devrait atteindre des sommets significatifs en raison de l’augmentation de la consommation du produit dans le secteur automobile. Le segment gagne notamment en ayant une percolation importante dans le processus de fabrication des tapis de voiture, des airbags, du rembourrage des sièges, des housses et autres. Lestissus enduits de se trouvent souvent une meilleure croissance en utilisant des produits haut de gamme et en percolant dans des secteurs où la demande pour de tels produits est assez élevée. Ces vêtements de protection peuvent trouver des applications militaires importantes car leur résistance à la traction est assez élevée. En outre, de meilleures normes esthétiques peuvent inspirer une meilleure croissance du marché. Cela peut avoir un coût raisonnable. L’industrie de la construction peut considérablement stimuler la croissance du marché mondial. Mais la baisse du prix des matières premières peut influencer une meilleure croissance du marché dans les années à venir. Dans la décoration intérieure, le marché des tissus enduits connaît un afflux important de marché. Cependant, le marché des tissus enduits peut s’implanter dans plusieurs autres secteurs. L’investissement croissant dans le secteur de la recherche et du développement peut également avoir un impact sur le marché en élargissant son champ d’application aux dépôts à jet d’encre, aux revêtements plasma, aux nanomaterial et autres.

Marché mondial des tissus enduits – Principaux acteurs

Omnova Solutions inc (États-Unis), Takata Corporation (Japon), Saint-Gobain (France), Sioen Industries NV (Belgique), Mauritzon Inc (États-Unis), ContiTech AG (Allemagne), Isotex S.p.A. (Italie), Graniteville Specialty Fabrics (États-Unis), Serge Ferrari Group (France), Heytex Bramsche GmbH (Allemagne), Trelleborg AB (Suède)..

Opportunité de marché :

En outre, la croissance des activités de construction à travers le monde devrait contribuer aux revenus du marché. Une croissance fulgurante dans l’industrie de l’automobile et du transport agit comme une force motrice clé pour la croissance du marché. En outre, des facteurs tels que les progrès de la technologie de revêtement, la croissance dans les secteurs des peintures et des revêtements et les marchés inexploités ou désaffectés génèrent une énorme demande du marché.

En outre, les tissus enduits constituent un excellent choix pour les dispositifs électroluminescents portables. La capacité d’alimenter des dispositifs électroluminescents portables sans générateurs d’énergie encombrants ni systèmes de stockage reste un obstacle majeur à l’intégration de ces dispositifs portables dans la vie quotidienne. La stabilité chimique et la sécurité pour la peau qu’offrent les vêtements enduits de métal en font un excellent choix pour les matériaux portables.

D’autre part, la fluctuation des prix et l’écart entre l’offre et la demande des matières premières nécessaires à la production de tissus enduits entravent la croissance du marché. En outre, des réglementations strictes relatives à la production de tissus enduits, ainsi que la nature à forte intensité de capital du marché, devraient entraver l’augmentation du marché, empêchant l’entrée de nouveaux acteurs du marché.

Marché des tissus enduits – Segments:

Le marché mondial des tissus enduits peut être compris à partir d’une analyse simplifiée de divers segments tels que le type de produit et l’application. Cela permettrait au marché des tissus enduits de percoler de manière significative dans les années à venir.

Par type de produit, le marché des tissus enduits a été segmenté en tissus enduits de caoutchouc, tissus enduits de polymère et revêtements muraux à dos de tissu. Le segment des tissus enduits de polymère connaît une croissance significative.

Par application, le rapport sur le marché des tissus enduits implique la construction, les vêtements de protection, le transport, les meubles, l’industrie et autres. Le segment des transports mise sur une hausse significative de la croissance dans les prochains jours.

Marché des tissus enduits – Analyse régionale:

L’Asie-Pacifique domine le marché mondial des tissus enduits, principalement en raison de la croissance de la production automobile dans la région. En outre, l’industrialisation rapide de la région donne un élan considérable à la croissance du marché, créant une demande massive de vêtements de protection. En outre, le développement des infrastructures, l’augmentation du revenu par habitant de la population et l’urbanisation croissante dans la région favorisent la croissance du marché.

En outre, les réglementations strictes en matière de sécurité industrielle mises en œuvre par le Fire Safety Forum Asia (FFSA), ainsi que d’autres normes telles que la loi indienne sur le développement et la réglementation des industries, offrent des opportunités de croissance substantielles au marché des tissus enduits. Le marché des tissus enduits APAC devrait conserver sa position de leader tout au long de la période d’évaluation.

L’Amérique du Nord se classe au deuxième rang sur le marché mondial des tissus enduits, principalement en raison du nombre croissant d’industries dans la région. En outre, la croissance démographique moyenne dans la région génère une énorme demande d’énergie. Par la suite, il y a une croissance massive des activités de production d’énergie (E & P), des activités de forage en profondeur et des activités d’exploration du gaz de schiste, ce qui, par conséquent, augmente la demande de vêtements avec revêtement de protection contre l’incendie. Le marché américain des tissus enduits, qui se dirige vers le récent boom du gaz de schiste et la réglementation stricte de la FDA, représente une part massive du marché régional, augmentant les applications de vêtements de protection.

Le marché européen des tissus enduits connaît une croissance vigoureuse, principalement en raison de la présence de grands constructeurs automobiles dans la région. En outre, l’augmentation de la production de véhicules de tourisme devrait propulser davantage la croissance du marché régional. Les progrès substantiels dans les technologies de revêtement, ainsi que le soutien croissant du gouvernement à la R & D et les réglementations strictes pour la sécurité des travailleurs, favorisent la croissance du marché régional. Le marché des tissus enduits en Europe devrait croître à un TCAC décent au cours de la période de prévision.

Industrie/ Innovation/ Nouvelles connexes:

05 mars 2020 — Des scientifiques du département de chimie des surfaces et des matériaux de l’Université de Windsor (Canada) ont annoncé le développement de vêtements électroluminescents fabriqués avec un tissu extensible enduit d’or, qui pourraient être utilisés pour fabriquer les vêtements de sécurité ultimes. Dans le magazine Journal Matter, les chercheurs expliquent qu’ils ont décidé d’utiliser un collant ultra-cisailleur typique comme conducteur transparent, ce qui est nécessaire dans tous les dispositifs électroluminescents car leur proposition consiste à appliquer une métallisation de l’or par immersion de nickel sans électrolyse.

La technique de dépôt de métal à base de solution est souvent utilisée pour fabriquer des cartes de circuits imprimés, et elle ne dépose du métal que sur les surfaces en nylon et en fibre d’élasthanne. L’or enduit sur le tissu agit comme une électrode et envoie de l’énergie à un matériau émetteur de lumière composé de sulfure de zinc, de cuivre et de silicone, qui brille à travers le tissu semi-transparent et flexible.



