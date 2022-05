Marché des soins féminins biologiques et naturels mondial et en Amérique du Nord – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2022-2027)

Aperçu:

Le marché mondial et nord-américain des soins féminins biologiques et naturels devrait atteindre une taille de 3 990,93 millions de dollars d’ici 2023, indique Market Research Future (MRFR). Le marché peut présenter un TCAC de 7,06% de 2018 à 2023 (période de prévision).

L’augmentation des niveaux d’alphabétisation dans le monde et l’expansion de la population de la classe moyenne avec une plus grande importance accordée à l’éducation ont élevé la position sur le marché dans une large mesure. Avec l’augmentation du taux d’alphabétisation, l’aspect de la santé chez les gens, en particulier les femmes, a également grimpé en flèche. Les connaissances croissantes sur les effets secondaires, y compris les infections pendant les menstruations dues à l’utilisation de produits de qualité inférieure en conjonction avec l’alphabétisation croissante des femmes, ont augmenté les ventes de produits d’hygiène féminine.

Le syndrome de choc toxique menstruel (SCT) a connu une recrudescence selon le rapport du National Center for Biotechnology Information (NCBI). L’utilisation de produits de soins féminins naturels peut réduire les risques de SCT et stimuler la demande du marché. En outre, les politiques gouvernementales de sensibilisation du public devraient stimuler la croissance du marché.

Analyse concurrentielle :

Les principaux acteurs du marché mondial et nord-américain des soins féminins biologiques et naturels comprennent Maxim Hygiene (États-Unis), GladRags (États-Unis), Purganics (Inde), The Honest Company Inc. (États-Unis), Procter & Gamble (États-Unis), Apropos (États-Unis), Tosama (Slovénie), Armada & Lady Anion (Australie), Saathi (Inde), Rael (États-Unis), Heyday Care LLP (Inde), Veeda USA (États-Unis), Bodywise Limited (Royaume-Uni) et Corman USA Inc. (États-Unis).

Analyse de segmentation :

Pour offrir une présentation exhaustive du marché mondial de l’hygiène féminine, MRFR a pris en compte quelques segments majeurs du rapport, à savoir le type de produit et le canal de distribution.

Certains des principaux types de produits couverts dans le rapport MRFR comprennent les tampons, les serviettes hygiéniques / serviettes hygiéniques, les coupes menstruelles, les lavages d’hygiène féminine, ainsi que les protège-slips. Les serviettes hygiéniques sont les plus demandées sur le marché et sont donc le segment le plus important avec la part la plus élevée. Leur forte utilisation parmi la population féminine à travers le monde a favorisé le segment. Un nombre croissant de femmes optent également pour les tampons, ce qui permettra au segment de connaître le taux de croissance le plus rapide dans un proche avenir. L’augmentation des ventes de tampons pourrait être due à la prise de conscience croissante de leurs avantages et à leur préférence accrue parmi les athlètes.

Les principaux canaux de distribution énumérés dans l’étude MRFR sont les pharmacies de détail, les supermarchés et les grands magasins, les magasins de détail en ligne, etc. Les supermarchés et les grands magasins forment le segment leader du marché, car ces canaux vendent une variété de produits qui répondent à tous les besoins et goûts du consommateur.

Analyse régionale :

Géographiquement, le marché mondial et nord-américain des soins féminins biologiques et naturels est segmenté en Europe, Asie-Pacifique (APAC), Amérique du Nord, Amérique du Sud et Moyen-Orient et Afrique (MEA). L’APAC représentait 43,6% des parts en 2017, suivie de l’Amérique du Nord et de l’Amérique du Sud détenant près de 27,7% des parts, de l’Europe (24,5%) et de la MEA (4,2%).

La région APAC peut accumuler près de 1 777,63 millions USD d’ici 2023 à un TCAC de 7,47% au cours de la période de prévision. Les facteurs de sensibilisation élevés des consommateurs, de la demande de produits à rétention d’eau élevée et des niveaux de conscience de la santé parmi la population féminine en Chine, en Corée du Sud et en Inde devraient stimuler la croissance du marché. Parmi les autres facteurs qui devraient stimuler la croissance, citons la poussée démographique et les efforts déployés par les entreprises pour sensibiliser le public par le biais de publicités.

L’Amérique du Nord peut générer près de 850,73 millions USD d’ici 2023 à un TCAC de 7% au cours de la période d’évaluation. Cela peut être attribué à la disponibilité de diverses options pour les produits de soins féminins associée à des publicités ciblant le bon groupe démographique. Les canaux de médias sociaux garantissant que le message de la santé menstruelle atteint le public peuvent augmenter les revenus du marché régional.

L’Europe devrait afficher un TCAC de 7% pour générer des revenus d’une valeur de 974,85 millions USD d’ici 2023. Cela peut être attribué à des problèmes d’élimination des déchets en ce qui concerne les produits synthétiques d’hygiène féminine. Les investissements dans la recherche et le développement pour la création de serviettes hygiéniques recyclables sont de bon augure pour le marché. En outre, les efforts déployés par les gouvernements pour résoudre la logistique pharmaceutique et assurer la fabrication de produits d’hygiène à faible coût peuvent stimuler le marché régional des soins féminins biologiques et naturels.

