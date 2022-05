| du marché de l’emballage du vin Rapport d’enquête, moteurs, demande, portée et analyse régionale d’ici 2020-2027

Aperçu du marché

L’emballage joue un rôle important dans l’industrie des boissons, et l’industrie du vin ne fait pas exception. L’industrie de l’emballage du vin traverse une phase de transformation au milieu d’une augmentation significative du nombre de buveurs de vin et de la popularité croissante des vins en conserve ces dernières années. Le marché de l’emballage du vin devrait croître à un TCAC de 5,5% au cours de la période de prévision 2017-2023, proclame Market Research Future (MRFR), dans son dernier rapport de recherche.

Le marché de l’emballage du vin se développe parallèlement à l’industrie du vin, qui affiche une croissance remarquable en raison de la consommation croissante de vin, en particulier parmi la génération Y. L’expansion des capacités de dépenses dans les économies émergentes a également stimulé la vente de vin, ce qui fait résonner une forte croissance sur le marché de l’emballage du vin.

Les fabricants d’emballages de vin mettent davantage l’accent sur la durabilité et les solutions d’emballage respectueuses de l’environnement, ce qui est évoqué par les préoccupations des consommateurs en matière de sécurité. Cela a entraîné une demande croissante d’emballages de vin auxiliaires tels que des cloisons en carton, des plateaux, des racks, des boîtes et des barils. Ces solutions d’emballage ont pris de l’importance ces dernières années car elles sont largement utilisées par les petits établissements vinicoles. Les bouteilles en plastique, les cartons aseptiques, les canettes en aluminium, les gobelets et les gobelets sont également devenus populaires pour faciliter le transport.

Segmentation

Le marché mondial de l’emballage du vin a été segmenté en fonction du conteneur, du type d’emballage en vrac, de la fermeture et des accessoires.

Par conteneur, le marché de l’emballage du vin a été segmenté en bouteilles en verre, bouteilles en plastique, sac dans un conteneur en boîte, etc. Le segment du verre représente la plus grande part du marché. Le verre est largement utilisé comme récipient car il est non réactif au vin, imperméable et peut stocker le vin pendant une longue durée. Cependant, l’amélioration de la qualité des bouteilles en PET a conduit à une utilisation croissante des bouteilles en PET avec des bouchons en plastique. De plus, la pénurie croissante de bouchons naturels a stimulé la demande d’emballages en plastique pour le vin. Diverses compagnies aériennes à travers le monde ont commencé à servir du vin dans des emballages en plastique, ce qui devrait stimuler le segment des bouteilles en plastique.

Par type d’emballage en vrac, le marché de l’emballage du vin a été segmenté en GRV, flexitanks, fûts autres. Le segment des flexitanks a dominé le marché en 2016 et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les Flexitanks sont parfaitement adaptés au transport longue distance et au stockage à grand volume.

Par fermeture, le marché de l’emballage du vin a été segmenté en bouchons naturels, bouchons à vis en aluminium, bouchons synthétiques et autres. Le liège naturel est très demandé par les producteurs de vin haut de gamme. La demande de liège naturel est soutenue par l’utilisation constante du verre pour l’emballage du vin, et le segment devrait dominer le marché au cours de la période de prévision.

Par accessoires, le marché de l’emballage du vin a été segmenté en boîtes et supports, étiquettes et autres. Le segment des boîtes et des transporteurs détient la part maximale du marché et est susceptible de se développer à un rythme exponentiel. Les boîtes et les supports sont principalement utilisés dans l’emballage final du vin. Les emballages extérieurs élégants aident à attirer les consommateurs en raison de laquelle le segment des boîtes et des transporteurs connaît une demande accrue.

Paysage concurrentiel

Amcor Limited (Australie), Owens-Illinois Group Incorporated (États-Unis), Maverik Enterprises Incorporated (États-Unis), Avery Dennison Corporation (États-Unis), Gerresheimer Moulded Glass GmbH (Allemagne), Hoover Container Solutions Incorporated (États-Unis), Enoplastic SPA (Italie), Ball Corporation (États-Unis), G3 Enterprises Incorporated (États-Unis), Encore Glass Incorporated (États-Unis), Ardagh Group SA (Irlande), CCL Industries Incorporated (Canada), Smurfit Kappa Group (Irlande), Exal Group (États-Unis) et Multi-Color Incorporation (États-Unis) sont les principaux acteurs du marché de l’emballage du vin.

Analyse régionale

Par région, le marché de l’emballage du vin a été segmenté en Amérique du Nord, reste du monde (RoW), Europe et Asie-Pacifique (APAC).

La consommation de vin est concentrée principalement en Europe et en Amérique du Nord, ce qui permet de consolider ces marchés. La croissance de l’industrie vinicole nationale et la tradition de consommation de vin dans la région ont induit une demande de vin et d’emballage de vin.

Le marché de l’emballage du vin de la région APAC devrait afficher une croissance exponentielle au cours de la période de prévision. L’augmentation du revenu disponible et la consommation croissante de vin chez les milléniaux de la région ont créé une demande favorable pour le marché du vin, ce qui, à son tour, donnerait un coup de pouce au marché de l’emballage du vin.

Mises à jour de l’industrie

Avril 2019 – Cupcake Vineyards, une entreprise viticole basée en Californie, a lancé des canettes de vin pour ses deux variétés de vin les plus populaires – Rose et Sauvignon Blanc au Festival Coachella.

