Tendances du marché de la kératose séborrhéique, demande, croissance, analyse, application et prévisions jusqu’en 2027

La kératose séborrhéique est une affection cutanée non cancéreuse fréquente chez les personnes âgées. Des excroissances cutanées sur les épaules, le dos, l’abdomen, le cuir chevelu, le visage et la poitrine peuvent apparaître en cas de maladie. Le marché mondial de la kératose séborrhéique devrait afficher un splendide TCAC de 9,8 % sur la période de prévision 2017-2023, affirme Market Research Future dans une étude approfondie. L’inclinaison croissante des consommateurs pour l’esthétique et la prise de conscience croissante de l’apparence physique incitent les gens à opter pour le traitement de la kératose séborrhéique. La kératose séborrhéique peut être facilement traitée avec la cryochirurgie où l’azote liquide est utilisé pour empêcher une croissance ultérieure. De plus, ces dernières années, les chirurgies impliquant des procédures cosmétiques sont entrées dans le courant dominant, ce qui stimule la croissance du marché.

Des améliorations notables dans les méthodes de traitement et la disponibilité de diverses options de traitement ont contribué à la croissance du marché. D’autres facteurs déterminants comprennent des efforts considérables de R&D, la prévalence croissante de la maladie, l’amélioration du scénario de remboursement et la disponibilité d’options de traitement rentables. A l’inverse, la croissance du marché mondial Le marché de la kératose séborrhéique pourrait être entravé par les effets secondaires postopératoires, les coûts élevés associés au traitement qui pourraient limiter la croissance du marché dans les régions sensibles aux prix et en développement.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché mondial de la kératose séborrhéique comprennent Quantumpm, Becton Dickinson and Company, Quanta Systems SpA, Aclaris Therapeutics, THOR Photomedicine, Syneron Medical Ltd., Cutera, Angiodynamics , Inc., Erchonia Corporation, Valeant, Lumenis, BioLight Technologies LLC, Alma Lasers, KAI Medical, IRIDEX Corp., Integra Miltex, Coherent, Inc., Apira Science Inc., Biolase Inc. et Theralase Inc.

Segmentation

La séborrhéique mondiale Le marché de la kératose a été segmenté en fonction du type, du diagnostic, du traitement et de l’utilisateur final.

Par type, le marché mondial de la kératose séborrhéique a été segmenté en kératose stucco, kératose folliculaire inversée, kératose séborrhéique réticulée ou kératose séborrhéique adénoïde, kératose séborrhéique clonale, kératose séborrhéique avec atypie squameuse, mélanoacanthome, dermatose papuleuse noire, kératose séborrhéique et séborrhéique irritée .

Le segment commun de la kératose séborrhéique a été segmenté en papillome basocellulaire et en kératose séborrhéique solide.

Le segment de la kératose en stuc a été segmenté en kératose séborrhéique digitée, kératose séborrhéique dentelée, kératose séborrhéique verruqueuse et kératose séborrhéique hyperkératosique.

Par diagnostic, le marché mondial de la kératose séborrhéique a été segmenté en biopsie cutanée et autres.

Par traitement de la kératose séborrhéique, le marché mondial de la kératose séborrhéique a été segmenté en interventions chirurgicales, médicaments, procédures médicales, traitement de la kératose séborrhéique et autres. Le segment des procédures chirurgicales a été segmenté en cryochirurgie, électrocoagulation ou électrochirurgie, curetage et autres. Le segment des procédures médicales a été segmenté en congélation, grattage des tissus, thérapie au laser et autres.

Par utilisateur final, le marché mondial de la kératose séborrhéique a été segmenté en hôpitaux, cliniques, centres de diagnostic, pharmacies et autres.

Analyse régionale

Les Amériques, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC) et le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) sont les principaux marchés de la kératose séborrhéique. Les Amériques dominent le marché mondial de la kératose séborrhéique en raison de la prise de conscience croissante de la condition parmi les consommateurs et des dépenses élevées en soins de santé. La prévalence de la kératose séborrhéique est également considérablement élevée dans la région, ce qui génère une forte demande de diagnostic et de traitement. Selon un rapport publié dans le Journal of Drugs in Dermatology en 2015, la kératose séborrhéique affecte plus de 83 millions d’Américains.

L’Europe occupe la deuxième place sur le marché mondial de la kératose séborrhéique. le soutien gouvernemental sous forme de financement de la R&D, la présence d’organisations privées engagées dans une R&D extensive et des politiques de remboursement favorables dans la région stimulent la croissance du marché européen de la kératose séborrhéique.

