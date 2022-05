Rapport sur le marché des véhicules hybrides – Dans le monde entier | Taille de l’industrie 2022, part, perspectives, croissance régionale, principaux fournisseurs, scénario de développement et prévisions d’ici 2030

Faits saillants de la croissance du marché des véhicules hybrides :

Le marché des véhicules hybrides devrait augmenter à un TCAC de 9 % au cours de la période de prévision.

Cette étude donne un aperçu de la part de marché mondiale des véhicules hybrides , en suivant quatre segments de marché dans quatre régions géographiques. Le rapport étudie les principaux acteurs, y compris une analyse des tendances annuelles sur cinq ans qui met en évidence la taille, le volume et la part du marché pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC) et le reste du monde (ROW). Le rapport fournit également une prévision, en se concentrant sur les opportunités de marché pour les cinq prochaines années pour chaque région. La portée de l’étude segmente le marché mondial des véhicules hybrides en fonction de son groupe motopropulseur électrique, de sa propulsion, de son type de composant, de son degré d’hybridation, de son type de véhicule et de sa région.

Joueurs clés

Les principaux acteurs du marché des véhicules hybrides sont Toyota Motor Corporation (Japon), The Ford Motor Company (États-Unis), AB Volvo (Suède), Continental AG (Allemagne) et ZF Friedrichshafen AG (Allemagne). Daimler AG (Allemagne), Hyundai Motor Company (Corée du Sud), Honda Motor Company, Ltd. (Japon), Schaeffler Technologies AG & Co. KG (Allemagne), BorgWarner Inc. (États-Unis), Delphi Technologies, Inc. (Royaume-Uni) et Allison Transmission (États-Unis) figurent parmi les autres acteurs importants de ce marché.

Les véhicules à moteur à combustion interne conventionnels sont les types d’automobiles les plus populaires sur la base du type de carburant. Ces automobiles ont le rapport puissance/poids le plus élevé par rapport aux automobiles fonctionnant avec d’autres types de carburant, comme les véhicules à batterie, les véhicules électriques et les véhicules au gaz naturel comprimé. Ces véhicules ont une conduite extrêmement douce, du moteur haute puissance jusqu’aux roues. Le plus grand inconvénient des automobiles à moteur à combustion interne est la pollution à grande échelle due aux gaz résiduaires émis par celles-ci. Pour s’attaquer au problème croissant de la pollution, différentes sociétés automobiles et gouvernements du monde entier ont établi des directives strictes concernant les normes d’émission. Les véhicules hybrides offrent ainsi l’équilibre parfait entre la puissance élevée,

Sur la base du degré d’hybridation, les véhicules hybrides sont classés en micro-hybrides, hybrides légers et hybrides complets. La variété hybride complète est la plus populaire et enregistre les ventes les plus élevées par rapport aux autres variétés hybrides. Les véhicules hybrides complets sont construits sur le principe de la fonctionnalité de véhicule électrique pur. Le véhicule hybride complet est équipé d’un moteur électrique plus gros et d’un système de batterie pour conduire l’automobile en mode EV pendant une période prolongée, contribuant ainsi à une meilleure efficacité énergétique. Le véhicule full hybride, ainsi, fournit la plus grande efficacité, de tous les véhicules hybrides. Dans ce cas, la batterie fonctionne dans la zone de charge déchargée et lorsque la batterie est suffisamment déchargée, elle commence à fonctionner en mode réserve. La variété hybride légère est conçue pour ne prendre en charge et maintenir que le freinage régénératif et le mode d’assistance à la conduite. La taille de la batterie, dans ce cas, est bien inférieure à celle du véhicule hybride complet et, par conséquent, l’hybride léger ne fonctionne qu’en mode de réserve de charge. Dans le cas des véhicules micro-hybrides, la taille de la batterie est la plus faible des trois types et ne fonctionne que dans la fonction de démarrage et d’arrêt du véhicule. La plus petite taille de la batterie est compensée par le freinage régénératif, qui aide à recharger rapidement la batterie lorsque la charge atteint un niveau critique. En outre,

Sur la base du type de composant, les véhicules hybrides se composent d’une batterie, d’une ligne de transmission et d’un moteur électrique. Les véhicules hybrides utilisent le carburant fossile comme l’essence ou le diesel pour alimenter le générateur électrique. Le générateur fournit un entraînement d’entrée au moteur électrique. La sortie du moteur électrique est l’entraînement fourni aux roues. Le système de transmission automobile, également appelé système d’entraînement, est chargé de fournir l’entraînement essentiel aux roues. La douceur de l’ensemble du système décide de l’efficacité du véhicule hybride.

Par groupe motopropulseur électrique

Hybride parallèle

Hybride de série

Par motorisation

Véhicule électrique hybride (HEV)

Véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV)

Gaz Naturel Véhicule (GNV)

Par type de composant

Moteur électrique

Transmission

Batterie

Par degré d’hybridation

Micro Hybride

Hybride doux

Véhicule entièrement hybride

Par type de véhicule

Voiture de voyageurs

Véhicule commercial

Par région

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

Reste du monde

