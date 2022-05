Marché des panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) 2022 Tendance émergente et opportunités commerciales, portée et aperçu, prévisions d’ici 2027

Faits saillants du marché

La taille du marché mondial des panneaux de fibres de densité moyenne devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5% de 2020 à 2027 pour atteindre une valeur approximative de 50 milliards USD d’ici 2027. Le panneau de fibres est un matériau de bois d’ingénierie fabriqué en décomposant le bois dur ou par des fibres de résineux combinées par de la cire et du liant de résine et formé en panneaux en appliquant une pression et une température élevées. Le MDF est un panneau de fibres d’une densité allant de 600 kg/m³ à 800 kg/m³. Il est plus dense que le contreplaqué et composé de fibres séparées. Cependant, il peut être utilisé pour des applications similaires au contreplaqué. Le MDF est léger et offre un excellent rapport résistance/poids. Ainsi, c’est un choix de matériau préféré pour des applications telles que les meubles, les matériaux de construction et la décoration intérieure. Le MDF peut également fournir des propriétés telles que la résistance aux hautes températures, la résistance au feu et la résistance à l’humidité.

En 2019, l’Asie-Pacifique a contribué de manière significative au marché des panneaux de fibres de densité moyenne (MDF) en termes de part : MRFR

Sur la base de la région, le marché mondial des panneaux de fibres de densité moyenne (MDF) est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. L’Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des MDF en raison de l’augmentation des dépenses de construction dans les pays émergents, y compris la Chine et l’Inde, pour faire face à l’augmentation du logement résidentiel. Cela devrait être un facteur majeur de la demande de panneaux MDF dans l’industrie de la construction au cours de la période de prévision. Le marché mondial des panneaux de fibres de densité moyenne (MDF) a été segmenté en fonction du produit, de l’application et de l’utilisateur final. Sur la base du produit, le marché mondial est divisé en MDF standard, MDF résistant à l’humidité et MDF résistant au feu. Les applications croissantes de produits dans l’industrie de la construction, ainsi que dans le secteur de la fabrication de meubles, devraient être les principaux facteurs à l’origine du segment des MDF standard. Sur la base de l’application, le marché mondial des panneaux de fibres de densité moyenne (MDF) est segmenté en armoires, revêtements de sol, meubles, moulures, portes et menuiseries, systèmes d’emballage et autres. Le segment de l’application de meubles devrait connaître une croissance significative en raison de facteurs tels que la substitution du bois par les panneaux MDF et l’utilisation intensive dans la production de meubles résidentiels et commerciaux, de produits prêts à assembler (RTA). Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial des panneaux de fibres de densité moyenne (MDF) a été divisé en résidentiel, commercial et institutionnel. Le segment des utilisateurs finaux résidentiels a contribué de manière significative au marché mondial en 2019.

Portée du rapport

Ce rapport fournit une analyse approfondie du marché mondial des panneaux de fibres de densité moyenne (MDF), en suivant trois segments de marché dans cinq régions géographiques. Le rapport étudie les principaux acteurs, fournissant une analyse annuelle des tendances sur cinq ans qui met en évidence la taille et les parts de marché pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique. Le rapport présente également une prévision, en se concentrant sur les opportunités de marché pour les cinq prochaines années pour chaque région. La portée de l’étude segmente le marché mondial des panneaux de fibres de densité moyenne (MDF) par produit, application, utilisateur final et région.

Produit Standard MDF MDF résistant à l’humidité MDF résistant au feu



Application Cabinet Plancher Mobilier Moulure, porte et menuiserie Système d’emballage Autrui



Utilisateur final Résidentiel Commercial Institutionnel



Par région Amérique du Nord Asie-Pacifique Europe Reste du monde



Acteurs clés

Les principaux acteurs de l’industrie sur le marché mondial des panneaux de fibres de densité moyenne (MDF) comprennent Arauco (Chili), DAIKEN CORPORATION (Japon), Dare Panel Group Co. Ltd (Chine), Duratex SA (Brésil), EGGER Group (Autriche), Eucatex SA (Brésil), Fantoni Spa (Italie), Masisa (Grupo Nueva Company) (Chili), Kastamonu Entegre (Turquie), Korosten MDF manufacture (Ukraine), Kronospan (République tchèque) et Norbord Inc. (Canada).

