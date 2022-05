Stratégies du marché des systèmes chirurgicaux assistés par robot, défis, tendances géographiques, croissance de l’entreprise, applications et prévisions 2029, tendances géographiques, croissance de l’entreprise, applications et prévisions 2027

Faits saillants du marché

On estime que le marché mondial des systèmes chirurgicaux assistés par robot devrait enregistrer un TCAC de 10% au cours de la période de prévision.

La technologie de la robotique médicale subit une transformation considérable. Des progrès dans divers domaines sont observés, ce qui donne une impulsion au potentiel d’application de la robotique des soins de santé. L’arrivée de l’imagerie 3D, des caméras microscopiques chirurgicales HD, du système de contrôle de cathéter robotique (CCS), des enregistreurs de données et de l’analyse de données et de la navigation à distance a permis d’entreprendre des produits chirurgicaux très complexes.

Le besoin croissant d’une grande précision chirurgicale est à l’origine de l’adoption de systèmes chirurgicaux assistés par robot. De plus, un nombre accru d’interventions chirurgicales est dû à des facteurs tels qu’une prévalence plus élevée de blessures traumatiques et une augmentation de la population gériatrique. La robotique des soins de santé dispose d’un solide pipeline de R&D, ce qui indique un avenir meilleur. Les entreprises se concentrent activement sur le développement de produits innovants et leur commercialisation rapide. Pour l’instanace, la FDA américaine a approuvé le système chirurgical da Vinci SP d’Intuitive Surgical, qui peut être utilisé dans les procédures chirurgicales urologiques critiques en mai 2018. Cependant, le chemin n’est pas sans obstacles, le coût élevé de ces appareils marché de la clientèle limitée. La pénétration des produits reste lente sur les marchés sensibles aux prix.

Analyse régionale

Les Amériques devraient détenir une part importante du marché mondial des systèmes chirurgicaux assistés par robot, ce qui peut être attribué à la préférence du chirurgien pour la laparoscopie par rapport aux chirurgies ouvertes, en raison de la réduction des pertes de sang, des cicatrices minimales, des séjours hospitaliers plus courts et des temps de récupération rapides.

L’Europe devrait détenir la deuxième plus grande part du marché des systèmes chirurgicaux assistés par robot grâce à l’approbation du système da Vinci X développé par Intuitive Systems en Europe. Les principaux objectifs de la société en modélisant ce système étaient d’utiliser les technologies de chirurgie assistée par robot les plus avancées à moindre coût. Cela devrait augmenter le marché des robots chirurgicaux d’Intuitive dans les pays européens.

L’Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide pour le marché mondial des systèmes chirurgicaux assistés par robot en raison de l’adoption élevée des technologies HCIT, des exigences réglementaires en matière de sécurité des patients. Le Moyen-Orient et l’Afrique détiennent la plus faible part du marché en raison de moins d’initiatives prises par le gouvernement.

Demandez un échantillon gratuit à l’adresse suivante : https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/7777

Segmentation

L’analyse segmentaire des systèmes chirurgicaux robotisés mondiaux a été réalisée sur la base de l’utilisateur final, du produit et de l’application.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché a été segmenté en payeurs de soins de santé, prestataires de soins de santé et autres. Sur la base du produit, le marché a été segmenté en robots de réadaptation, robots d’hôpitaux et de pharmacies, systèmes robotiques d’intervention d’urgence, robots chirurgicaux et robots de radiochirurgie non invasifs. Le segment des robots de réadaptation couvre les prothèses, les robots thérapeutiques, les systèmes d’exosquelettes robotiques, les orthèses et les robots d’assistance. Le segment des robots hospitaliers et pharmaceutiques couvre les robots IV, les robots de transport de chariots, les robots de pharmacie et les robots de télémédecine. Le segment des robots chirurgicaux couvre les systèmes robotiques de laparoscopie, les systèmes neurochirurgicaux robotiques et les robots chirurgicaux orthopédiques. Les catégories de systèmes robotiques de laparoscopie comprennent le système de chirurgie robotique Da Vinci, les cathéters robotiques orientables, le système de support d’endoscope FreeHand et le système chirurgical Telelap ALF-X. Les catégories de systèmes neurochirurgicaux robotiques comprennent le système chirurgical NeuroMate, le système chirurgical Renaissance et le système chirurgical Pathfinder. Les catégories de robots chirurgicaux orthopédiques comprennent le système chirurgical Robodoc, le système chirurgical iBlock, le système chirurgical MAKO RIO, le système chirurgical Stanmore Sculptor et le système chirurgical Navio PFS. Sur la base de l’application, le marché a été segmenté en systèmes robotiques orthopédiques, éducation spéciale, laparoscopie et neurologie.

Acteurs clés

Certains des principaux acteurs du marché mondial des systèmes chirurgicaux assistés par robot sont Stryker Corporation (MAKO Surgical Corp.), Renishaw Plc, Varian, Accuray, Intuitive Surgical Inc, Health robotics S.R.L, Smith & Nephew Plc. (Blue Belt Technologies, Inc.), Auris Surgical Robotics, Inc. (Hansen Medical Inc.), KUKA AG, Mazor Robotics, Medtronic plc, THINK Surgical Inc., Zimmer Biomet Holdings Inc., Transenterix, Verb Surgical, Titan Medical, Microbot Medical, Medrobotics.

Parcourez la table des matières détaillée avec l’analyse d’impact COVID-19 à l’adresse suivante :

https://www.marketresearchfuture.com/reports/robot-assisted-surgical-systems-market-7777

Parcourez les rapports connexes à l’adresse suivante :

Rapport d’étude de marché Implants médicaux – Prévisions mondiales jusqu’en 2027

Rapport d’étude de marché Équipement de physiothérapie – Prévisions mondiales jusqu’en 2027

Rapport d’étude de marché récepteurs couplés aux protéines G – Prévisions mondiales jusqu’en 2027

Rapport d’étude de marché antibiotiques – Prévisions mondiales jusqu’en 2027

Rapport d’étude de marché Analyseurs de composition corporelle – Prévisions mondiales jusqu’en 2027

À propos de Market Research Future :

Chez Market Research Future (MRFR), nous permettons à nos clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à notre rapport de recherche cuit (CRR), nos rapports de recherche à moitié cuits (HCRR) et nos services de conseil. L’équipe MRFR a pour objectif suprême de fournir des services d’études de marché et de renseignement de qualité optimale à nos clients.

Contactez-nous:

Market Research Future (qui fait partie de Wantstats Research and Media Private Limited),

99, rue Hudson, 5e étage,

New York, État de New York 10013

États-Unis d’Amérique

+1 628 258 0071

Courriel : sales@marketresearchfuture.com