| du marché des boîtes métalliques Rapport d’analyse de la croissance, de la part de l’industrie, de la taille, des tendances et des ventes

Portée du marché

L’étude menée par Market Research Future (MRFR) prévoit des gains décents pour le marché des boîtes métalliques 2020, à un taux d’expansion de 3,5% entre 2014 et 2022 (période d’évaluation).

Facteurs de croissance et dissuasion primaires

Les industries de la transformation des aliments et des tests de sécurité devraient connaître une croissance résiliente en raison de l’accumulation croissante de stocks de marchandises pendant le confinement induit par la COVID-19. La FDA est allée de l’avant et a assoupli l’étiquetage nutritionnel des produits pour aider à promouvoir la distribution d’aliments emballés. Cela a conduit à une chaîne d’approvisionnement plus renforcée de biens et d’articles pour les consommateurs et à une perte de revenus moindre pour les principaux fabricants. Compte tenu de ces facteurs, le marché des boîtes métalliques devrait faire des affaires décentes tout au long de la période d’examen, malgré l’épidémie de coronavirus.

Les boîtes métalliques ont acquis une importance considérable dans toutes les industries, en raison de leurs caractéristiques distinctes, notamment leur résistance à une manipulation irrégulière pendant le transport, leur recyclabilité facile et leur couvercle hermétiquement scellé. Leurs avantages environnementaux, associés à la demande croissante de produits en conserve, profitent également à l’industrie des boîtes métalliques. Certains des principaux fournisseurs de matières premières (acier et aluminium) sur le marché mondial comprennent ArcelorMittal, UC Rusal, Hydro, Chalco et Alcoa, pour n’en nommer que quelques-uns.

La demande accrue d’aliments en conserve sans produits chimiques a obligé les fabricants à se concentrer sur les innovations et les progrès en matière d’emballage. Un certain nombre de marques ont commencé à offrir des produits alimentaires dans des contenants sans BPA, ce qui est un grand succès auprès des consommateurs. En dehors de cela, la demande de boîtes métalliques en acier inviolables et scellées monte en flèche à un rythme élevé, car elles aident à protéger les produits contre les bactéries nocives. De plus, avec la prévalence croissante de modes de vie occupés et trépidants chez les consommateurs, l’importance des aliments en conserve a augmenté de manière généralisée à travers le monde, ce qui a entraîné une augmentation de la demande de canettes en métal.

Segmentation du marché

Pour une meilleure compréhension, le rapport a séparé l’industrie des boîtes métalliques en trois dynamiques principales; à savoir le matériau, le type et l’application.

Les matériaux utilisés lors de la fabrication de Metal Cans Market comprennent l’acier , l’étain, l’aluminium et plus encore. Des caractéristiques clés telles que l’incassabilité, une excellente résistance à l’oxydation et la légèreté font de l’aluminium le premier choix des fabricants sur le marché mondial.

Les principaux types de boîtes métalliques sont de 2 pièces et de 3 pièces.

Les principales applications des canettes métalliques sont la nourriture, les boissons et autres. Il existe une énorme demande de canettes métalliques sur le marché, en raison de la consommation croissante de bières, de jus de fruits et de boissons gazeuses (CSD) dans le monde entier. D’autre part, l’augmentation de la demande mondiale d’aliments en conserve et congelés peut induire une demande considérable de boîtes métalliques alimentaires au cours des années suivantes.

Parcourir les détails complets du rapport @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/metal-cans-market-1907

Aperçu régional

L’Europe, l’APAC ou l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord et RoW ou le reste du monde sont les principaux marchés pour les boîtes métalliques, comme décrit dans le rapport MRFR.

L’Europe et l’Amérique du Nord sont actuellement les principaux marchés pour les canettes métalliques, grâce à la demande massive dans l’industrie alimentaire et des boissons. La consommation croissante de bière ainsi que de diverses boissons alcoolisées favorise la croissance du marché dans ces domaines. La forte consommation d’aliments en conserve et congelés aux États-Unis et au Royaume-Uni entraîne également une expansion des entreprises dans ces régions. L’industrie canadienne explore constamment des façons d’améliorer les processus de fabrication dans le but d’offrir les produits les plus sûrs et de qualité supérieure. Cependant, les experts prévoient une croissance du marché léthargique dans ces régions au cours de la période d’évaluation, en raison de la disponibilité croissante des canettes alternatives et de leur préférence croissante parmi les consommateurs.

L’expansion la plus rapide peut être observée par le marché de l’APAC dans les années suivantes, en raison de l’augmentation du revenu disponible, de la facilité d’obtention de différentes marques de bière à des prix variables et de l’influence croissante de la culture occidentale. L’expansion de la population des jeunes et la consommation croissante de bière parmi eux sont susceptibles d’être d’importants stimulants de croissance sur le marché régional des canettes métalliques. Le nombre croissant d’épiceries et de grandes surfaces et le grand nombre de petits ménages présents dans la région stimulent également la demande de canettes métalliques dans le secteur de l’alimentation et de la vente au détail.

Principaux prétendants

Parmi les principaux concurrents qui travaillent à renforcer leur position sur le marché, citons Independent Can Company (États-Unis), The Cary Company (États-Unis), Ball Corporation (États-Unis), Rexam plc (Royaume-Uni), SKS Bottle & Packaging, Inc. (États-Unis), Allied Cans Limited (Canada), Berlin Packaging (États-Unis), Kaira Can Company Limited (Inde), Silgan Containers LLC (États-Unis), Ardagh Group S.A. (Luxembourg), HUBER Packaging Group GmbH (Allemagne), Allstate Can Corporation (États-Unis), CPMC Holdings Limited (Chine), Crown Holdings, Inc. (États-Unis), Kian Joo Can Factory Berhad (Malaisie), et plus encore.

Dernières nouvelles

Mai 2020

Campbell Soup Company (États-Unis) est maintenant prête à suivre de nouveaux objectifs pour réduire les déchets d’emballage, avec l’augmentation de la circularité. Cette approche peut aider à réduire les déchets d’emballage en dépensant davantage pour la recyclabilité, et pour cela, on s’attend à ce qu’ils utilisent davantage de boîtes en acier. Ces canettes métalliques sont les emballages les plus recyclés de l’industrie alimentaire et des boissons du pays.

Obtenez un exemple de copie de rapport ici @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/1907

