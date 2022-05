Stratégies de marché de l’emballage alimentaire ambiant, opportunités, principales entreprises, analyse régionale et tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2027

Aperçu du marché

Le marché mondial de l’emballage alimentaire ambiant devrait avoir un TCAC de 6% pour la période couverte par ce rapport.

Le marché de l’emballage alimentaire ambiant couvre toute une gamme d’emballages alimentaires, des aliments pour animaux de compagnie à la soupe. Il est utilisé pour emballer les aliments stérilisés et pasteurisés. Cela l’aide à rester frais et sans danger pour la consommation humaine plus longtemps. Cela signifie que les conserves et les produits transformés restent frais tant qu’ils ne sont pas ouverts.

L’emballage alimentaire ambiant fait référence à l’emballage pasteurisé et stérilisé. Étant donné que les produits alimentaires entrent en contact direct avec les matériaux dans lesquels ils sont emballés, ils (matériaux) doivent être exempts à 99,99% de germes, de virus et d’agents pathogènes.

Vue d’ensemble du segment

Par type d’emballage

Ce segment peut être divisé comme suit:

Emballage rigide

Emballage souple

L’emballage flexible détient la plus grande part de marché de tous les sous-segments de ce segment. La raison en est qu’il est plus facile et plus sûr de transporter des denrées alimentaires emballées sur de longues distances. Il aide également à garder les aliments plus frais et plus appétissants plus longtemps pendant le transport.

Les emballages souples ont également tendance à être refermables. Cela prolonge la durée de conservation de nombreux aliments transformés, car les consommateurs consomment rarement tous ces produits alimentaires en même temps. Ainsi, la demande d’emballages souples augmente. Un bon exemple d’emballage souple est celui des sachets d’autoclave. Ils sont solides et durables. Ces emballages ne fondent pas non plus, ne se déforment pas ou ne voient pas leur contenu modifié en termes de qualité. C’est pourquoi de plus en plus de points de vente choisissent de les stocker dans des distributeurs automatiques. Ces types de sachets ne pèsent pas non plus beaucoup. Cela facilite le transport facile des produits qui y sont emballés sur de longues distances.

Par type de matériau

Ce segment peut être divisé comme suit:

Métal

Verre

Plastique

Le sous-segment des matières plastiques a la plus grande part de marché car il est bon pour l’emballage de denrées alimentaires énormes et volumineuses. Il rend également les aliments plus sûrs et les aide à rester frais et sans danger pour la consommation humaine plus longtemps. Les plastiques sont très flexibles. Ainsi, ils peuvent être moulés pour s’adapter à la forme d’une grande variété de produits alimentaires de différentes tailles et formes.

Analyse régionale

Le marché mondial de l’emballage alimentaire ambiant peut être regroupé comme suit:

Amérique du Nord

L’Union européenne

Asie-Pacifique

Amérique Latine

Moyen-Orient et Afrique du Nord

Nouvelles de l’industrie

Les consommateurs du monde entier veulent maintenant que leurs aliments soient emballés dans des emballages alimentaires ambiants sûrs et stériles qui peuvent et garderont les aliments plus frais et plus sûrs plus longtemps. Ils veulent également que leurs aliments soient emballés dans un environnement respectueux de l’environnement. Ils investissent massivement dans la recherche et le développement. Cela les aidera à développer de nouveaux emballages technologiquement avancés et ayant des applications plus intéressantes et utiles. Certaines entreprises expérimentent même avec de l’argile pour voir si elle peut être incorporée dans le plastique pour créer des emballages alimentaires ambiants plus sûrs et de meilleure qualité.

Un bon exemple de ceci est Fruetetto. Il s’agit d’une entreprise italienne qui vend des collations surgelées. Elle a récemment ouvert une unité de fabrication au Japon pour exploiter le marché florissant et lucratif de l’Asie-Pacifique et pour accroître et renforcer sa présence globale sur le marché mondial de l’emballage alimentaire ambiant. La plupart de ses produits emballés finissent dans des chaînes de supermarchés haut de gamme et des magasins de détail dans ce pays asiatique.

