Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions du marché des boissons non alcoolisées emballées en Inde

Les boissons emballées en Inde (boisson) sont classées principalement en deux fragments Boissons non alcoolisées emballées et Boissons alcoolisées emballées. Les boissons non alcoolisées (sans alcool) sont subdivisées en boissons gazeuses et boissons non gazeuses. Les boissons gazeuses emballées contiennent du dioxyde de carbone dissous (CO2). Comme le Premier ministre Narendra Modi a suggéré de mélanger au moins 2 % de jus de fruits dans des boissons gazeuses afin d’aider les agriculteurs en difficulté à trouver un nouveau marché pour leurs produits. Les boissons gazeuses comprennent les boissons gazeuses, les boissons énergisantes et l’eau pétillante, tandis que les boissons non gazeuses comprennent les boissons à base de jus, les boissons pour sportifs, le sirop/courge et les boissons à base de lait, l’eau en bouteille, etc. Les boissons gazeuses ont généralement un goût sucré et sont largement demandés. Les boissons énergisantes contiennent de la caféine en quantité mesurable d’environ 145 à 150 mg/litre, tandis que les boissons pour sportifs possèdent une grande quantité d’électrolytes, de vitamines, de minéraux (sodium, calcium, potassium, etc.) et de protéines, ainsi que des glucides sous forme de sucre. Les boissons au jus sont fabriquées à partir de l’extraction ou du pressage des fruits et légumes avec/sans ajout d’additifs et de conservateurs. Le marché des jus organisés se situe dans les trois segments en fonction des quantités de fruits/légumes, c’est-à-dire les boissons aux fruits, les jus de nectar et les jus de fruits à 100 %. La boisson aux fruits contient 2 à 19 % de fruits tandis que les jus de fruits contiennent 100 % (presque) de fruits. Les nectars sont le médiateur ayant une teneur en fruits de 21 à 90 %. Les eaux en bouteille conditionnées sont fabriquées par le procédé de filtration, d’osmose inverse (RO), de traitement UV ou à l’ozone afin de désinfecter l’eau. Sur le marché, l’eau conditionnée est disponible dans divers emballages tels que 250 ml, 500 ml, 1 litre, 2 à 5 litres et des barils (pots). Les sirops/courges sont traditionnellement fabriqués à partir d’extraits de plantes, aromatisés aux fruits ou à partir de jus de fruits avec des conservateurs, tandis que les sirops modernes peuvent également contenir des colorants alimentaires. Les boissons à base de lait sont une catégorie populaire avec deux types de produits, à savoir les boissons à base de lait aromatisé et les boissons à base de lait fermenté (lassi, chaas/babeurre).

Selon le rapport de recherche « India Packaged Non-Alcoholic Beverages Market Outlook, 2026 » publié par Bonafide Research, le marché recèle un énorme potentiel en raison de la faible consommation par habitant par rapport à celle de ses pairs mondiaux. Le TCAC du marché des jus de fruits 100% emballés est estimé environ 19 % au cours de la période de prévision. Le marché des boissons gazeuses a une marge d’environ 50 %, ce qui est très élevé par rapport au segment de l’eau conditionnée de 10 % de marge, mais le marché de l’eau conditionnée est cinq à six fois plus important. Le marché de l’eau en bouteille conditionnée est non organisé avec environ 80 % de part de marché et leader du marché. Un certain nombre d’entreprises vendant de fausses bouteilles d’eau de marque apparaissent sur le marché. Ces acteurs ne respectent pas les normes de qualité et d’hygiène, ce qui entraîne des problèmes de santé chez les consommateurs. En conséquence, les consommateurs perdent confiance dans l’eau en bouteille, affectant ainsi les ventes globales. Le Bisleri est le leader du marché suivi par d’autres marques comme Kinley, Bailey et Oxyrich, etc. n la section de la gym, de l’athlétisme et des sports a séduit les jeunes sur le marché des boissons énergisantes et sportives. Le Gatorade de Red Bull et PepsiCo sont les leaders du marché en Inde avec leur marché respectif. Le marché des laits aromatisés gagne sa part de marché remarquable en raison de leur goût délicieux et de leurs saveurs variées. En Inde, le lassi du Pendjab et le babeurre du Gujarat sont consommés quotidiennement, bien que les boissons à base de lait fermenté n’aient pas pénétré de manière notable contrairement aux autres pays. Sur le marché indien des jus, le segment des boissons aux fruits domine la catégorie avec la saveur de mangue la plus consommatrice. Cependant, le marché des jus de fruits à 100 % connaîtra une croissance fulgurante à l’avenir en raison de ses multiples avantages pour la santé. D’autre part, les boissons prêtes à mélanger (RTM) sont également consommées par la population indienne, principalement en tant que boissons de bienvenue et fonctionnelles sous forme de sirops/courges de différentes saveurs.

La pandémie de Covid-19 a eu un impact sur le marché des non-alcoolisés car les acheteurs institutionnels comme HORECA (hôtels, restaurants et cafés) ont été totalement fermés pendant la période de confinement. Pour cette raison, le marché global est perturbé, mais la consommation domestique plus élevée de boissons gazeuses non alcoolisées, entraînée par l’accès croissant à la réfrigération, a eu moins d’impact que les segments des jus et de l’eau conditionnée. Les entreprises et le conseiller du marché se rapprochent pour atteindre la croissance annuelle pré-Covid avec la stratégie de marché différente. ?

Principales entreprises présentes sur le marché :

Pepsico India Holdings Private Limited, Varun Beverages Limited, Hindustan Coca-Cola Beverages Private Limited, ITC Limited, Parle Agro Private Limited, Rakyan Beverages Private Limited, Hector Beverages Private Limited, Red Bull India Private Limited, Dabur India Limited, Mapro Foods Private Limited, Mother Dairy Fruit and Vegetable Private Limited, Hershey India Private Limited, Rasna Private Limited, Monin India Private Limited, (AMUL) la Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation, Nestlé India Limited, Muddy Puddle Foods Private Limited, MALA’S Fruit Products Private Limited, Haldiram Foods International Private Limited, Hamdard Laboratories, CavinKare Private Limited, RMD Food & Beverages Private Limited, Bisleri International Private Limited.

