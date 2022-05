Opportunités de marché Spectromètre portable , analyse des revenus et – Prévisions de 2018 à 2027

Aperçu

Le marché mondial des spectromètres portables devrait atteindre 2 777,1 millions USD d’ici 2025 à un TCAC de 10,29% au cours de la période de prévision. Market Research Future (MRFR), dans son rapport, enveloppe la segmentation et les moteurs pour donner un meilleur aperçu du marché dans les années à venir.

Les spectromètres sont largement utilisés dans diverses industries pour identifier les caractéristiques des matériaux grâce à la mesure des émissions et à l’absorption des spectres électromagnétiques. Il existe une gamme de techniques spectroscopiques, y compris la spectroscopie atomique, la spectrométrie de masse, la spectroscopie moléculaire et la spectroscopie de fluorescence. Ces techniques peuvent être utilisées séparément ou en combinaison avec un seul instrument. La miniaturisation des spectromètres a conduit à une adoption plus large des spectromètres pour les essais sur le terrain et les mesures sur site. La demande de spectrophotomètres portables devrait encore augmenter à mesure que les unités industrielles mettent en œuvre ces instruments pour le contrôle de la qualité et des processus.

Les principaux acteurs du marché mondial des spectromètres portables sont Thermo Fisher Scientific, Inc., Agilent Technologies, Inc., ABB Group, PerkinElmer, Inc., Metrohm, Bruker Corporation, Hitachi High-Technologies Corporation, Jasco, Newport Corporation, Anton Paar GmbH, Texas Instruments Incorporated, Oxford Instruments et Renishaw PLC. Ces entreprises fabriquent et fournissent des spectromètres et d’autres accessoires associés à travers le monde.

En juillet 2018, Metrohm a acquis B&W Tek LLC, l’un des principaux fournisseurs de solutions de spectroscopie Raman basé aux États-Unis. L’acquisition visait à élargir le portefeuille de produits de spectroscopie portable de Metrohm pour répondre à un large domaine d’application, ce qui l’aide à renforcer sa position sur le marché.

En décembre 2016, Anton Paar GmbH a acheté une gamme de produits de spectroscopie Raman à BaySpec Inc. basée à San Jose, aux États-Unis, et a également concédé sous licence la technologie pour les produits Raman portables de SciAps Inc. basée dans le Massachusetts, aux États-Unis. Les deux instruments ont été mis en œuvre et développés dans un nouveau département de produits chez Anton Paar OptoTec GmbH à Seelze, en Allemagne. L’achat de spectromètres Raman et du microscope Raman visait à entrer dans le domaine de la spectroscopie moléculaire.

Le marché mondial des spectromètres portables a été segmenté en fonction du type, de l’application et de la région.

Sur la base du type, le marché mondial des spectromètres portables est segmenté en NIR, FTIR, Raman et autres spectromètres similaires. Le sous-segment des spectromètres Raman représente la plus grande part du segment des types en raison de l’adoption précoce de ces instruments et de leur utilisation actuelle dans les laboratoires de recherche et de sciences de la vie. Un spectromètre proche infrarouge (NIR) est un instrument d’analyse qui examine les matériaux pharmaceutiques, chimiques et médicaux en vrac. Ces spectromètres offrent une longueur d’onde spectrale allant de 800 à 2 500 nm. Les spectromètres NIR utilisent des détecteurs à réseau de diodes de haute précision et des CCD au silicium ou au sulfure de plomb, qui sont généralement plus sensibles. Il est utilisé pour l’analyse compositionnelle, fonctionnelle et sensorielle des ingrédients, des intermédiaires et des produits finaux. Il fournit également des informations sur l’humidité, les protéines, les graisses et la teneur en amidon de l’échantillon. Ces spectromètres sont déployés dans les industries de l’alimentation humaine et animale, de l’agriculture, des produits laitiers, de la pharmacie et de la chimie, car ces industries fabriquent des produits spécifiques aux clients et se concentrent sur l’augmentation de la production et de la rentabilité des usines.

Sur la base de l’application, le marché mondial des spectromètres portables a été segmenté en sciences de la vie, chimie des matériaux, alimentation et agriculture, tests environnementaux, découverte de médicaments, criminalistique, nanotechnologie et autres. Le sous-segment des sciences de la vie détient la plus grande part du segment des applications et devrait enregistrer un TCAC de 11,99 % au cours de la période de prévision. Les spectromètres sont couramment utilisés dans la plupart des laboratoires des sciences de la vie pour l’identification et la mesure de composés organiques et inorganiques dans une vaste gamme de produits et de procédés. Par exemple, la spectroscopie est utilisée comme outil analytique dans les laboratoires d’enseignement de premier cycle et de troisième cycle en sciences de la vie pour des études telles que la quantification des acides nucléiques, les tests de protéines et les mesures de densité de culture cellulaire. En outre, les spectrophotomètres sont utilisés dans la R&D en sciences de la vie pour étudier les impuretés dans l’élucidation des composés et de la structure des molécules organiques, effectuer l’analyse quantitative des substances et déterminer le poids moléculaire des substances. Les progrès technologiques dans les spectromètres tels que le développement d’instruments à haut débit, les capacités d’échantillonnage de microvolumes, la miniaturisation et l’automatisation de l’échantillonnage sont également susceptibles de stimuler la croissance de ce marché.

Comme indiqué par les rapports, en fonction des paramètres régionaux, le marché mondial des spectromètres pratiques est séparé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. À l’heure actuelle, l’Amérique du Nord domine le marché global des spectromètres polyvalents, et on compte sur elle pour poursuivre sa situation actuelle au cours de la période de calcul. En raison des utilisations importantes adoptées par les législateurs et les associations d’entreprises dans l’amélioration de ces instruments, la région a acquis la part la plus élevée du gâteau pour les spectromètres polyvalents.

De plus, la présence de producteurs notables, tels que Agilent Technologies et de grands laboratoires d’examen, contribue à l’avancement du marché mondial des spectromètres portables. De plus, une zone de nourriture et de boissons décente dans l’espace produit une exigence critique pour un large éventail de spectromètres de différents types.

