Analyse approfondie du marché des scalpels chirurgicaux avec statistiques et prévisions 2022-2027

Faits saillants du marché

Le marché mondial du scalpel chirurgical devrait croître à un TCAC approximatif de 3,7% au cours de la période de prévision,

Le taux croissant de chirurgies effectuées à l’échelle mondiale a augmenté le besoin d’instruments chirurgicaux comme les scalpels. Des rapports qui évaluent l’industrie des soins de santé ont été proposés par Market Research Future, qui crée des rapports sur plusieurs secteurs verticaux de l’industrie qui examinent la croissance et les perspectives du marché.

La détection accrue des affections est notée comme un facteur clé stimulant la demande de moyens chirurgicaux à l’échelle mondiale. En outre, l’utilisation accrue de scalpels dans les phases d’analyse et d’inspection du traitement devrait renforcer régulièrement la demande du marché. En outre, l’amélioration des dépenses et l’élargissement des budgets médicaux devraient ouvrir de nouvelles voies de croissance pour le marché au cours de la période de prévision. L’essor du développement du secteur médical dans les marchés émergents inexploités devrait encourager davantage la croissance du marché mondial du scalpel chirurgical.

Analyse segmentaire :

L’évaluation sectorielle du marché du scalpel chirurgical est réalisée en fonction du type de matériau, de l’application, du produit, de l’utilisateur final et de la région. Sur la base du produit, le marché du scalpel chirurgical est segmenté en scalpel chirurgical réutilisable, scalpel chirurgical jetable et accessoires. Sur la base du type de matériau, le marché du scalpel chirurgical est segmenté en aciers au carbone de haute qualité, aciers inoxydables et autres. La segmentation du marché du scalpel chirurgical basée sur l’utilisateur finalcompre des cliniques, des hôpitaux, des centres chirurgicaux ambulatoires, des laboratoires de référence, des centres de soins infirmiers et autres. Les régions considérées sur le marché du scalpel chirurgical sont l’Europe, les Amériques, l’Asie-Pacifique et la région Moyen-Orient et Afrique.

Acteurs clés

Certains des principaux acteurs du marché mondial du scalpel chirurgical sont Ansell Sandel Medical Solutions LLC (Ansell), B. Braun Melsungen AG, Beaver-Visitec International, Cincinnati Surgical Company, Inc., Henry Schein, Inc., Hill-Rom Services Inc., Huaiyin Medical Instruments Co., Ltd, Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, Integra LifeSciences Corporation, Kai Industries Co., Ltd., Kawamoto Corporation, Leica Biosystems Nussloch GmbH, MANI, Inc., Medicom Company, Medtronic Plc., MYCO Medical, pfm medical, PL Medical Co., LLC., SouthMedic, Surgical Specialties Corporation, Swann-Morton Limited, VOGT Medical et autres.

Analyse régionale

Les Amériques ont dominé le marché mondial du scalpel chirurgical en raison de la présence croissante des principaux acteurs du marché en matière de dépenses de santé et de l’augmentation des cas de troubles cardiovasculaires dans la région. Selon les données de 2019 suggérées par l’American College of Cardiology Foundation, les événements coronariens devraient se produire chez 1 055 000 personnes, dont 720 000 nouveaux et 335 000 événements coronariens récurrents. Il a également été rapporté qu’en 2017, environ 3 244 cas de transplantation cardiaque se sont produits.

En 2017, on estimait que l’Europe se classait au deuxième rang sur le marché mondial du scalpel chirurgical. Cela peut être attribué à la demande croissante de chirurgie plastique et reconstructive.

L’Asie-Pacifique a été la région à la croissance la plus rapide en 2017. L’amélioration des politiques de remboursement stimule les marchés régionaux de la région Asie-Pacifique. En 2017, le ministère de la Santé du gouvernement australien a introduit le dernier Medicare Benefits Schedule (MBS). Selon le MBS, les frais réels pour la cécostomie, l’entérostomie, la gastrostomie et la suture de l’ulcère peptique perforé étaient de 521,25 USD, ce qui est maintenant réduit de 75%, soit 390,95 USD. De plus, les frais réels pour le kyste hydatide du foie, avec ou sans suture des radicules biliaires, et avec omentoplastie ou myéloplastie étaient de 653,45 USD, ce qui est maintenant réduit de 75%, soit 490,10 USD.

D’autre part, le Moyen-Orient et l’Afrique détenaient la plus faible part du marché mondial du scalpel chirurgical en raison du faible développement économique, en particulier dans la région africaine.

