Stratégie de développement du marché du système d’appel infirmier, plans futurs, paysage concurrentiel et tendances par prévision 2027

Le marché mondial du système d’appel infirmier devrait croître de manière significative au cours de la période de prévision. On estime que le marché mondial des systèmes d’appel infirmier devrait enregistrer un TCAC d’environ 9,5 % au cours de la période de prévision de 2018 à 2023. Les systèmes d’appel infirmier visent à alerter les infirmières en cas d’urgence médicale ou lorsque les patients ont besoin de soins. Ces systèmes sont également utilisés pour suivre un patient en particulier dans les résidences-services ou les maisons de retraite ou sont utilisés pour donner un signal d’une situation probable en cas de services ambulatoires.

De nombreux facteurs tels que la croissance de la population gériatrique et la complexité croissante des opérations hospitalières devraient stimuler la croissance du marché.

De plus, les investissements favorables du gouvernement dans les soins de santé et la demande croissante de meilleures avancées technologiques stimulent la croissance du marché. Cependant, une réglementation gouvernementale stricte et le coût énorme de l’installation peuvent entraver la croissance du marché au cours de la période d’évaluation.

Certains acteurs de l’industrie proposent des équipements intégrés, dans lesquels les données des patients peuvent être facilement stockées et récupérées. En février 2015, Rauland Borg Corporation a lancé un appareil appelé répondeur AllTouch, qui offre marché du système d’appel infirmier avec dossiers médicaux électroniques. Le matériel d’appel infirmier a évolué au fil du temps grâce à un meilleur suivi des patients. Les membres du personnel peuvent communiquer directement avec les patients pour les aider et fournir les soins requis, réduisant ainsi le besoin de visiter les lits des patients pour des besoins mineurs. Cela peut éliminer la fatigue et augmenter l’efficacité du flux de travail du préposé.

Analyse concurrentielle :

Certaines des principales entreprises du marché mondial des systèmes d’appel infirmier comprennent Honeywell International Inc., Austco Communication Systems Pty Ltd., Hill-Rom Services Inc., Johnson Controls ., Ascom, CSINC, STANLEY Healthcare, AMETEK, Inc., West-Com Nurse Call System, Inc, Cornell Communications, Azure Healthcare, Jeron Electronic Systems Inc., BEC Integrated Solutions, LLC, Vigil Health Solutions Inc. et Systems Technologies .

Segmentation :

Le marché des systèmes d’appel infirmier est segmenté en fonction du type, des applications, de la technologie, des utilisateurs finaux et de la région.

En fonction du type, le marché est divisé en systèmes de communication intégrés d’infirmière, boutons d’appel d’infirmière, interphones d’appel d’infirmière, systèmes mobiles d’appel d’infirmière, et autres.

Par technologie, le marché est segmenté en systèmes sans fil et systèmes filaires.

Sur la base des applications, le marché est segmenté en alarmes, urgence médicale, gestion des flux de travail et autres.

Sur la base des utilisateurs finaux, il est segmenté en centres de vie assistée, hôpitaux et maisons de retraite, centres de soins ambulatoires et autres. Parmi ceux-ci, le segment des hôpitaux et des maisons de retraite devrait être le principal actionnaire de la part de marché globale. La croissance du segment est principalement attribuable au nombre croissant d’hôpitaux publics et privés.

Analyse régionale: Au

niveau régional, le marché du système d’appel infirmier est segmenté en la Amériques, Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique. Parmi ceux-ci, les Amériques devraient dominer le marché des systèmes d’appel infirmier en raison de la demande plus rapide de technologies plus récentes et de la mise à niveau des systèmes d’appel infirmier dans la région. De plus, la croissance de la population gériatrique et l’augmentation du financement pour une meilleure infrastructure de soins de santé dans la région. En plus de cela, on estime que l’Europe occupe la deuxième position de leader sur le marché en raison d’un secteur de la santé bien développé et d’investissements pour un nombre croissant d’hôpitaux.

L’Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide du marché en raison du développement des établissements de santé dans les économies en développement et de l’augmentation de la population vieillissante. Selon un rapport publié par Silver Eco en octobre 2017, au Japon, 27,7 personnes sont âgées ou âgées.

