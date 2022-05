Profil de l’entreprise du marché des décodeurs et segments de marché prêts pour une forte croissance à l’avenir 2027 | Impact de la COVID-19

Les décodeurs (STB) sont du matériel externe qui capte les signaux satellites pour les téléviseurs normaux et intelligents. L’émergence des plates-formes OTT et les prix nominaux du contenu haute résolution sur les chaînes devraient aboutir à la coupure du cordon et à l’adoption de ces boîtes. Le rapport sur le marché mondial des décodeurs de Market Research Future (MRFR) contient des données accumulées sur les statistiques de visionnage par câble, la consommation de contenu et d’autres variables dynamiques pour la période de 2017 à 2023 (période de prévision). L’impact de l’épidémie de COVID-19 sur l’industrie a été pris en compte pour réviser les projections de l’industrie.

Portée du marché

Le marché mondial des décodeurs devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,2% au cours de la période de prévision. Il devrait atteindre une valorisation de 26 630,4 millions de dollars.

Selon un récent rapport d’étude publié par Market Research Future, le marché mondial des décodeurs est en plein essor et devrait gagner en importance au cours de la période de prévision. Le marché devrait afficher une croissance spectaculaire d’ici 2023 avec un TCAC frappant au cours de la période prévue (2017 – 2023). La demande croissante de téléviseurs 4K devrait soutenir la croissance du marché des décodeurs, un facteur majeur de la croissance du marché des décodeurs. En outre, la demande croissante d’IPTV est un autre facteur majeur responsable de la croissance du marché. Les progrès technologiques et l’acceptation croissante des protocoles standard pour le contrôle de l’éclairage stimulent la croissance du marché des décodeurs. En outre, la demande croissante de décodeurs de la part de divers utilisateurs finaux tels que résidentiels et commerciaux est un autre facteur majeur de la croissance du marché. Le marché des décodeurs est très concurrentiel en raison de l’augmentation de la demande de télévision numérique terrestre et des développements dans le domaine de l’Internet des objets. D’autre part, la production nationale et la disponibilité de produits à faible coût sont des facteurs majeurs entravant la croissance du marché des décodeurs. En outre, les problèmes de sécurité et de confidentialité sont d’autres facteurs qui peuvent entraver la croissance du marché.

Obtenir un exemple de rapport @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/4597

Perspectives concurrentielles

Vishay Intertechnology, Inc., Skyworth Digital Holdings Limited, Google LLC, Apple Inc., Huawei Technologies Co. Ltd., ARRIS International plc., EchoStar Corporation, Technicolor SA, Samsung Group, Kaonmedia Co, Ltd. et Sagemcom SAS sont des acteurs clés du marché mondial des décodeurs.

Segmentation

Par type de produit, il est segmenté en contenu over-the-top (OTT), TV par protocole Internet (IP), télévision numérique terrestre, câble, satellite et autres. Le segment des satellites représentait près de 28% de part de marché avec une valorisation de 4 884,1 millions USD en 2017.

Par qualité de contenu, il est segmenté en définition standard, haute définition et 4K. Le segment de la haute définition devrait afficher un TCAC de 5,8 % au cours de la période de prévision. Ceci est motivé par la qualité d’image et de son élevée du contenu HD.

Par services, il est divisé en services gérés (test, réparation et dépistage) et services interactifs (vidéo à la demande, vidéoconférence et télévision Internet haute vitesse). Le segment des services interactifs est réputé fonctionner exceptionnellement en raison de la popularité des services à la demande par le public.

Les utilisateurs finaux des décodeurs sont commerciaux et résidentiels. Le segment résidentiel représentait 75,90 % en 2017. Il peut continuer à être la plus grande source de revenus jusqu’en 2023 en raison de l’audience élevée dans les ménages résidentiels.

Analyse régionale

L’Asie-Pacifique (APAC) est susceptible d’être le fer de lance de la part de marché mondiale des décodeurs au cours de la période de prévision. En 2017, la région représentait 39,52% de part de marché et devrait afficher un TCAC de 8,8% en 2023. Des facteurs tels que l’adoption rapide de la réalité virtuelle et augmentée (VR et AR), l’intégration de l’IoT, le passage au Wi-Fi et la croissance du revenu par habitant soutiennent la croissance du marché des décodeurs. Dans le même temps, l’augmentation de l’audience dans des pays tels que l’Inde, la Chine et l’Indonésie donne une impulsion au marché des décodeurs dans la région. Les réformes politiques et les progrès dans le secteur des télécommunications sont d’autres moteurs commerciaux du marché dans la région. Par exemple, Dish TV a décidé d’offrir des bouquets de chaînes à la lumière de divers festivals indiens pour faire appel à leur sens de la célébration.

Obtenir le rapport complet @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/set-top-box-market-4597

Unavenir d’étude de marché :

Chez Market Research Future (MRFR), nous permettons à nos clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à notre rapport de recherche cuit (CRR), nos rapports de recherche à moitié cuits (HCRR), nos rapports de recherche crus (3R), notre recherche sur l’alimentation continue (CFR) et nos services d’études de marché et de conseil.

L’équipe MRFR a pour objectif suprême de fournir des services d’études de marché et de renseignement de qualité optimale à nos clients. Nos études de marché par produits, services, technologies, applications, utilisateurs finaux et acteurs du marché pour les segments de marché mondiaux, régionaux et nationaux, permettent à nos clients d’en voir plus, d’en savoir plus et d’en faire plus, ce qui aide à répondre à toutes leurs questions les plus importantes.

Personne-ressource pour les médias :

Market Research Future (qui fait partie de Wantstats Research and Media Private Limited)

99, rue Hudson, 5e étage

New York, NY 10013

États-Unis d’Amérique

+1 628 258 0071 (États-Unis)

+44 2035 002 764 (Royaume-Uni)

Courriel : sales@marketresearchfuture.com

Site Web : https://www.marketresearchfuture.com