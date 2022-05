Rapport sur les perspectives du marché mondial des stations de travail d’imagerie médicale 2022 – Le marché des soins de santé axés sur les patients continuera de croître d’ici 2027 – marketresearchfuture.com

Faits saillants du marché :

Le marché mondial des stations de travail d’imagerie médicale devrait croître à un TCAC de 8,5% au cours de la période de prévision. Le marché fait des progrès substantiels en raison de sa capacité à fournir un flux de travail plus simple qui nécessite moins de main-d’œuvre. L’efficacité du marché est supérieure aux méthodes traditionnelles. Par conséquent, le marché est en train de s’infiltrer dans le système de santé traditionnel.

Le marché des postes de travail d’imagerie médicale peut s’attendre à une excellente croissance dans les années à venir, car le secteur de la santé peut le soutenir considérablement avec le soutien technologique du secteur informatique et des technologies de pointe mises en œuvre pour la fabrication d’instruments. La modernisation du système de santé dans les pays en développement est également très prometteuse pour la croissance du marché des postes de travail d’imagerie médicale. Mais le coût élevé des appareils pourrait freiner la hausse prévue dans certaines régions. Cependant, les contributions des gouvernements et du secteur privé peuvent faire une différence et permettre à la rentabilité de se remettre sur les rails.

Acteurs clés

Certains des principaux acteurs du marché mondial des stations de travail d’imagerie médicale sont Accuray Incorporated, Alma Medical Imaging, Ampronix, Canon, Capsa Solutions LLC, Carestream Health, Carl-Zeiss Meditec AG, Fujifilm Holdings Corporation, General Electric Company, Hologic, Koninklijke Philips N.V., Medicor Imaging, NGI Group, Pie Medical Imaging B.V. Siemens AG et d’autres.

Analyse régionale

L’analyse régionale du marché des stations de travail d’imagerie médicale de MRFR comprend les Amériques, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC) et le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA).

En raison de l’infrastructure superlative et de la grande capacité d’investissement de la population sont des caractéristiques qui occupent la première place du marché des Amériques. La région devrait bénéficier d’un nouvel élan de la part des gouvernements et des investisseurs privés pour améliorer leurs installations de recherche et développement. Dans le même temps, les politiques de remboursement des compagnies d’assurance aident le marché régional dans sa croissance.

Le marché européen des postes de travail d’imagerie médicale est le deuxième plus important, et le mérite en revient aux initiatives gouvernementales et à l’infrastructure supérieure. Cependant, le marché de l’APAC est prêt à croître avec le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision.

Le marché régional peut attribuer cette croissance à la demande croissante de dispositifs d’imagerie technologiquement avancés, à l’amélioration de l’infrastructure des soins de santé et autres. La croissance économique est également un enjeu majeur qui soutient substantiellement cette montée du marché des AAPC. Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient apporter une petite contribution au marché mondial des stations de travail d’imagerie médicale. Le Moyen-Orient va marquer plus dans la région. La montée en puissance de l’Afrique serait entravée par la présence de plusieurs économies pauvres.

Segmentation

Le marché mondial des stations de travail d’imagerie médicale a été segmenté en modalités, composants et modes d’utilisation, applications et utilisateurs finaux.

Par modalité, le marché a été segmenté en tomodensitométrie, échographie, IRM (imagerie par résonance magnétique), échographie, mammographie, radiographie et autres.

Sur la base des composants, le marché a été segmenté en logiciels de visualisation, unités d’affichage, cartes de contrôleur d’affichage, unités de traitement centrales et autres.

Le marché, par mode d’utilisation, a été segmenté en stations de travail client léger, stations de travail client lourd.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en imagerie diagnostique, examen clinique, imagerie avancée.

En outre, sur la base de l’utilisateur final, le marché est divisé en hôpitaux, centres de diagnostic, centres ambulatoires et autres

