Taille, part, facteurs de croissance, paysage concurrentiel et prévisions jusqu’en 2027 du marché des dispositifs médicaux connectés

La nécessité de mettre en place des systèmes de surveillance des patients valables et fiables est un facteur majeur qui guide actuellement le développement du marché. De plus, le niveau accru de détection des maladies chroniques et des facteurs de risque devrait encore accélérer le développement du marché au cours de la période de prévision. On estime que le taux d’approbation accéléré du marché des appareils connectés profitera à l’expansion du marché des dispositifs médicaux connectés dans la période à venir.

Le besoin accru de communiquer avec les patients pour surveiller leur santé de manière régulière entraîne également le besoin d’appareils connectés. Des rapports qui examinent l’industrie des dispositifs médicaux ont été proposés par Market Research Future, qui produit des rapports sur les secteurs verticaux de l’industrie qui évaluent le développement et les opportunités du marché. Le marché devrait augmenter sa part de marché avec un TCAC positif dans les années à venir.

Obtenez un exemple de rapport @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/676

Les concurrents distingués sur le marché des dispositifs médicaux connectés sont Medtronic Plc, OMRON Corporation, Philips Healthcare, GE Healthcare, Inc., iHealth Labs (filiale d’Andon Health), Fitbit, Inc ., Johnson & Johnson, Boston Scientific Corporation, F. Hoffmann-La Roche, St. Jude Medical, Inc. (Abbott), McKesson Corporation, AgaMatrix, Inc., Dexcom, Polar Electro et Aerotel Medical Systems Ltd.

Analyse régionale détaillée

La revue régionale du marché des dispositifs médicaux connectés observe que la région Amériques est susceptible de gouverner le marché mondial des dispositifs médicaux associés. La prévalence croissante des maladies récurrentes, la connaissance croissante des dispositifs médicaux connectés, les politiques prometteuses des autorités réglementaires et gouvernementales, la mise en œuvre de technologies de plus en plus avancées et les stratégies déterminées mises en œuvre par les principaux acteurs du marché encouragent la croissance du marché. Le marché de la région européenne devrait être le prochain marché principal des dispositifs médicaux connectés. Le développement du marché dans cette région peut être attribué au soutien du gouvernement et au soutien du secteur de la santé lié à la croissance de la recherche et du développement. Par ailleurs, la montée en puissance de la notoriété des dispositifs médicaux connectés contribue au développement du marché dans cette région. La région Asie-Pacifique devrait afficher une croissance raisonnable du marché des dispositifs médicaux connectés au cours de la période à venir en raison de l’apparition croissante de maladies chroniques, de l’augmentation des investissements dans les soins de santé et de la recrudescence de la mise en œuvre de nouvelles technologies médicales dans la région. Le marché de la région Moyen-Orient et Afrique devrait être responsable de la part minimale du marché des dispositifs médicaux connectés en raison d’un secteur de la santé faible, d’un manque d’expertise technique et d’installations médicales démunies.

Analyse segmentaire

L’examen des segments du marché des dispositifs médicaux connectés a été effectué sur la base du dispositif, du produit, de l’application, de la région et de l’utilisateur final. Sur la base du produit, le marché des dispositifs médicaux connectés a été segmenté en pompe à insuline, dispositifs de surveillance ECG, moniteur BP, moniteur de glucose, GPS portable, oxymètre de pouls, moniteur de fréquence cardiaque, pilulier intelligent, etc. Le segment des appareils a été divisé en appareils portables et non portables. La segmentation du marché basée sur les applications comprend les services de consultation et de diagnostic, la surveillance à distance, les services de traitement, les services de fitness et de bien-être. Sur la base de l’utilisateur final, le marché des dispositifs médicaux retraités a été segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, centres de chirurgie ambulatoire, établissements de soins à domicile/surveillance, etc. En fonction de la région, le marché des dispositifs médicaux connectés est segmenté en Asie-Pacifique, en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

Parcourir les détails complets du rapport @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/connected-medical-devices-market-676

Rapport connexe

dispositifs d’urologie Marché

du dosage des cellules souches Marché des

logiciels d’entreprise de santé Marché des

médicaments d’

immunothérapie Marché des médicaments d’immunothérapie

À propos de nous :

Market Research Future (MRFR), permet aux clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à Cooked Research Report (CRR), Half-Cooked Research Reports (HCRR), Raw Research Reports (3R), Continuous-Feed Research (CFR) , et Services d’études de marché et de conseil.

Contactez-nous :

Market Research Future (qui fait partie de Wantstats Research and Media Private Limited),

99 Hudson Street, 5Th Floor, New York,

New York 10013,

États-Unis d’Amérique