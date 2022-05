Marché des emballages de beauté et de soins personnels – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2022-2030)

Analyse de marché

Market Research Future (MRFR) prévoit que la taille du marché mondial des emballages de beauté et de soins personnels atteindra 9,45 milliards USD à un TCAC de 4% de 2022 à 2030 (période de prévision).

Plusieurs facteurs influençant la croissance du marché

L’innovation en matière d’emballage, telle que des couleurs vives et un large choix de formes, de tailles et de matériaux, est un facteur majeur de l’expansion du marché. Les entreprises dépensent plus pour l’innovation en matière d’emballage que pour les coûts de production, selon une tendance récente. La forte demande de solutions d’emballage, combinée à des prix imprévisibles des matières premières, a un impact direct sur les coûts d’emballage et les marges bénéficiaires des fournisseurs. En outre, l’évolution rapide de l’industrie de l’emballage en tandem avec la demande des consommateurs permet aux fournisseurs de s’adapter davantage aux demandes futures. En outre, l’évolution des styles d’emballage et la possibilité d’expansion dans les pays émergents présentent d’énormes perspectives pour les produits de beauté et de soins personnels.

En raison des principaux facteurs moteurs tels que la demande d’emballages cosmétiques créatifs et novateurs, la demande de produits cosmétiques de luxe et naturels et l’utilisation quotidienne accrue de produits de soins personnels, le marché des emballages de beauté et de soins personnels devrait augmenter rapidement au cours de la période de prévision. En outre, les progrès dans les technologies d’emballage et la disponibilité de produits de soins personnels sous de nouvelles formes telles que les pompes, les sprays, les bâtons, le type de stylo et les boules à rouleaux propulsent l’industrie vers l’avant.

La demande de produits cosmétiques dépend de l’emballage du produit et de la qualité. La majorité des facteurs responsables de l’expansion des produits emballés sont l’emballage imaginatif et l’amélioration de la durée de conservation du produit. En outre, la demande croissante de matériaux d’emballage sophistiqués propulse la croissance de l’industrie cosmétique, ce qui devrait stimuler la croissance des produits emballés tout au long de la période de prévision. Selon L’Oréal/FBIC Global Retail & Technology, le marché mondial des produits de beauté valait 371 milliards USD en 2011 et valait 399 milliards USD en 2014.

Segmentation du marché

Le marché mondial de l’emballage de beauté et de soins personnels a été segmenté en matériaux, produits et applications.

Sur la base des matériaux, le marché mondial de l’emballage de beauté et de soins personnels a été segmenté en plastiques, verre, métal et autres.

Sur la base du produit, le marché mondial de l’emballage de beauté et de soins personnels a été segmenté en bouteilles, pots et canettes, tubes, sachets et autres. Il montre d’énormes opportunités pour les fabricants d’emballages en plastique et se concentre sur le lancement de formats, de tailles et de fonctionnalités d’emballage innovants avec des types d’emballage de premier plan en réponse à la demande des consommateurs en matière de commodité.

Sur la base de l’application, le marché mondial de l’emballage de beauté et de soins personnels a été segmenté en soins de la peau, cosmétiques, parfums, soins capillaires et autres.

Analyse régionale

L’APAC va dominer le marché mondial

La croissance économique rapide et l’augmentation du revenu disponible devraient modifier les habitudes de vie. Au cours des prochaines années, la Chine devrait ouvrir de nouvelles perspectives de croissance sur le marché de l’emballage de produits de beauté et de soins personnels. L’expansion rapide du secteur des cosmétiques, l’évolution des emballages et l’augmentation du niveau de vie ont toutes stimulé la demande d’emballages de beauté et de soins personnels. Une nouvelle tendance dans la recherche et le développement des fabricants d’emballages, en mettant l’accent sur des sites de production appropriés et l’approvisionnement à courte distance pour réduire les coûts, joue un rôle important dans la croissance de la région Asie-Pacifique.

Acteurs clés

Les principaux acteurs du marché mondial de l’emballage de produits de beauté et de soins personnels sont Amcor Limited (Australie), WestRock Company (États-Unis), Saint-Gobain S.A. (France), Albéa Services S.A.S. (France), Bemis Company, Inc. (États-Unis), Mondi Group (Autriche), Sonoco Products Company (États-Unis), Gerresheimer AG (Allemagne), Ampac Holdings, LLC (États-Unis), Ardagh Group (Luxembourg), AptarGroup (États-Unis), et HCT Packaging Inc. (États-Unis).

Nouvelles de l’industrie

En mars 2022, Aptar a conçu le premier emballage de beauté en plastique recyclé certifié au monde, qui a été vérifié par l’International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) et sera utilisé dans la relance de l’hydratant de REN Clean Skincare, EVERCALM Global Protection Day Cream. Ce plastique convient à une utilisation comme emballage alimentaire et cosmétique. Il a les mêmes qualités visuelles que le plastique vierge en termes de transparence, de luminosité, de possibilités décoratives et de flexibilité.

