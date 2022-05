Le marché des centres de données hyperscale sait que l’industrie progresse pour d’énormes profits d’ici 2030

Analyse du marché

Le marché mondial des centres de données hyperscale touchera USD 90.72 milliards à un TCAC de 27.87% au cours de la période de prévision 2019-2024, selon la nouvelle analyse Market Research Future (MRFR). Les centres de données hyperscale, en termes simples, sont des centres de données modifiés qui sont personnalisés pour les besoins particuliers d’une organisation.

Divers facteurs alimentent la croissance du marché mondial des centres de données hyperscale. Selon les récentes estimations du marché MRFR, ces facteurs incluent le besoin croissant de performances d’application élevées et la réduction des dépenses opérationnelles et en capital, l’augmentation des dépenses technologiques des centres de données, l’augmentation des demandes numériques des entreprises en raison de l’explosion des données, et le besoin croissant de réduction des OPEX et des CAPEX, et l’augmentation du trafic des centres de données.

Au contraire, le défi de stockage pour les centres de données hyperscale, la croissance rapide du nombre d’appareils IoT et l’augmentation des frais généraux d’infrastructure peuvent entraver la croissance du marché mondial des centres de données hyperscale au cours de la période de prévision.

Segmentation du marché

Le rapport MRFR met en lumière une analyse segmentaire inclusive du marché mondial des centres de données hyperscale en fonction des composants, des services, du type, du type de niveau, du type de conception et de la verticale.

Par composant, le marché des centres de données hyperscale est segmenté en stockage, logiciels, réseau, serveurs et autres. Parmi ceux-ci, le stockage dominera le marché au cours de la période de prévision.

Par services, le marché mondial des centres de données hyperscale est segmenté en maintenance et support, installation et déploiement, et conseil.

En fonction du type, le marché mondial des centres de données hyperscale est divisé en entreprises, fournisseurs de colocation et fournisseurs de cloud.

Par type de niveau, le marché mondial des centres de données hyperscale est segmenté en niveau 1, niveau 2, niveau 3 et niveau 4.

Par type de conception, le marché mondial des centres de données hyperscale est segmenté en construction mécanique et construction électrique.

Par verticale, le marché mondial des centres de données hyperscale est segmenté en vente au détail, médias et divertissement, fabrication, énergie et services publics, gouvernement, soins de santé, BFSI, informatique et télécommunications, et autres. Parmi ceux-ci, BFSI dominera le marché au cours de la période de prévision.

Analyse régionale

Par région, le marché mondial des centres de données hyperscale couvre les tendances récentes et les opportunités de croissance en Europe, en Asie-Pacifique (APAC), en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient et en Afrique (MEA). Parmi ceux-ci, l’Amérique du Nord restera le précurseur du marché au cours de la période de prévision. Le faible coût opérationnel, l’adoption de solutions de centres de données hyperscale par divers domaines, l’augmentation des investissements pour ces solutions technologiques, la présence de plusieurs géants de l’industrie informatique et géants de l’Internet, l’utilisation croissante de solutions basées sur le cloud, la présence de plusieurs fournisseurs et des investissements majeurs dans le développement d’infrastructures cloud ajoutent à la croissance du marché mondial des centres de données hyperscale dans la région. Les États-Unis détiennent la plus grande part de marché.

En Europe, le marché des centres de données hyperscale devrait avoir la deuxième plus grande part au cours de la période de prévision.

Dans la région APAC, le marché des centres de données hyperscale devrait croître à un rythme rapide au cours de la période de prévision. La présence de nombreux pays en développement, l’augmentation du nombre de centres de données, l’augmentation du trafic des centres de données, la croissance de l’électronique grand public, le développement croissant de l’infrastructure informatique, le besoin croissant de diverses solutions technologiques, la demande croissante de services cloud de la part des grandes entreprises et PME du segment, le développement rapide dans le secteur bancaire des grandes économies et l’adoption accrue des technologies et de l’architecture des centres de données à grande échelle par des industries de différents secteurs ajoutent à la croissance du marché mondial des centres de données hyperscale dans la région.

En Amérique du Sud et dans la MEA, le marché des centres de données hyperscale devrait avoir une forte croissance au cours de la période de prévision.

Acteurs clés

Les acteurs notables décrits dans le rapport sur le marché des centres de données hyperscale comprennent NVIDIA Corporation, Equinix Inc, Digital Realty Trust Inc, Huawei Technologies Co. Ltd, Lenovo Group Ltd. (Lenovo), DELL Inc., Hewlett Packard Enterprise Development LP, Intel Corporation, IBM Corporation et Cisco Systems, Inc, entre autres.

Le marché des centres de données hyperscale est très fragmenté et de nature compétitive avec la présence de plusieurs acteurs nationaux et internationaux bien établis. Ces acteurs de l’industrie ont utilisé plusieurs stratégies pour garder une longueur d’avance, telles que les fusions et acquisitions, les partenariats, les collaborations, les expansions géographiques et autres. De plus, ils investissent également dans des activités de recherche et de développement.

Mises à jour de l’industrie

Mars 2021 – Google et Amazon construiront des centres de données hyperscale en Malaisie

