Tendances du marché des aspirateurs industriels et prévisions de croissance jusqu’en 2030

Aspirateur industriel Faits saillants du marché

La taille du marché des aspirateurs industriels devrait atteindre 800 millions USD d’ici 2030, contre 800 millions USD estimés, avec un TCAC de 5 % de 2022 à 2030.

L’augmentation de la demande d’aspirateurs industriels en raison de la facilité d’utilisation, de l’efficacité énergétique et de la maintenance faible ou négligeable due aux dernières technologies devrait stimuler la croissance du marché mondial des aspirateurs industriels . En outre, le remplacement facile du filtre, la réduction des temps d’arrêt, le système de nettoyage de filtre intégré et le filtre à grande surface devraient propulser la croissance du marché mondial des aspirateurs industriels.

Obtenez un exemple de PDF @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/8443

Joueurs clés

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des aspirateurs industriels sont NUMATIC INTERNATIONAL LTD (Royaume-Uni), Vac-U-Max (États-Unis), Nilfisk Group (Danemark), Alfred Kärcher GmbH & Co. KG (Allemagne), American Vacuum Company (États-Unis). ), Wieland Lufttechnik GmbH & Co. KG (Allemagne), Tiger-Vac International Inc. (Canada), Goodway Technologies Corp. (États-Unis) et Ghibli & Wirbel SpA (Italie).

L’introduction de nouveaux équipements et méthodes dans l’usine de production permet d’augmenter la qualité et la vitesse opérationnelle, de réduire les coûts et d’assurer un environnement de travail sûr. Les aspirateurs industriels sont considérés parmi les meilleurs équipements de nettoyage industriel des sols car ils aspirent toutes les poussières et contaminations, entraînant une augmentation de la durée de vie utile de l’appareil et de la qualité du produit.

Deux grands types d’aspirateurs industriels : les aspirateurs monophasés et triphasés. Les aspirateurs monophasés sont utilisés pour le nettoyage quotidien de l’environnement industriel avec un encombrement attrayant et réduit. D’autre part, les aspirateurs triphasés sont utilisés pour les déchets secs, humides et liquides dans les zones industrielles de manière efficace et rentable.

Par type de produit, le segment des cartouches devrait être dominant tout au long de la période d’étude en raison de sa grande maniabilité, de sa bonne isolation phonique et de sa conception légère.

Par mode de fonctionnement, le segment pneumatique devrait connaître une croissance plus élevée au cours de la période de prévision en raison de la facilité d’utilisation lorsque l’électricité est en quantité limitée ou indisponible.

Le segment des types de systèmes portables devrait détenir la plus grande part au cours de la période d’étude en raison du fait qu’ils peuvent soulever la poussière, la saleté et d’autres débris des tissus d’ameublement et des surfaces.

Les segments d’utilisation finale des produits pharmaceutiques et du travail des métaux devraient connaître une croissance substantielle au cours de la période considérée. Par application, le segment des poids lourds devrait connaître une augmentation significative de la génération de revenus au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des aspirateurs industriels devrait enregistrer une croissance substantielle pour atteindre 750 millions de dollars d’ici la fin de 2030, avec un TCAC de 4,5 % de 2022 à 2030.

Analyse des études de marché

En termes de région, le marché mondial de l’aspirateur industriel est segmenté en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. On estime que l’Amérique du Nord détient la part de marché la plus élevée au cours de la période de prévision en raison des réglementations gouvernementales strictes en matière de sécurité des travailleurs et d’hygiène au travail. Le taux d’adoption des aspirateurs industriels dans diverses industries aux États-Unis et au Canada est relativement plus élevé que dans d’autres régions.

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait être le marché à la croissance la plus rapide pour les aspirateurs industriels au cours de la période de prévision en raison de l’industrialisation croissante et de la demande d’équipements de nettoyage dans les industries alimentaires et des boissons et pharmaceutiques pour fournir un environnement de travail hygiénique et sûr.

En Europe, l’Allemagne est le plus grand marché des aspirateurs industriels, et le Royaume-Uni, la France, l’Italie et la Russie, étant les autres grands pays d’Europe, conduisent également à la croissance de ce marché. Au Moyen-Orient et en Afrique, les Émirats arabes unis, la Turquie, l’Iran et l’Afrique du Sud sont des marchés importants pour les aspirateurs industriels, tandis que l’Amérique latine, le Brésil, le Chili et l’Argentine sont principalement à l’origine de la croissance de ce marché.

Parcourir les détails complets du rapport @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/industrial-vacuum-cleaner-market-8443

Portée du rapport

Cette étude donne un aperçu du marché mondial des aspirateurs industriels, en suivant quatre segments de marché dans quatre régions géographiques. Le rapport étudie les principaux acteurs, fournissant une analyse des tendances annuelles sur cinq ans qui met en évidence la taille, le volume et la part du marché pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le reste du monde. Le rapport fournit également une prévision, en se concentrant sur les opportunités de marché pour les cinq prochaines années pour chaque région. La portée de l’étude segmente le marché mondial des aspirateurs industriels par type de produit, mode de fonctionnement, application, type de système, utilisation finale et région.

type de produit

Droit

Boîte

Sac à dos

Mode de fonctionnement

Électrique

Pneumatique

Application

Usage moyen

À toute épreuve

Antidéflagrant

Type de système

Portable

Stationnaire

Utilisation finale

Médicaments

nourriture et boissons

Travail des métaux

Construction

Automobile

Autres

Région

Amérique du Nord

Asie-Pacifique

L’Europe 

Reste du monde

Accéder au rapport complet @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/industrial-vacuum-cleaner-market-8443

À propos de l’avenir de l’étude de marché :

Market Research Future (MRFR) est une société d’études de marché mondiale qui apprécie grandement ses services, fournissant une étude détaillée et fiable de divers secteurs et consommateurs du monde entier. La méthodologie de MRFR intègre des informations exclusives avec différentes sources de données pour fournir au client une compréhension complète des tendances clés actuelles, des événements à venir et des mesures à prendre en fonction de ces aspects.

Notre société d’études de marché en pleine expansion est assistée par une équipe compétente d’analystes de recherche qui fournissent des analyses et des données utiles sur les développements technologiques et économiques. Nos analystes réputés effectuent des visites industrielles et collectent des informations précieuses auprès d’acteurs influents du marché. Notre objectif principal est de tenir nos clients informés des nouvelles opportunités et des nouveaux défis sur les différents marchés. Nous offrons une assistance étape par étape à nos précieux clients par le biais de services stratégiques et de conseil pour prendre des décisions managériales et réalisables.

Contact :

Market Research Future®

99 Hudson Street, 5th Floor

New York, New York 10013

États-Unis d’Amérique

Téléphone :

+1 628 258 0071 (États-Unis)

+44 2035 002 764 (Royaume-Uni)

Courriel : sales@marketresearchfuture.com

Site Web : https://www.marketresearchfuture.com