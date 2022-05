| du marché de l’emballage des boissons Tendances de l’industrie, part, taille, demande et portée future 2027

Marché mondial de l’emballage des boissons: Synopsis

Le rapport détaillé publié par Market Research Future (MRFR) prévoit que le marché mondial de l’emballage des boissons affiche une expansion modérée à un TCAC de 4% au cours de la période de prévision de 2017 à 2022 et génère des revenus remarquables d’ici la fin de la période d’examen. La forte demande de boissons emballées en raison de l’évolution du mode de vie et des habitudes alimentaires, de l’adoption rapide de solutions d’emballage technologiquement avancées, de l’accent mis sur la fabrication d’emballages respectueux de l’environnement pour les boissons, de la popularité croissante des boissons emballées et des liquides de refroidissement parmi la population jeune et de la disponibilité accrue de boissons innovantes disponibles dans des emballages prêts à boire et à transporter propulsent principalement la croissance du marché mondial de l’emballage des boissons. pendant la période d’évaluation.

Marché mondial de l’emballage des boissons: analyse segmentaire

Le marché mondial de l’emballage des boissons a été segmenté en fonction du type d’emballage, des produits et des matériaux. Sur la base du type d’emballage, le marché mondial de l’emballage des boissons a été segmenté en flexible, rigide et semi-rigide. Sur la base des produits, le marché mondial de l’emballage des boissons a été segmenté en canettes, bouteilles, sachets et autres. Le segment des bouteilles a dominé la majeure partie du marché mondial de l’emballage des boissons et devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période d’évaluation. Sur la base des matériaux, le marché mondial de l’emballage des boissons a été segmenté en métal, plastique, papier et autres. Le segment du plastique prévoit la croissance la plus rapide sur le marché mondial de l’emballage des boissons en raison des avantages des bouteilles en plastique pour augmenter la durée de conservation des boissons.

Marché mondial de l’emballage des boissons: analyse régionale

Géographiquement, le marché mondial de l’emballage des boissons a été segmenté en quatre grandes régions telles que l’Asie-Pacifique (APAC), l’Amérique du Nord, l’Europe et le reste du monde (RoW). La région Amérique du Nord détient la majeure partie du marché mondial de l’emballage des boissons au cours de la période d’évaluation. Les facteurs tels que la forte demande de boissons emballées en raison de l’évolution du mode de vie et des habitudes alimentaires, l’adoption rapide de solutions d’emballage technologiquement avancées, l’accent accru mis sur la fabrication d’emballages respectueux de l’environnement pour les boissons, la popularité croissante des boissons emballées et des liquides de refroidissement parmi la population jeune et la disponibilité accrue de boissons innovantes disponibles dans des emballages prêts à boire et à transporter propulsent principalement la croissance de la population mondiale. marché de l’emballage de boissons dans la région Amérique du Nord. La disponibilité de matières premières bon marché, l’expansion rapide de l’industrie de l’emballage, la forte demande de boissons emballées et l’augmentation de la production d’emballages de boissons recyclables en raison de la montée des préoccupations environnementales alimentent la croissance du marché de l’emballage des boissons dans la région Asie-Pacifique.

Marché mondial de l’emballage des boissons: mises à jour de l’industrie

En février 2019, Can Makers a annoncé qu’elle avait fusionné ses activités avec la Metal Packaging Manufacturers Association (MPMA).

En janvier 2019, Rumble Supershakes a annoncé la relance de ses boissons avec des emballages SIG.

En janvier 2019, Suntory, un fabricant japonais d’emballages de boissons, a lancé la technologie FtoP Direct Recycle pour la fabrication de bouteilles en PET.

Marché mondial de l’emballage des boissons: acteurs clés

Les principaux acteurs profilés par Market Research Future (MRFR) qui opèrent sur le marché mondial de l’emballage des boissons sont Crown Holdings Inc., Rexam PLC, Ball Corporation, Mondi PLC, Amcor Limited, Reynolds Group Holdings Limited, Tetra Laval International S.A., Owens-Illinois Inc. et Alcoa Inc. Les acteurs du marché mondial de l’emballage des boissons introduisent des solutions d’emballage innovantes et respectueuses de l’environnement afin d’étendre leurs activités sur le marché mondial de l’emballage des boissons. Les fusions et acquisitions stratégiquement planifiées ainsi que les collaborations dans de multiples projets aident ces acteurs à soutenir la concurrence sur le marché mondial de l’emballage des boissons au cours de la période d’évaluation.

