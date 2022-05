Opportunités du marché de la transformation en aval, principaux acteurs clés, public cible et prévisions jusqu’en 2027

Faits saillants du marché

Selon l’analyse MRFR, le marché mondial de la transformation en aval devrait enregistrer un TCAC d’environ 16,09 % de 2021 à 2027 et détenir une valeur d’environ 61 174,53 millions USD d’ici 2027.

Le traitement en aval fait référence à la série d’opérations nécessaires pour obtenir des produits protéiques purs et homogènes à partir de matériaux biologiques tels que des cellules, des fluides de culture tissulaire ou des tissus végétaux. Il existe une forte demande pour les produits finaux extraits par traitement en aval, en raison des applications croissantes dans les produits biopharmaceutiques. Ainsi, le marché de la transformation en aval devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision.

De nombreux acteurs du marché dominent le marché mondial de la transformation en aval. Les principaux acteurs sont impliqués dans des accords stratégiques, des lancements et développements de nouveaux produits, des coentreprises, des partenariats, des collaborations, des fusions et acquisitions, une expansion géographique pour maintenir leurs positions sur le marché. Par exemple, en mars 2021, Thermo Fisher Scientific, Inc. (États-Unis) a annoncé que plus plus de 600 millions USD seraient investis pour étendre ses capacités de production de biotraitement jusqu’en 2022 afin de répondre aux demandes à court terme liées au COVID-19 ainsi qu’aux efforts à long terme pour améliorer les nouveaux vaccins et produits biologiques pour d’autres conditions.

Acteurs clés

Certains des acteurs clés du marché mondial de la transformation en aval sont Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis), Sartorius Stedim Biotech SA (France), Merck Millipore (Allemagne), Danaher Corporation (États-Unis), 3M Company (États-Unis), Boehringer Ingelheim (Allemagne), Lonza Group AG (Suisse), Eppendorf AG (Suisse), Corning Incorporated (États-Unis) et Asahi Kasei Corporation (Japon).

Segmentation

Le marché mondial du traitement en aval a été segmenté en technique, produit, application et utilisateur final.

Par technique, le marché a été séparé en rupture cellulaire, séparation solide-liquide, clarification/concentration, techniques de purification en aval et formulation. Le segment des techniques de purification est en outre sous-segmenté en échange d’ions, échange d’affinité, interaction hydrophobe, chromatographie d’exclusion de taille et autres. Le segment des techniques de purification détenait une part importante du marché en 2020, car il constitue l’une des étapes essentielles du traitement en aval et présente une forte différenciation des produits.

Sur la base du produit, le marché mondial du traitement en aval a été classé en colonnes et résines de chromatographie, filtres, adsorbeurs à membrane et autres. Les colonnes de chromatographie et la résine sont l’un des produits les plus largement utilisés et sont estimées être le segment le plus important en 2020.

Sur la base des applications, le marché du traitement en aval est segmenté en production d’antibiotiques, production d’hormones, production d’anticorps, production de vaccins, etc. La production d’antibiotiques est l’une des applications vitales en raison de l’augmentation des maladies infectieuses. De plus, la pandémie en cours a créé une énorme demande de production de vaccins dans le monde, ce qui soutient davantage la croissance du marché.

En fonction de l’utilisateur final, le marché de la transformation en aval est segmenté en fabricants biopharmaceutiques, organisations de fabrication sous contrat et autres. Le segment des fabricants biopharmaceutiques détenait la plus grande part de marché en 2020 en raison de l’augmentation des activités de R&D et de la production de produits biologiques à grande échelle, ainsi que de l’industrie biopharmaceutique en croissance rapide.

Analyse régionale

Par région, l’Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial de la transformation en aval, en raison d’organisations de recherche bien établies impliquées dans des activités de recherche, de la présence d’un nombre élevé d’organisations de fabrication sous contrat (OCM) et de la présence d’un grand nombre de entreprises pharmaceutiques et biopharmaceutiques. De plus, la hausse des investissements en R&D des acteurs publics et privés du secteur de la santé tire davantage la croissance du marché.

D’autre part, le marché européen de la transformation en aval est tiré par l’augmentation des dépenses de R&D des sociétés biopharmaceutiques, l’augmentation des investissements dans le secteur de la R&D et la présence d’acteurs clés du marché. Par exemple, en novembre 2019, Thermo Fisher Scientific, Inc. (États-Unis) a annoncé qu’il investissait près de 24 millions de dollars dans son site écossais pour étendre ses capacités mondiales de bioproduction avec une capacité supplémentaire de fabrication de liquides à grand volume pour les milieux de culture cellulaire.

L’Asie-Pacifique devrait être le marché à la croissance la plus rapide de la région au cours de la période d’évaluation en raison de la croissance et de l’amélioration des infrastructures de santé, de la création d’organismes de recherche et de l’augmentation des investissements dans la biotechnologie. En outre, des facteurs tels que les investissements croissants des principaux acteurs du marché et le développement rapide du secteur pharmaceutique et biopharmaceutique dans la région stimulent davantage le marché. Par exemple, en avril 2021, Asahi Kasei Corporation, un fournisseur de solutions pour l’industrie de la fabrication de produits biologiques, a étendu ses activités en Chine avec le lancement d’Asahi Kasei Bioprocess (Shanghai) Co., Ltd (AKBC). Le lancement d’AKBC facilite l’expansion des activités en Chine en localisant la gestion des stocks et le traitement des commandes pour des délais de livraison plus courts.

En outre, la croissance du marché dans le reste du monde est attribuée au secteur de la biotechnologie en plein essor et aux progrès des techniques chromatographiques dans la région.

