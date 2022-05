Médicaments contre l’ostéoporose Taille, part, facteurs de croissance, paysage concurrentiel et prévisions 2027

jusqu’enune étude détaillée. L’urbanisation en plein essor et les progrès technologiques peuvent avoir beaucoup à voir avec le monde en progrès, mais ils ont aussi des effets négatifs. L’ostéoporose est l’un de ces effets secondaires du mode de vie en évolution rapide et le gonflement du marché des médicaments contre l’ostéoporose en est le résultat direct. Le marché est sur le point d’assister à un TCAC modéré de 4,7 % au cours de la période de prévision.

Moteurs et contraintes :

L’ostéoporose suit une carte génétique en ciblant les personnes. Les Caucasiens sont plus sensibles à l’ostéoporose, et viennent ensuite les Asiatiques. Alors que les Africains sont les moins nombreux à souffrir de cette maladie. Parallèlement à ce préjugé sexiste, une augmentation de la population gériatrique, de l’alcoolisme et du tabagisme, la prévalence de diverses maladies telles que le cancer, les maladies auto-immunes, la thalassémie, les troubles hormonaux et hormonaux affectent également l’état osseux de la masse.

L’adoption d’un mode de vie sédentaire déclenché par les pressions liées au travail et les progrès technologiques est également l’un des principaux moteurs de la marché des médicaments contre l’ostéoporose. De plus, les femmes sont plus sujettes à cette maladie. Cela a donné lieu à une prise de conscience et à une prise de conscience technologique et médicale qui a également donné au marché une impulsion indispensable.

Cependant, les médicaments vedettes perdant leurs brevets, les médicaments génériques pénétrant le marché et créant des fragments sur le marché, et les effets secondaires des thérapies actuelles peuvent entraver la croissance du marché. Mais les patients réalisent maintenant rapidement son importance et comment cela peut entraîner d’autres dommages tels que des fractures de la hanche qui ramèneront le vent en faveur du marché.

Obtenez un exemple de rapport @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/2479

Tableau de bord du marché :

Le marché est principalement tiré par les fusions et acquisitions. Par exemple, Novartis a récemment acquis AveXis, Inc. D’autre part, F. Hoffmann La Roche Ltd. a conclu un accord avec Foundation Medicine concernant une fusion définitive.

Certains des principaux acteurs de ce marché sont Eli Lilly and Company, Merck & Co., Novartis International AG, Amgen Inc., F. Hoffmann La Roche Ltd., Pfizer Inc., Novo Nordisk, Teva Pharmaceutical Industries Ltd. et autres.

Segmentation:

Le marché mondial des médicaments contre l’ostéoporose peut être segmenté par classe de médicaments, voie d’administration et sexe.

Par classe de médicaments, le marché peut être segmenté en bisphosphonates, calcitonines, modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERMS), hormone parathyroïdienne (PTH) et autres. Les bisphosphonates dominent actuellement le marché. Le médicament est le médicament le plus couramment prescrit, ce qui lui permet de capturer près de la moitié du marché.

Sur la base de la voie d’administration, le marché comprend les oraux, les injectables et autres.

Basé sur le sexe, le marché comprend des hommes et des femmes. Cependant, les femmes sont plus sujettes à cette maladie. Selon les études de la Fondation internationale contre l’ostéoporose (IOF), dans le monde, plus d’un milliard de femmes souffrent désormais de la maladie.

Analyse régionale :

Le marché mondial des médicaments contre l’ostéoporose couvre les Amériques, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC) et le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA).

Les Amériques ont le plus grand marché en raison d’une population gériatrique croissante et d’une configuration de soins de santé avancée. De plus, les politiques de remboursement sont assez conviviales pour les patients, ce qui entraîne la croissance du marché. Les gens ici sont plus conscients des conséquences, c’est pourquoi ils préfèrent agir en temps opportun. Par conséquent, le marché fait boule de neige.

L’Europe est la deuxième sur le marché et le secteur de la santé technologiquement avancé s’avère être une aubaine pour le marché. Le nombre croissant de personnes disposant d’un revenu disponible et de politiques de remboursement faciles agissent comme un stimulant du marché.

L’APAC vient ensuite où la Chine et l’Inde devraient jouer un rôle important. Ces deux pays ont une base de population énorme et le marché profite beaucoup de leur secteur de la santé très bien structuré.

La MEA s’attend à la moindre croissance. Le secteur de la santé n’est pas si développé et les gens agissent comme des ignorants. Les politiques de remboursement ne sont pas si bien formées. Ce sont des facteurs qui freinent le marché.

Parcourir les détails complets du rapport @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/osteoporosis-drugs-market-2479

À propos de nous :

Market Research Future (MRFR), permet aux clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à Cooked Research Report (CRR), Half-Cooked Research Reports (HCRR), Raw Research Reports (3R), Continuous-Feed Research (CFR) et Market Research & Consulting Services.

Contactez-nous :

Market Research Future (qui fait partie de Wantstats Research and Media Private Limited),

99 Hudson Street, 5Th Floor, New York,

New York 10013,

États-Unis d’Amérique

Plus Rapport connexe

pneumonie associée au ventilateur Marché

des suppléments de santé Marché

du diagnostic du cancer Marché de la

thérapie par anticorps monoclonaux Marché de la

colite ulcéreuse