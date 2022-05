Analyse du marché de la néphropathie diabétique, taille mondiale, part, croissance du secteur, perspectives régionales, prévisions jusqu’en 2027

Le marché mondial de la néphropathie diabétique devrait atteindre une valorisation gigantesque en affichant un TCAC de 5,2 % de 2018 à 2023 (période de prévision). Cela peut être attribué à l’augmentation des cas d’obésité et de diabète. L’immense demande de tests de diagnostic et d’imagerie tels que la biopsie rénale, les analyses de sang, les analyses d’urine, les tomodensitogrammes et les IRM peut alimenter la demande du marché. Selon l’Organisation mondiale de la santé, les patients atteints de maladies chroniques ont atteint un sommet de 35 millions dans le monde.

La néphropathie diabétique, connue sous le nom de maladie rénale diabétique (DKD), est une maladie rénale fréquemment rencontrée chez les patients atteints de diabète de type 1 et de type 2. La prévalence élevée du diabète dans le monde a abouti à des comorbidités liées au diabète. Elle peut provoquer une néphropathie qui nécessiterait une dialyse ou une greffe. Le Global la néphropathie diabétique de Market Research Future (MRFR) fournit une analyse quantitative et qualitative en énumérant les tendances, les facteurs et les contraintes avec de nombreux chiffres et statistiques pour étayer les preuves.

Les progrès technologiques en imagerie diagnostique et l’accent mis sur le diagnostic précoce pour la prévention des maladies sont d’autres moteurs du marché. L’expansion du secteur de la santé et la disponibilité de ces tests dans des hôpitaux et des cliniques réputés peuvent donner de la crédibilité à la tendance. Le nombre croissant d’essais cliniques menés pour tester le succès des médicaments pour inhiber la progression de la DKD peut ouvrir de nouvelles voies de croissance. Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ACEi) sont connus pour avoir un succès modéré dans les essais cliniques avec un traitement par placebo pour réduire le risque de décès chez les patients diabétiques.

Mais les coûts élevés de ces tests d’imagerie peuvent constituer un défi pour la croissance du marché.

Perspectives concurrentielles

Bayer AG, Siemens AG, AbbVie Inc., Eli Lilly and Company, Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, Reata Pharmaceuticals, Inc., Pfizer Inc., Abbott, Merck & Co ., Inc., General Electric Company, Novartis AG, Sanofi et d’autres font partie des acteurs notables du marché mondial de la néphropathie diabétique. L’augmentation des investissements dans la recherche et le développement et la découverte de médicaments liés aux maladies rénales chroniques sont au centre des préoccupations de ces acteurs.

Analyse de segmentation

Le marché mondial de la néphropathie diabétique est segmenté par diagnostic, traitement, indication et utilisateur final.

Par diagnostic, il est segmenté en tests d’imagerie, tests d’urine, tests sanguins, tests de la fonction rénale et biopsie rénale. Par traitement, il est segmenté en dialyse rénale, médicaments et greffe. Par indication, il est segmenté en diabète 1 et diabète 2. Par utilisateur final, il est segmenté en instituts de recherche, hôpitaux et cliniques, centres de diagnostic et autres.

Analyse régionale L’

Europe, les Amériques, l’Asie-Pacifique (APAC) et le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) sont des régions couvertes par le rapport sur le marché de la néphropathie diabétique.

Les Amériques sont appelées à dominer le marché mondial jusqu’en 2023 en raison de l’accent mis sur les tests de diagnostic, la surveillance constante des niveaux d’insuline et la forte prévalence de l’insuffisance rénale chronique (IRC). Selon le US National Chronic Kidney Disease, près de 39 millions d’Américains souffraient d’IRC en 2019. Des niveaux de sensibilisation élevés peuvent stimuler la demande du marché régional. Ceci est illustré par l’American Diabetes Association pour la création de programmes parmi les diabétiques pour la gestion du diabète.

La région européenne est réputée être motivée par les tests de diagnostic rénal pour la population gériatrique, combinés à la demande de services de diagnostic. L’Allemagne est considérée comme l’une des plus grandes régions en raison des investissements dans les nouvelles technologies et des politiques de remboursement favorables. Une grande sensibilisation au diabète et à sa négligence qui peut causer des troubles rénaux est susceptible de stimuler le marché régional de la néphropathie diabétique.

