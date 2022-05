Le marché de l’albumine recevra une augmentation écrasante des revenus qui stimulera la croissance globale de l’industrie en 2027

Faits saillants du marché

Divers autres facteurs tels que la prévalence croissante des maladies chroniques, les progrès technologiques, les marchés émergents de l’APAC et de la RoW, la sensibilisation croissante à l’albumine en tant qu’excipient et l’augmentation de l’utilisation de l’albumine pour des applications non thérapeutiques devraient également propulser la croissance du marché.

Le marché mondial de l’albumine devrait croître à un TCAC approximatif de 6,1% au cours de la période de prévision.

L’adoption croissante de systèmes d’administration de médicaments à base d’albumine recombinante par les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques est l’un des facteurs clés du marché de l’albumine (en tant qu’excipient). Par exemple, en 2014, Novozymes Biopharma DK A/S a annoncé que sa technologie VELTIS à base d’albumine est utilisée par GlaxoSmithKline plc dans la fabrication de médicaments contre le diabète de type II (Tanzeum et Eperzan) en Europe.

Acteurs clés

Certains des principaux acteurs du marché mondial de l’albumine (en tant qu’excipient) sont Albumedix A / S, Albumin Therapeutics, LLC, Baxalta Incorporated, Baxter International Inc., Biotest AG, CSL Behring LLC, Celgene, China Biologic Products, Inc., Grifols International, S.A, HiMedia Laboratories Pvt. Ltd., InVitria, Medxbio Pte Ltd., Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, Octapharma AG, RayBiotech, Inc., SeraCare Life Sciences, Sigma-Aldrich Co. (Merck KGaA), et d’autres.

Analyse régionale

Les Amériques ont dominé le marché mondial de l’albumine (en tant qu’excipient) en raison de l’augmentation des investissements en R&D et de la prévalence croissante du diabète dans la région. Selon les données de 2015 suggérées par les Centres for Disease Control and Prevention (CDC), environ 30,3 millions d’Américains souffraient de diabète.

En 2017, on estimait que l’Europe se classait au deuxième rang sur le marché mondial de l’albumine (en tant qu’excipient). Cela peut être attribué aux progrès technologiques croissants et à la participation croissante des acteurs du marché. Par exemple, en 2016, une société basée au Danemark, Novozymes, a lancé son activité d’albumine recombinante en tant que nouvel indépendant appelé Albumedix.

L’Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide en 2017. L’augmentation des dépenses de santé stimule les marchés régionaux de la région Asie-Pacifique. Selon les données suggérées par l’Institut australien de la santé et du bien-être, de 2015 à 2016, les dépenses totales de santé étaient de 181 milliards de dollars.

D’autre part, le Moyen-Orient et l’Afrique détenaient la part la plus faible du marché mondial de l’albumine (en tant qu’excipient) en raison d’un développement économique inadéquat, en particulier dans la région africaine.

Segmentation du marché

Le marché mondial de l’albumine (en tant qu’excipient) est segmenté en fonction du type, de l’application, de l’utilisateur final et de la région.

Le marché mondial de l’albumine (en tant qu’excipient), par type, est segmenté en albumine sérique humaine, albumine sérique bovine et albumine recombinante. Le segment de l’albumine sérique humaine devrait détenir la plus grande part de marché en raison de l’augmentation des cas de maladies chroniques telles que les troubles cardiaques, les maladies infectieuses et autres.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en formulation de médicaments, administration de médicaments, vaccins, revêtement de dispositifs médicaux, milieux de culture et stabilisants, diagnostics, fécondation in vitro et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en industrie pharmaceutique et biotechnologique, instituts universitaires et de recherche, etc.

