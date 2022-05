Taille du marché des soins de santé à domicile, croissance, demande, opportunités et prévisions du marché jusqu’en 2027

Portée

du marché d’ici 2027. Selon les analystes du marché, le marché mondial devrait connaître une croissance en raison de facteurs tels que les progrès technologiques dans les équipements de soins de santé et de diagnostic ainsi que les initiatives gouvernementales encourageant les soins à domicile.des coûts des soins de santé au cours de la période de prévision 2020 à

2027.

augmentation Le marché des soins de santé à domicile peut être attribué à des facteurs tels que ; l’adoption de technologies de pointe dans les équipements de santé et de diagnostic et l’introduction d’initiatives par les gouvernements pour encourager les solutions de soins à domicile. Au contraire, le marché des soins de santé à domicile devrait faire face à des défis et des contraintes en raison de l’augmentation de la sécurité des patients et des coûts élevés des soins de santé. Cependant, l’expansion de la population gériatrique en peut soutenir la hausse du marché dans les années à venir.

Paysage concurrentiel du marché des soins de santé

Parmi les entreprises réputées qui opèrent sur le marché des soins de santé à domicile figurent Abbott (États-Unis), Koninklijke Philips NV (Pays-Bas), Fresenius SE & Co KGaA ( Allemagne), F. Hoffmann-La Roche AG (Suisse), GE Healthcare (États-Unis), A&D Company (Japon), B. Braun Melsungen AG (Allemagne), McKesson Corporation (États-Unis), Omron Corporation (Japon), Becton Dickinson Company (États-Unis), LG Electronics (Corée du Sud), Medtronic PLC (États-Unis), Apple (États-Unis), Kinnser Software (États-Unis) et 3M (États-Unis) et autres. Des acteurs éminents sont engagés dans le lancement de nouveaux produits et la conclusion de partenariats sur le marché mondial et pour élargir leur base de consommateurs.

Analyse sectorielle du marché

des soins de santé à domicile L’étude du segment du marché des soins de santé à domicile est basée sur le produit, le logiciel et le service.

Par produits, les segments de l’étude de marché des soins de santé à domicile sont les produits de dépistage, thérapeutiques et de test et de surveillance. Le segment de la thérapeutique et des tests est sous-segmenté en équipement de thérapie respiratoire, équipement de dialyse, dispositifs d’administration d’insuline, équipement IV et produits de soin des plaies, entre autres. Le segment des produits de surveillance est sous-segmenté en moniteurs d’événements, holter, moniteurs d’apnée du sommeil, oxymètres de pouls et moniteurs de fréquence cardiaque, tensiomètres, moniteurs de glycémie et appareils de surveillance du cholestérol, entre autres.

Par logiciel, l’étude de marché des soins de santé à domicile est segmentée en solutions de soins palliatifs, logiciels d’agence, solution de télésanté et systèmes de gestion clinique. Le segment des solutions de télésanté peut croître à un rythme de croissance élevé au cours des années à venir.

Par services, le marché mondial des soins de santé à domicile est segmenté en services de soins non qualifiés, services infirmiers qualifiés, services de thérapie de réadaptation, services d’inhalothérapie, services de soins de grossesse par perfusion et services de thérapie. L’expansion des services d’inhalothérapie pour soutenir le marché.

Évaluation régionale du marché des soins de santé à domicile

Les préoccupations croissantes concernant l’authenticité et la sécurité des traitements encouragent les innovations qui peuvent influencer le des soins de santé à domicile intelligents dans différentes régions du monde. Le rapport d’étude de marché révèle que les entreprises du marché mondial des soins de santé à domicile peuvent être soutenues par de nouvelles sources de revenus utilisées par les principaux acteurs du marché et par l’augmentation des investissements sur la période de prévision. L’analyse régionale du marché est répartie entre autres en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. Selon une étude de marché, le marché des soins de santé à domicile devrait connaître une croissance considérable dans les segments logiciels, produits, services et régions. Le marché des soins de santé à domicile en Amérique du Nord couvre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Les entreprises présentes sur ce marché régional sont profilées pour leurs stratégies et présentées en détail dans ce rapport de marché. Le marché de la santé à domicile dans la région européenne couvre l’Allemagne, l’Italie, la France et le Royaume-Uni. En outre, le rapport d’étude de marché offre des détails sur la région APAC qui s’étend sur la Chine, le Japon, l’Inde, l’Australie et d’autres. Le marché actif dans d’autres parties du monde, telles que; Moyen-Orient, Brésil et Afrique, d’autres sur le marché de la santé à domicile sont également étudiés.

