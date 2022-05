Analyse régionale du marché de l’externalisation des services bancaires cellulaires, profils des acteurs clés et perspectives d’avenir 2027

Aperçu du marché Les

tissus, les lignées cellulaires et les cellules sont testés, caractérisés, stockés et collectés par l’industrie de l’externalisation des services bancaires cellulaires. Ces activités sont menées pour aider à la production de produits biopharmaceutiques ainsi qu’aux activités de recherche et développement, garantissant des effets secondaires minimes et une grande efficacité. La technique de conservation des cellules implique initialement des cellules proliférantes, qui se multiplient ensuite en un grand nombre de cellules identiques, qui sont ensuite stockées dans des cryotubes pour une utilisation future. La production de la médecine régénérative repose essentiellement sur l’utilisation des cellules. Au cours de la période de projection de 2021 à 2027, le marché de l’externalisation des services bancaires cellulaires devrait atteindre 9476,9 millions USD, avec une croissance à un TCAC de 15,6%.

Tendances du marché

Au cours de la période de prévision, le Le marché de l’externalisation des services bancaires cellulaires devrait augmenter en raison de l’augmentation du nombre de banques cellulaires dans le monde. Un autre facteur qui devrait stimuler la croissance du marché est le nombre croissant d’applications de produits à base de cellules pour la recherche et la thérapeutique. En outre, une augmentation du nombre de start-ups axées sur les thérapies cellulaires et la production de vaccins devrait stimuler l’expansion du marché. De même, l’importance croissante accordée à la médecine régénérative et personnalisée devrait alimenter la croissance de l’industrie de l’externalisation des services bancaires cellulaires. En raison d’une infrastructure de soins de santé bien établie, de vastes populations de patients et de dépenses de santé importantes, plusieurs entreprises clés se concentrent sur l’adaptation de produits et de services aux marchés américain et européen. Il n’y a pas de banques publiques de sang de cordon en Afrique, et l’importation d’unités de sang de cordon d’autres pays est d’un coût prohibitif pour la plupart des patients. Avec l’avantage du premier sur le marché, le lancement de filiales dans les régions en développement peut être avantageux.

De plus, à mesure que la prévalence des maladies liées à l’oncologie et d’autres maladies chroniques infectieuses augmente, la R&D en cytologie, dans laquelle les banques de cellules jouent un rôle clé, devrait se développer. Au cours de la période projetée, la R&D pour la commercialisation de nouvelles procédures de caractérisation et de cryoconservation devrait augmenter considérablement le potentiel commercial rentable.

Les inquiétudes concernant le partage d’informations cliniques cruciales découvertes au cours du processus de sélection des donneurs, ainsi que les problèmes liés aux techniques utilisées pour obtenir une autorisation éclairée des donneurs potentiels de sang de cordon, limitent l’expansion de l’activité d’externalisation des services bancaires cellulaires.

Dynamique concurrentielle

Les principaux acteurs du marché sont CordLife (Singapour), Cleancells (France), Charles River Laboratories (États-Unis), BSL Bioservice (Allemagne), BioReliance (États-Unis), Sartorius (Allemagne), Covance (États-Unis), LifeCell International Pvt . Ltd. (Inde), Goodwin Biotechnology Inc. (États-Unis), GlobalStem Inc. (États-Unis), Cryo-Cell International Inc. (États-Unis), Lonza (Suisse), PX’TherapeuticsSA (France), Wuxi Apptec (Chine) et la SGS Life Sciences (Suisse).

Analyse segmentaire

Le marché mondial de l’externalisation des services bancaires cellulaires est divisé en trois catégories : banque, cellulaire et application.

Le marché a été classé en trois catégories en fonction du type de banque : banque de cellules maîtresses, banque de cellules de travail et banque de cellules virales. En raison de son utilité généralisée, le master cell banking devrait détenir la plus grande part de marché sur le marché mondial de l’externalisation des services bancaires cellulaires.

Le marché de l’externalisation des services bancaires cellulaires a été divisé en banque de cellules souches et banque de cellules non souches en fonction du type de cellule. En raison de ses utilisations croissantes en médecine régénérative, le secteur des banques de cellules souches devrait avoir la plus grande part de marché en 2021.

Le stockage des banques de cellules, la préparation des banques de cellules et la caractérisation et les tests des banques sont les segments d’application du marché de l’externalisation des banques de cellules.

Aperçu régional

L’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le reste du monde sont les régions qui composent le marché.

En raison des taux d’adoption plus élevés de nouvelles technologies pour la fabrication de vaccins et d’anticorps thérapeutiques, l’Amérique du Nord devrait avoir la plus grande part de marché en 2021. De plus, la présence de diverses entreprises biopharmaceutiques dans la région devrait stimuler l’externalisation des banques de cellules. marché en Amérique du Nord vers de nouveaux sommets dans un proche avenir. L’Amérique du Nord est également susceptible d’être un marché lucratif en raison du grand nombre d’initiatives de recherche et développement liées à la recherche cytologique pour la protéomique, la génomique et le développement de médicaments et de vaccins actuellement en cours dans la région. La demande croissante de vaccins et de produits biopharmaceutiques devrait stimuler la croissance de cette région.

La prévalence croissante de la leucémie dans les pays européens est susceptible de faire progresser l’industrie de l’externalisation des services bancaires cellulaires de la région. En outre, le marché de l’externalisation des services bancaires cellulaires de la région bénéficie d’une augmentation du nombre d’essais cliniques et d’associations dédiées à la découverte d’un remède contre les maladies incurables.

Le marché de l’externalisation des services bancaires cellulaires en Asie-Pacifique devrait se développer au rythme le plus rapide en raison de la prévalence accrue des maladies hématologiques, de la croissance des établissements de santé et du soutien croissant à l’utilisation des thérapies à base de cellules souches. En outre, l’expansion devrait être alimentée par une augmentation du nombre d’initiatives gouvernementales favorables aux investissements en biotechnologie. De plus, la recherche et le développement continus pour le traitement du cancer et la préservation de la fertilité contribuent à alimenter la demande de services bancaires cellulaires.

