Taille, part, tendances, facteurs de croissance et perspectives régionales du marché des maladies rénales chroniques jusqu’en 2027

Market Research Future (MRFR) a publié un rapport sur la maladie rénale chronique mondiale qui prévoit un TCAC modéré de 5,2% au cours de la période d’évaluation de 2017 à 2023. L’augmentation des occurrences de maladies chroniques et la gravité des maladies rénales ont augmenté la demande d’une option de traitement efficace pour la maladie. Les causes des maladies chroniques sont souvent indiquées par le diabète, la polykystose rénale et l’hypertension artérielle, entre autres.

La prévalence croissante des maladies rénales et le nombre accru de procédures de biopsie ont entraîné une forte demande pour de nouvelles options de diagnostic et de traitement pour ces maladies chroniques. Le Global le marché des maladies rénales chroniques est devenu très concurrentiel avec l’entrée croissante de nouveaux acteurs sur le marché ; cela devrait stimuler la croissance au cours de la période de prévision. Les symptômes de la maladie rénale sont souvent négligeables dans les phases initiales, et ce type de maladie est largement qualifié de « maladie silencieuse », car la détection se produit souvent lorsque les maladies progressent vers un stade ultérieur. Cela a accru le besoin de mesures de diagnostic appropriées et stimule la croissance du marché.

L’augmentation des activités de R&D en matière de diagnostic et de traitement devrait offrir des opportunités de croissance du marché à l’avenir. De plus, les économies en développement offrent un champ de croissance plus large au cours de la période de prévision et devraient avoir un impact positif sur le marché.

Segmentation

du marché Le rapport du MRFR segmente le marché mondial des maladies rénales chroniques en fonction du diagnostic, du traitement, de l’indication et de l’utilisateur final. Par diagnostic, le marché est segmenté en test sanguin, test d’urine, test d’imagerie et biopsie rénale. Par traitement, le marché est segmenté en médicaments, dialyse et greffe de rein. Les médicaments sont en outre sous-segmentés pour inclure les inhibiteurs de l’ECA, les inhibiteurs des récepteurs de l’angiotensine-ii, les inhibiteurs calciques, les bêta-bloquants et les agents stimulant l’érythropoïèse.

À titre indicatif, le marché est segmenté en diabète de type 1 ou de type 2, hypertension artérielle, maladie rénale polykystique et autres. Par utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux et cliniques, centres de diagnostic et autres. À l’échelle mondiale, le marché est divisé entre les Amériques, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Analyse régionale

Les Amériques et l’Europe sont des marchés régionaux importants qui ont un schéma de croissance similaire. La croissance des dispositifs médicaux, la sensibilisation accrue aux maladies rénales et l’augmentation rapide des cas de maladies chroniques devraient stimuler la croissance dans ces régions. De plus, ils affichent une forte demande de nouvelles méthodes et options de traitement. Les opportunités pour ces marchés sont stimulées par l’importance croissante accordée au développement de nouveaux médicaments. Une législature gouvernementale favorable à la recherche et au développement et à la disponibilité de fonds pour la recherche dans ces régions devrait pousser le marché vers l’avant.

L’Asie-Pacifique est un autre marché important en raison de sa croissance rapide. La prévalence de maladies telles que le diabète et les maladies cardiovasculaires stimule la demande d’options de traitement appropriées. La région dispose d’un secteur de la santé qui s’améliore rapidement et qui a amélioré ses infrastructures, ainsi qu’un vaste bassin de professionnels de la santé qualifiés. La demande de technologies de traitement avancées et d’autres technologies de soins de santé devrait offrir au marché des opportunités d’expansion du marché.

acteurs

clés comprend l’analyse des acteurs du marché participant au paysage concurrentiel mondial des maladies rénales chroniques. Les principaux acteurs du marché comprennent Hoffman-La Roche Ltd., Abbott, AstraZeneca Plc, Pfizer, Nova Biomedical, ARKRAY, OPTI Medical et AbbVie pour n’en nommer que quelques-uns.

Dernières nouvelles de l’industrie Des

chercheurs de la Loyola Medicine et de la Loyola University, Chicago Stritch School of Medicine, ont découvert que la thérapie nutritionnelle médicale est le moyen efficace le plus important pour ralentir la progression des maladies rénales et prévenir la défaillance des organes.

Johnson & Johnson a enregistré des données très positives de la phase III de son étude sur les maladies rénales chroniques du médicament Invokana. La société prévoit de publier prochainement les détails des résultats lors d’une conférence scientifique.

