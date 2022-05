Rapport d’étude de marché sur l’affichage du papier électronique – Prévisions mondiales jusqu’en 2030

Marché de l’affichage du papier électronique – Aperçu

La demande croissante de l’éducation et de la formation est susceptible de stimuler le marché de l’affichage E-Paper 2020. Les rapports sur la caméra, l’affichage et l’éclairage sont produits par Market Research Future, qui contient des alternatives de marché pour le progrès. Le marché devrait révéler une croissance des revenus à 5 734,0 millions USD d’ici 2023 tout en affichant 37,2 % au cours de la période de prévision. Les étiquettes de rayon électroniques ont acquis une immense popularité auprès des détaillants qui prévoient de limiter les voies de transmission potentielles des virus, en particulier dans leurs locaux, et d’augmenter l’efficacité de la livraison. En fait, les détaillants s’appuient sur des panneaux et des menus fabriqués avec un affichage en papier électronique, car ils offrent une esthétique unique qui dépasse de manière transparente les autres types d’affichage numérique.

En outre, il y a eu un nouvel intérêt pour les ordinateurs portables, les tablettes, les appareils portables et les liseuses électroniques pour l’apprentissage à distance, le divertissement et le soutien aux bureaux de travail à domicile, les personnes restant confinées à la maison et se tenant à l’écart des activités de plein air inutiles. La demande croissante d’appareils portables de fitness contribue également à la demande croissante d’écrans e-paper.

L’utilisation d’écrans en papier électronique dans les étiquettes de bagages, les cartes à puce, les musées et les maisons intelligentes devrait créer un champ prometteur pour le développement de la part de marché des écrans en papier électronique dans la période à venir. On estime que la demande de signalisation intelligente dans les secteurs du transport et de la vente au détail stimulera le marché mondial de l’affichage sur papier électronique.

Analyse segmentaire

L’aperçu segmenté du marché de l’affichage sur papier électronique a été segmenté en fonction de la technologie, du produit, de l’utilisateur final et de la région.

La base d’utilisateurs finaux de la segmentation du marché de l’affichage sur papier électronique comprend l’automobile, l’électronique grand public, la vente au détail, la santé, les médias et le divertissement.

Sur la base du produit, le marché de l’affichage sur papier électronique a été segmenté en appareils mobiles, affiches et signalisation, étiquettes électroniques, cartes à puce, liseuses, écrans auxiliaires et appareils portables.

Sur la base de la technologie, le marché de l’affichage du papier électronique a été segmenté en affichage interférométrique modulaire à affichage par électromouillage, affichage cholestérique, affichage électrophorétique et autres.

En fonction de la région, le marché de l’affichage du papier électronique a été segmenté en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord, en Europe et sur d’autres marchés mondiaux.

Analyse régionale détaillée

La vision régionale du marché de l’affichage du papier électronique a été segmentée en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord, en Europe et sur d’autres marchés mondiaux. Le marché régional Asie-Pacifique était en tête du marché en raison de la présence d’énormes entreprises qui conserveraient leur leadership sur le marché de l’affichage du papier électronique au cours de la période de prévision.

La région APAC devrait également être le marché de montage le plus rapide. Les plans d’infrastructure de villes intelligentes de plus en plus nombreux dans les pays en évolution de la région, tels que l’Inde et la Chine, devraient encore cimenter la croissance globale du marché au cours de la période de prévision. Les principaux fournisseurs du marché contribuent à la croissance impressionnante du en augmentant les investissements dans la recherche et les progrès de la technologie d’affichage.

Le portefeuille d’investissement en expansion couvrant le développement de produits et l’adoption croissante de ces écrans motivent les progrès sur le marché régional. L’affichage e-paper de la région européenne se développe comme une région encourageante sur le marché. La demande de produits électroniques de luxe et le redéveloppement de l’économie dans la région contribuent à la progression du marché de l’affichage du papier électronique.

Analyse compétitive

On estime que l’utilisation d’outils analytiques stimule l’amélioration des produits distribués à l’échelle mondiale sur le marché, afin de répondre aux exigences spécifiques de la démographie des utilisateurs dans une région particulière. L’état du marché est en phase avec le développement des concurrents sur le marché. On estime que la présence de facteurs économiques positifs guide le développement continu et rapide du marché. On estime que la simplification des processus de marché crée de nouvelles situations qui conduisent à une augmentation de la dynamique de croissance du marché. La nécessité de conserver et d’optimiser la production de ressources est estimée pour guider l’expansion du marché international dans la période à venir. On estime que la progression du marché à l’avenir sera déclenchée par les investissements actuellement canalisés sur le marché. La nécessité d’innover dans les offres de produits des contributeurs individuels devrait donner un effet de levier pour augmenter le pouvoir de revenu global du marché.

Les entreprises illustres du marché de l’affichage du papier électronique sont E Ink Holdings Inc. (Taiwan), Plastic Logic GmbH (Allemagne), LG Display Co. Ltd. (Corée du Sud), Visionect (Slovénie), Pervasive Display Inc. (Taiwan) , Cambrios Technologies Corporation (États-Unis), Sony Corporation (Japon), CLEARink Displays (États-Unis), Samsung Display Co. Ltd. (Corée du Sud) et Bridgestone Corporation (Japon), entre autres.

