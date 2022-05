Taille du marché du syndrome de Dravet, acteurs clés, tendances, prévisions concurrentielles et régionales jusqu’en 2027

Le syndrome de Dravet est un trouble épileptique rare affectant les nourrissons. Le patient a des convulsions qui sont déclenchées par des températures élevées ou de la fièvre. Elle est également connue sous le nom d’épilepsie myoclonique sévère du nourrisson (SMEI). Selon le National Center for Advancing Sciences, près de 15 à 25 % des cas de ce trouble ont des antécédents familiaux de convulsions fébriles ou d’épilepsie. Le rapport sur le marché mondial du syndrome de Dravet par Market Research Future (MRFR) a été compilé par un mélange de recherches primaires et secondaires.

Aperçu du

marché Le marché du syndrome de Dravet devrait augmenter sa valorisation à 8,5% CAGR au cours de la période de prévision. L’augmentation constatée des dépenses de santé pour la recherche et le développement (R&D) et le développement de nouvelles thérapies sont les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché. Parmi les autres moteurs majeurs figurent les politiques de remboursement offrant une couverture des maladies rares, l’amélioration du cadre réglementaire et les besoins médicaux non satisfaits des patients.

les symptômes du syndrome de dravet, les effets des médicaments, la faible sensibilisation à la maladie et la faible planification des soins de santé dans les pays à revenu faible et intermédiaire sont quelques-unes des contraintes qui peuvent entraver la croissance du marché.

Perspectives de concurrence

Ovid Therapeutics, OPKO Health Inc., Zogenix, Inc, Biocodex, Biscayne Neurotherapeutics, Takeda Pharmaceutical Company Limited, Sage Therapeutics, Xenon Pharmaceuticals, INSYS THERAPEUTICS, INC., Epygenix Therapeutics, Inc., Thermo Fisher Life Technologies, PTC Therapeutics, GW Pharmaceuticals, plc et Cyberonics, Inc. sont les principaux acteurs du marché mondial du syndrome de Dravet.

Segmentation

Le marché mondial du syndrome de Dravet est segmenté en fonction du type de crises, du diagnostic, du traitement et de la gestion, et de l’utilisateur final.

Sur la base du type de crises, il est classé en crises myocloniques, crises atoniques, crises partielles, crises d’absence, crises cloniques toniques, crises photosensibles et autres.

Sur la base du diagnostic, il est segmenté en imagerie par résonance magnétique (IRM), électroencéphalographie (EEG), test SCN1A et autres.

Sur la base du traitement et de la gestion, le marché est segmenté en médicaments antiépileptiques, régime cétogène, stimulation du nerf vague (VNS) et autres. Le segment des antiépileptiques est en outre classé en clobazam, Stiripentol, valproate de sodium et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial du syndrome de Dravet est segmenté en sociétés pharmaceutiques, hôpitaux, laboratoires de diagnostic, instituts universitaires et de recherche, etc.

Analyse régionale

Les Amériques, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Asie-Pacifique (APAC) sont les principaux segments selon la région.

Les Amériques sont supposées dominer le marché mondial jusqu’en 2023 en raison de l’augmentation du budget de la santé par les gouvernements de la région pour le bien-être de leurs patients. La présence d’un grand nombre d’acteurs et le développement continu de médicaments grâce aux essais cliniques en cours sont d’autres moteurs de la région.

L’Europe, en revanche, peut bénéficier d’une demande massive grâce au soutien des gouvernements à la recherche et au développement et aux initiatives qu’ils prennent pour améliorer les polices d’assurance remboursement existantes.

La région APAC connaîtra probablement la croissance la plus rapide en raison des développements dans les technologies de la santé, des développements de médicaments entrepris par des organisations de recherche sous contrat et d’un grand bassin de patients. Les dépenses de santé importantes sont un indicateur de la croissance du marché mondial du syndrome de Dravet dans la région. Selon l’Institut australien de la santé et du bien-être, les dépenses de santé en Australie étaient de 170,4 milliards en 2015-2016.

