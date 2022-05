Rapport d’analyse du marché de l’impression numérique sur la base de l’application, du service, de l’emplacement et de la portée 2027

Aperçu du marché

L’impression numérique est une méthode de production moderne qui permet d’imprimer à partir de fichiers électroniques. Les tendances du marché de l’impression numérique peuvent être expliquées comme des images numériques, qui peuvent être directement imprimées sur divers supports tels que le papier, le papier photo, la toile, le tissu, les synthétiques, le papier cartonné, etc. L’impression numérique ne nécessite pas de plaque d’impression, contrairement à l’impression offset plus traditionnelle. Il s’agit de recréer le document sur un ordinateur, puis de l’imprimer directement sur le matériau de votre choix. C’est une alternative à la lithographie, la flexographie, l’héliogravure, la typographie et autres. Le marché de l’impression numérique atteindra 215 milliards de dollars d’ici 2027 et enregistrera un bon taux de croissance au cours de la période de prévision. La perturbation des matériaux physiques et de l’approvisionnement a eu un impact sur le marché de l’impression numérique en cas de COVID 19. Le marché a dû faire face à de nombreux défis pour obtenir de la croissance. En raison du réchauffement climatique et de la gestion efficace des déchets, la préoccupation croissante stimule la croissance du marché. L’intérêt croissant des consommateurs pour l’impression numérique stimulera la croissance du marché. Le coût élevé de l’investissement dans l’impression numérique et le coût d’installation ont un impact sur la croissance et agissent comme un facteur de restauration et entravent la croissance du marché.

Segmentation du marché

Le marché de l’impression numérique est segmenté en type d’encre, technologie et substrat. Sur la base du type d’encre, le marché est fragmenté en aqueuse, solvant, durcie aux UV, LATEX et sublimation de colorant. Les encres durcies aux UV contiennent des monomères réactifs, des oligomères, des pigments et des additifs, ainsi que des photoinitiateurs. Le principal avantage des encres durcies aux UV est qu’elles offrent un séchage instantané sur une large gamme de substrats, des métaux, du verre et de la céramique aux emballages flexibles, aux films polymères de calibre mince et bien d’autres. La disponibilité croissante des technologies de durcissement, des nouveaux systèmes de livraison et des matières premières améliore les possibilités d’encre durcie aux UV. Le marché est bifurqué par (jet d’encre (thermique, cristal piézo, électrostatique et MEMS) et laser la technologie. Dans les temps à venir, le marché enregistrera une croissance avec les segments. Les variables de substrat sont les films plastiques, la doublure de libération, le verre, le textile, le papier et la céramique.

Principaux acteurs :

Les acteurs actifs sur le marché mondial de l’impression numérique comprennent Hewlett-Packard Development Company, LP (États-Unis), Canon, Inc. (Japon), Ricoh Company, Ltd. (Japon), Roland DG Corporation (Japon), Xerox Corporation (États-Unis), Seiko Epson Corporation (Japon), Durst Phototechnik AG (Allemagne), Electronics For Imaging, INC. (États-Unis) et Inca Digital Printers Limited (Royaume-Uni), entre autres.

Analyse régionale

Le marché de l’impression numérique est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans d’autres parties. L’Amérique du Nord domine le marché en raison de l’effort de conservation de l’environnement et de la minimisation du gaspillage, ce qui contribue à la croissance du marché. Le développement de technologies de pointe améliore le marché et agit comme un facteur moteur majeur. La disponibilité de technologies innovantes, nouvelles et avancées est le principal moteur. La demande croissante de fonctionnalités sûres et efficaces stimule la croissance du marché. L’Europe affiche également une croissance en deuxième position en raison de l’adoption croissante de l’impression numérique et des nouvelles initiatives gouvernementales. En outre, l’augmentation de l’infrastructure augmentera la taille du marché. L’Asie-Pacifique affiche une croissance substantielle en raison de l’augmentation des investissements, et des efforts conjoints dans la région devraient améliorer le marché. L’accent mis sur la sûreté et la sécurité environnementales stimulera la croissance du marché à l’avenir.

